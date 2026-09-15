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Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) επενδύει 40 εκατ. ευρώ (46 εκατ. δολάρια) σε φινλανδική νεοφυή εταιρεία που αναπτύσσει μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες (SMR), σηματοδοτώντας την επιστροφή της τράπεζας στη χρηματοδότηση της πυρηνικής ενέργειας έπειτα από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.

Αποδέκτης της επένδυσης είναι η Steady Energy, η οποία αναπτύσσει έναν αντιδραστήρα ισχύος 50 MW, με στόχο την τροφοδοσία δικτύων τηλεθέρμανσης. Παράλληλα, η εταιρεία αναπτύσσει στο Ελσίνκι μια πιλοτική εγκατάσταση χωρίς πυρηνική τεχνολογία, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες ρυθμιστικές εγκρίσεις.

Η χρηματοδότηση έχει τη μορφή quasi-equity, γεγονός που δίνει στην ΕΤΕπ τη δυνατότητα να μετατρέψει την επένδυσή της σε μετοχές της εταιρείας.

Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες

Η συμφωνία αποτελεί την πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ στην τεχνολογία των SMR και σηματοδοτεί αλλαγή στάσης για έναν θεσμό που είχε σε μεγάλο βαθμό απομακρυνθεί από την πυρηνική ενέργεια από τη δεκαετία του 1980.

Η χρηματοδότηση νέων πυρηνικών έργων είχε περιοριστεί σημαντικά καθώς μειώθηκε ο αριθμός των νέων projects, ενώ αρκετές ευρωπαϊκές χώρες στράφηκαν εναντίον της τεχνολογίας λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια.

Η κατάσταση, ωστόσο, άρχισε να μεταβάλλεται μετά τις διαδοχικές ενεργειακές κρίσεις και τις αναταράξεις στις αγορές ορυκτών καυσίμων, οι οποίες ενίσχυσαν το επιχείρημα υπέρ της πυρηνικής ενέργειας ως αξιόπιστης πηγής ηλεκτρισμού χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ Καρλ Νεχάμερ δήλωσε ότι η τράπεζα αναζητά τους πιο υποσχόμενους ευρωπαϊκούς πρωτοπόρους στον τομέα των SMR.

Όπως ανέφερε, οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες μπορούν να προσφέρουν σταθερή ενέργεια με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, συμπληρωματικά προς τις ανανεώσιμες πηγές, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς και ανθεκτικού ευρωπαϊκού ενεργειακού μείγματος.

Παράλληλα, η ανάπτυξη των SMR μπορεί να περιορίσει την εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα και να μειώσει την έκθεση των οικονομιών στις έντονες διακυμάνσεις των ενεργειακών τιμών.

Η επιστροφή της πυρηνικής ενέργειας στην ατζέντα

Η ΕΤΕπ είχε εξετάσει ήδη το ενδεχόμενο επένδυσης στην τεχνολογία των SMR. Παρότι η τράπεζα δεν είχε χρηματοδοτήσει παραγωγή πυρηνικής ενέργειας από το 1987, τα τελευταία χρόνια έχει στηρίξει έργα που σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα του κλάδου και τη διαχείριση πυρηνικών αποβλήτων.

Η νέα επένδυση στη φινλανδική Steady Energy δείχνει ότι οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες αποκτούν σταδιακά μεγαλύτερο ρόλο στον ευρωπαϊκό ενεργειακό σχεδιασμό, καθώς η Ε.Ε. αναζητά τεχνολογίες που μπορούν να συνδυάσουν ενεργειακή ασφάλεια, χαμηλές εκπομπές και περιορισμό της εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα.

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