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Οι υψηλές αποτιμήσεις στις αγορές, που τροφοδοτούνται σε μεγάλο βαθμό από την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, καθιστούν τις μετοχές ευάλωτες σε μια απότομη διόρθωση, προειδοποίησε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μπόρις Βούιτσιτς.

«Είναι κάτι που είτε δεν έχουμε ξαναδεί είτε έχουμε να δούμε εδώ και πολύ καιρό, αυτού του είδους τους δείκτες τιμής προς κέρδη και τιμής προς μελλοντικά κέρδη», δήλωσε ο Κροάτης αξιωματούχος στο podcast της ΕΚΤ «Euro Matters».

Όπως σημείωσε, οι σημερινές υψηλές αποτιμήσεις «μπορεί τελικά να αποδειχθούν δικαιολογημένες, μπορεί όμως και όχι».

Ο Βούιτσιτς προειδοποίησε ότι η έκθεση των επενδυτών στον συγκεκριμένο τομέα είναι ήδη μεγάλη και συνεχίζει να αυξάνεται, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τις εποπτικές και νομισματικές αρχές.

«Με τόσο μεγάλη έκθεση και τόσες πολλές επενδύσεις να κατευθύνονται προς τα εκεί, δημιουργείται σαφώς κίνδυνος επανατιμολόγησης στις αγορές μετοχών», τόνισε.

Πληθαίνουν οι προειδοποιήσεις για τις αποτιμήσεις της AI

Οι δηλώσεις του αντιπροέδρου της ΕΚΤ προστίθενται στις ολοένα και περισσότερες προειδοποιήσεις κεντρικών τραπεζιτών, εποπτικών αρχών και επενδυτών ότι οι κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να έχουν φθάσει σε υπερβολικά υψηλές αποτιμήσεις.

Μια ξαφνική υποχώρηση της αξίας τους θα μπορούσε, σύμφωνα με αυτές τις εκτιμήσεις, να προκαλέσει ευρύτερη διόρθωση στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές.

Τη Δευτέρα, η Πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ είχε επίσης επισημάνει ότι οι αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη βρίσκονται σε πολύ υψηλά επίπεδα, εκτιμώντας ότι μια διόρθωση είναι «απολύτως πιθανή».

Οι προειδοποιήσεις έρχονται σε μια περίοδο αυξανόμενης νευρικότητας γύρω από τον κλάδο της AI. Εταιρείες ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ των οποίων η Anthropic και η OpenAI, βρίσκονται σε αντιπαράθεση με την κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις εκκλήσεις τους για επιβράδυνση της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης σε ολόκληρο τον κλάδο.

Η σχετική συζήτηση έχει ήδη προκαλέσει πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές, ενώ δημιουργεί ερωτήματα και για την ανθεκτικότητα της παγκόσμιας επενδυτικής έκρηξης στα data centers, η οποία έχει τροφοδοτηθεί από την ταχύτατη ανάπτυξη της AI.

Στο ραντάρ γεωπολιτική και δημόσιο χρέος

Ο Βούιτσιτς δεν περιορίστηκε στους κινδύνους που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Στους παράγοντες που θα μπορούσαν να απειλήσουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα συμπεριέλαβε επίσης τις γεωπολιτικές εντάσεις και τη δημοσιονομική πολιτική.

Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, όπως ανέφερε, μπορούν να μεταβάλουν πολύ γρήγορα τόσο τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων όσο και τη στάση των επενδυτών.

Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για τη δημοσιονομική κατάσταση ορισμένων χωρών, οι οποίες, όπως είπε, βρίσκονται σε μη βιώσιμη δημοσιονομική τροχιά μακροπρόθεσμα.

«Έχουμε μάθει στο παρελθόν ότι όταν κάτι δεν είναι βιώσιμο, τότε δεν είναι βιώσιμο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι είναι προτιμότερο τέτοιου είδους προβλήματα να αντιμετωπίζονται όσο το δυνατόν νωρίτερα.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της ΕΚΤ, και σε αυτές τις αγορές υπάρχει ο κίνδυνος μιας ταχείας επανατιμολόγησης, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη στενή παρακολούθηση τόσο των δημοσιονομικών εξελίξεων όσο και των γεωπολιτικών κινδύνων.

Η βασική ανησυχία της ΕΚΤ είναι ότι η μεγάλη συγκέντρωση επενδυτικών κεφαλαίων γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με τις υψηλές αποτιμήσεις, έχει αυξήσει την ευαισθησία των αγορών σε μια αλλαγή του επενδυτικού κλίματος. Εάν οι προσδοκίες για την AI αναθεωρηθούν απότομα, η διόρθωση θα μπορούσε να ξεπεράσει τα όρια του τεχνολογικού κλάδου και να μεταδοθεί ευρύτερα στις διεθνείς αγορές.

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