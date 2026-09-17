Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Fed αύξησε την Τετάρτη τα επιτόκια για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2023 και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη μίας αύξησης, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό, ο οποίος έχει ενισχυθεί μεταξύ άλλων από την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου. Για τις παγκόσμιες αγορές, ένας νέος κύκλος σύσφιξης από τις ΗΠΑ θα μπορούσε να σημαίνει ισχυρότερο δολάριο, μεγαλύτερες πιέσεις στα νομίσματα άλλων χωρών και μικρότερο περιθώριο για άλλες κεντρικές τράπεζες να προχωρήσουν σε μειώσεις επιτοκίων, σύμφωνα με ειδικούς που μίλησαν στο CNBC.

Τα υψηλότερα αμερικανικά επιτόκια θα μπορούσαν επίσης να διατηρήσουν σε υψηλά επίπεδα τις αποδόσεις των παγκόσμιων ομολόγων, επιβαρύνοντας τις αποτιμήσεις των μετοχών και την οικονομική ανάπτυξη.

Η αύξηση των επιτοκίων από τη Fed και τα μηνύματα για ακόμη μία κίνηση ασκούν ήδη ανοδικές πιέσεις στο δολάριο και καθοδικές πιέσεις σε άλλα νομίσματα, δήλωσε στο CNBC ο Μαρκ Ζάντι, επικεφαλής οικονομολόγος της Moody’s Analytics.

Πιέσεις στα νομίσματα

Ένας από τους πιο άμεσους διαύλους μέσω των οποίων η πιο αυστηρή πολιτική της Fed μεταδίδεται στην παγκόσμια οικονομία είναι το δολάριο. Τα υψηλότερα επιτόκια στις ΗΠΑ ενισχύουν το αμερικανικό νόμισμα, ασκώντας παράλληλα πιέσεις σε άλλα νομίσματα, καθώς βασικά εμπορεύματα όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τα αγροτικά προϊόντα τιμολογούνται σε δολάρια.

Αυτό «δημιουργεί πιέσεις σε όλο τον κόσμο», ανέφερε ο Ζάντι, ιδιαίτερα για οικονομίες των οποίων τα νομίσματα ή οι νομισματικές πολιτικές συνδέονται στενά με τα αμερικανικά επιτόκια.

Η Ιαπωνία βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής. Ένα ασθενέστερο γεν θα μπορούσε να ενισχύσει τα επιχειρήματα υπέρ περαιτέρω αυξήσεων επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας, εξήγησε ο ίδιος. «Ασκεί πίεση στην Ιαπωνία να συνεχίσει προς την ίδια κατεύθυνση και να αυξήσει επίσης τα επιτόκια», ανέφερε.

Ο Ναβίν Σαϊγκάλ, επικεφαλής παγκόσμιου σταθερού εισοδήματος Ασίας-Ειρηνικού στη BlackRock, σημείωσε ότι η πιο επιθετική ερμηνεία της συνεδρίασης της Fed από τις αγορές «ενδέχεται να ασκήσει βραχυπρόθεσμες πιέσεις στα ασιατικά νομίσματα και στις αγορές ομολόγων».

Η αδυναμία των νομισμάτων μπορεί επίσης να δυσκολέψει τις κεντρικές τράπεζες στη μάχη κατά του πληθωρισμού, καθώς αυξάνει το κόστος των εισαγόμενων προϊόντων σε τοπικό νόμισμα.

Αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές του πετρελαίου έχουν ήδη αυξηθεί σημαντικά λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, δημιουργώντας τον κίνδυνο συνδυασμού υψηλότερου ενεργειακού κόστους, ασθενέστερων νομισμάτων και αυξημένων επιτοκίων για ορισμένες οικονομίες.

Επηρεάζοντας τη νομισματική πολιτική

Η στροφή της Fed έρχεται την ώρα που ορισμένες μεγάλες κεντρικές τράπεζες ανεπτυγμένων οικονομιών βρίσκονται επίσης σε διαδικασία σύσφιξης της πολιτικής τους.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης την περασμένη εβδομάδα, ενώ η J.P. Morgan Asset Management αναμένει ότι η Τράπεζα της Ιαπωνίας θα προχωρήσει σε αύξηση κατά ένα τέταρτο της μονάδας αυτή την εβδομάδα.

«Οι κεντρικές τράπεζες των ανεπτυγμένων αγορών κινούνται συντονισμένα προς την αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής για την αντιμετώπιση των ανησυχιών γύρω από τον πληθωρισμό», δήλωσε ο Τάι Χούι, επικεφαλής στρατηγικής αγορών Ασίας-Ειρηνικού στη J.P. Morgan Asset Management.

Η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων λόγω των υψηλότερων επιτοκίων αυξάνει επίσης τον κίνδυνο εκροών κεφαλαίων από άλλες αγορές προς τις ΗΠΑ, δημιουργώντας πιέσεις στις κεντρικές τράπεζες να αντιδράσουν.

Ωστόσο, η κίνηση της Fed δεν σημαίνει απαραίτητα έναν συγχρονισμένο παγκόσμιο κύκλο αυξήσεων επιτοκίων.

Οι πληθωριστικές συνθήκες στην Ασία παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις. Η Κίνα και η Ταϊλάνδη συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν αποπληθωριστικές πιέσεις, ενώ ο πληθωρισμός στην Αυστραλία και την Ιαπωνία παραμένει πάνω από τους στόχους των κεντρικών τραπεζών τους. Ο πληθωρισμός στην Ινδία, σύμφωνα με τη BlackRock, βρίσκεται περίπου στο μέσο του εύρους στόχου της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας.

Αυτό σημαίνει ότι οι εγχώριες συνθήκες μπορεί τελικά να υπερισχύσουν της πίεσης για μηχανική ακολούθηση της Fed, ακόμη και αν το ισχυρότερο δολάριο περιορίζει τα περιθώρια χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής.

Επιπτώσεις στις αγορές

Για τις αγορές, μια παρατεταμένη περίοδος υψηλότερων επιτοκίων αυξάνει επίσης τα εμπόδια για τις μετοχές και άλλα επενδυτικά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου.

Οι υψηλότερες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων καθιστούν τα προϊόντα σταθερού εισοδήματος πιο ανταγωνιστικά έναντι των μετοχών, ενώ παράλληλα αυξάνουν το κόστος χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και μειώνουν την παρούσα αξία των μελλοντικών κερδών που αποδίδουν οι επενδυτές στις εταιρείες.

Η Λιζ Αν Σόντερς, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στη Charles Schwab, ανέφερε ότι το επίπεδο των αποδόσεων ίσως έχει μικρότερη σημασία από την ταχύτητα και την ομαλότητα με την οποία αυξάνονται. Όπως είπε, η άνοδος της απόδοσης του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου προς το 5% δικαιολογείται σε μεγάλο βαθμό από τον πληθωρισμό, τις προσδοκίες για την πολιτική της Fed και την ισχυρή ονομαστική ανάπτυξη.

«Νομίζω ότι αν η κίνηση των αποδόσεων άρχιζε να γίνεται άτακτη, τότε θα υπήρχε μεγαλύτερο πρόβλημα προσαρμογής για την αγορά μετοχών. Όμως η οικονομία και η αγορά μπορούν σε κάποιο βαθμό να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση, εφόσον παραμείνει ομαλή», δήλωσε η Σόντερς στο CNBC.

Οι πιέσεις, πάντως, δεν αναμένεται να κατανεμηθούν ομοιόμορφα. Η Σόντερς σημείωσε ότι τα υψηλότερα επιτόκια ήδη πλήττουν περισσότερο τους κυκλικούς κλάδους της αγοράς, ενώ τα ισχυρά εταιρικά κέρδη θα μπορούσαν να περιπλέξουν την εικόνα του πληθωρισμού, στηρίζοντας τις προσλήψεις.

Ο Τάι Χούι της JPMorgan ανέφερε ότι οι επενδυτές ίσως χρειαστεί να επανεξετάσουν τις αποτιμήσεις εάν η Fed διατηρήσει πιο επιθετική στάση έως το 2027, ιδιαίτερα για τις τεχνολογικές μετοχές που είναι πιο ευαίσθητες στα επιτόκια.

Τα υψηλότερα επιτόκια στις ΗΠΑ αποτελούν μόνο τη μία πλευρά της εξίσωσης για τις παγκόσμιες αγορές. Η ανθεκτική αμερικανική οικονομία, η οποία έχει δώσει στη Fed τον χώρο να αυξήσει τα επιτόκια, θα μπορούσε επίσης να στηρίξει τη ζήτηση για εξαγωγές και την επιχειρηματική δραστηριότητα σε άλλες χώρες.

Ο Σαϊγκάλ της BlackRock σημείωσε ότι η ισχυρή ανάπτυξη στις ΗΠΑ αναμένεται να συνεχίσει να ενισχύει την παγκόσμια δραστηριότητα, τις εμπορικές ροές και τα εταιρικά θεμελιώδη μεγέθη στην Ασία, ακόμη και αν τα υψηλότερα επιτόκια δημιουργούν βραχυπρόθεσμες πιέσεις.

Διαβάστε ακόμη

Η πόλη που μυρίζει Χριστούγεννα από τον Σεπτέμβριο

Από το Μαξίμου στο Eurogroup η μάχη για τις τιμές σε καύσιμα και ρεύμα

Χρηματιστήριο: Στην τελική ευθεία η είσοδος στις ανεπτυγμένες αγορές – Η αναβάθμιση φέρνει ροές δισεκατομμυρίων

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ