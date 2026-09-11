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Είκοσι κορυφαία στελέχη της EssilorLuxottica τάχθηκαν στο πλευρό του διευθύνοντος συμβούλου Francesco Milleri, στη συνεχιζόμενη δημόσια αντιπαράθεση με τον Λεονάρντο Μαρία Ντελ Βέκιο, γιο του ιδρυτή της εταιρείας, ο οποίος αποχώρησε αιφνιδίως από ανώτερη διοικητική θέση στον όμιλο τον περασμένο μήνα.

Σε μια ασυνήθιστη επιστολή προς τους εργαζομένους, η οποία υπογράφεται από τους επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού, οικονομικών και λειτουργιών της EssilorLuxottica, τα στελέχη υποστηρίζουν ότι ο Milleri είναι ο άνθρωπος που προστατεύει την κληρονομιά του ιδρυτή Λεονάρντο ντελ Βέκιο και απορρίπτουν την απόδοση ευθυνών σε αυτόν για την πτώση άνω του 50% της μετοχής από τον Νοέμβριο.

«Η τρέχουσα χρηματιστηριακή αποτίμηση της εταιρείας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την προώθηση αφηγημάτων που δεν αντανακλούν την πραγματικότητα της επιχείρησης», ανέφεραν τα στελέχη της EssilorLuxottica στην επιστολή που περιήλθε σε γνώση του Bloomberg. «Αντικατοπτρίζει επίσης ένα ιδιαίτερα σύνθετο μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον, καθώς και εξωτερικούς παράγοντες που δεν σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο διοικείται η EssilorLuxottica», πρόσθεσαν.

Η δημόσια στήριξη προς τον CEO —η δεύτερη από το εσωτερικό της EssilorLuxottica μέσα στην ίδια εβδομάδα— έρχεται μετά τη ρήξη της συμμαχίας μεταξύ του Milleri και του νεότερου Ντελ Βέκιο.

Η προσπάθεια του τελευταίου, η οποία χρηματοδοτούνταν μέσω δανεισμού, να εξαγοράσει τα μερίδια δύο αδελφών του, ύψους 10 δισ. ευρώ, κατέρρευσε το καλοκαίρι.

Έκτοτε, ο Λεονάρντο Μαρία Ντελ Βέκιο έχει εξαπολύσει σειρά επικρίσεων κατά του διοικητικού συμβουλίου της οικογενειακής εταιρείας συμμετοχών Delfin, της οποίας πρόεδρος είναι ο Milleri, ασκώντας ολοένα και μεγαλύτερη πίεση, μεταξύ άλλων για την πτώση της αξίας της μετοχής της EssilorLuxottica.

Ο Λεονάρντο Μαρία, ο οποίος κατείχε τη θέση του επικεφαλής στρατηγικής της EssilorLuxottica και ήταν πρόεδρος του brand Ray-Ban πριν αποχωρήσει στα τέλη Αυγούστου, έχει επίσης επιχειρήσει να διεκδικήσει τον ρόλο του διαδόχου του πατέρα του.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο 31χρονος κληρονόμος δήλωσε ότι ο Milleri ενδέχεται να μην επανεκλεγεί στη θέση του και κάλεσε τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, που βρίσκονται σε διαμάχη, να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να ανακτήσουν τον έλεγχο της αυτοκρατορίας που ο πατέρας του είχε αφήσει υπό τη διαχείριση του Milleri.

Υποστήριξε επίσης ότι η διοίκηση της Delfin μπορεί να αποσπάται από τις συμμετοχές της στον ιταλικό τραπεζικό κλάδο, ενώ η EssilorLuxottica αποτελεί το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο της.

Ο Milleri βρίσκεται παράλληλα υπό πίεση λόγω έρευνας σχετικά με τη συμμετοχή του σε συμφωνία στον ιταλικό τραπεζικό τομέα. Ο ίδιος έχει αρνηθεί τις κατηγορίες.

Ο Λεονάρντο Μαρία είναι ένας από τους οκτώ κληρονόμους του Λεονάρντο Ντελ Βέκιο, οι οποίοι έλαβαν από 12,5% έκαστος στη Delfin. Η οικογενειακή holding κατέχει πάνω από 32% της μεγαλύτερης εταιρείας γυαλιών στον κόσμο, η χρηματιστηριακή αξία της οποίας έχει υποχωρήσει περίπου στα 68 δισ. ευρώ, από σχεδόν 150 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο.

Η επιστολή στήριξης, η οποία δημοσιεύθηκε αρχικά από την Corriere della Sera, ακολουθεί ανακοίνωση του διοικητικού συμβουλίου της EssilorLuxottica αυτή την εβδομάδα, με την οποία επίσης στηρίζεται η στρατηγική του Milleri και του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου Paul du Saillant.

Στην επιστολή τους, τα στελέχη της EssilorLuxottica υπογράμμισαν ότι «οι πωλήσεις, η κερδοφορία και η δημιουργία ταμειακών ροών βρίσκονται σε επίπεδα-ρεκόρ, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή έχουν διπλασιαστεί τα τελευταία οκτώ χρόνια».

Οι μετοχές της EssilorLuxottica είχαν σημειώσει σημαντική άνοδο τα προηγούμενα χρόνια, καθώς ο Milleri υλοποίησε το όραμα του μεγαλύτερου Ντελ Βέκιο για τη δημιουργία μιας κάθετα ολοκληρωμένης εταιρείας γυαλιών, με παρουσία από την έρευνα και τον σχεδιασμό έως τις αλυσίδες λιανικής, όπως η Sunglass Hut.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η συνεργασία της εταιρείας για «έξυπνα» γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης με τη Meta Platforms. Ωστόσο, ο αυξανόμενος ανταγωνισμός, οι προκλήσεις κερδοφορίας λόγω του υψηλού κόστους των προϊόντων και οι συνεχιζόμενες ανησυχίες για ζητήματα ιδιωτικότητας έχουν περιορίσει τις προοπτικές της συγκεκριμένης κατηγορίας.

«Η πτώση αντανακλά τη διόρθωση από την αγορά μιας αφήγησης ανάπτυξης που είχε γίνει υπερβολικά αισιόδοξη, ιδιαίτερα όσον αφορά τα γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε η Margherita Strazzari, διαχειρίστρια κεφαλαίων στη Sempione Sim.

«Η μετοχή διαπραγματευόταν σε ιδιαίτερα υψηλούς πολλαπλασιαστές αποτίμησης και η κατάσταση γύρω από τη Delfin πρόσθεσε επιπλέον κινδύνους εταιρικής διακυβέρνησης. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθώ να θεωρώ την EssilorLuxottica μια εξαιρετική εταιρεία. Ενώ πιθανότατα ήταν υπερτιμημένη στο παρελθόν, σήμερα μπορεί να είναι υποτιμημένη», πρόσθεσε.

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