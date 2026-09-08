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Η Πορτογαλία εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 1,5 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), με στόχο την ενίσχυση της προσφοράς προσιτής κατοικίας, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονες πιέσεις στο κόστος στέγασης.

Τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στην κατασκευή και ανακαίνιση περίπου 50.000 μονάδων κοινωνικής κατοικίας σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Στέγασης, το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε πολίτες που διαμένουν σε ακατάλληλες συνθήκες και δεν διαθέτουν τους οικονομικούς πόρους για να εξασφαλίσουν κατάλληλη κατοικία.

«Στόχος είναι να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των πιο ευάλωτων νοικοκυριών και να αυξηθεί η προσφορά δημόσιας κατοικίας σε ολόκληρη την Πορτογαλία», ανέφερε το υπουργείο.

Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την κεντροδεξιά κυβέρνηση του πρωθυπουργού Λουίς Μοντενέγκρο. Η Πορτογαλία κατέγραψε την ισχυρότερη άνοδο των τιμών κατοικιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το πρώτο τρίμηνο, με τις τιμές να αυξάνονται κατά 17,8% σε ετήσια βάση.

Πρόκειται για ρυθμό υπερτριπλάσιο του μέσου όρου της ΕΕ, όπου η αύξηση διαμορφώθηκε στο 5,1%.

Στην εκτόξευση των τιμών έχουν συμβάλει τόσο η ισχυρή ζήτηση από ξένους αγοραστές όσο και η περιορισμένη προσφορά διαθέσιμων κατοικιών. Την ίδια στιγμή, οι κοινωνικές κατοικίες αντιστοιχούν μόλις στο 2% περίπου του συνολικού στεγαστικού αποθέματος της Πορτογαλίας, ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η κυβέρνηση Μοντενέγκρο έχει αναγάγει το στεγαστικό σε βασική πολιτική προτεραιότητα, επιχειρώντας να αυξήσει την προσφορά μέσω ενός συνδυασμού δημόσιων επενδύσεων, φορολογικών μέτρων και ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.

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