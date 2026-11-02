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Στην προσπάθεια για την περαιτέρω ενοποίηση των κεφαλαιαγορών της Βόρειας Ευρώπης εντάσσεται η Euronext, καθώς ο ευρωπαϊκός χρηματιστηριακός όμιλος ανακοίνωσε τη συμμετοχή του στη συμμαχία Nordic Compass, μια πρωτοβουλία που συγκεντρώνει περίπου 36 μεγάλες επιχειρήσεις και θεσμικούς φορείς της περιοχής.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η προσχώρηση της Euronext πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα σημαντική χρονική συγκυρία, καθώς η Nordic Compass προγραμματίζει αυτή την εβδομάδα την πρώτη της σύνοδο κορυφής, στην οποία αναμένεται να παρουσιάσει τις βασικές στρατηγικές προτεραιότητές της.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν προτάσεις για την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας και την ενοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών των σκανδιναβικών χωρών, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη συγκράτηση επενδύσεων και επιχειρήσεων στην περιοχή.

Η Euronext διαθέτει ήδη σημαντική παρουσία στις σκανδιναβικές αγορές, καθώς ελέγχει το Χρηματιστήριο του Όσλο, ενώ δραστηριοποιείται και στις υποδομές μετασυναλλακτικών υπηρεσιών στη Δανία και τη Νορβηγία.

Η Nordic Compass γνωστοποίησε τη νέα συνεργασία μέσω ανάρτησης στο LinkedIn, επισημαίνοντας ότι η Euronext θα συμβάλει στις προσπάθειες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της περιοχής. Το Bloomberg είχε μεταδώσει νωρίτερα τη Δευτέρα την πληροφορία για τη συμμετοχή του ομίλου.

Στην ίδια συμμαχία τρεις μεγάλοι ανταγωνιστές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η Nordic Compass συγκεντρώνει πλέον τρεις ανταγωνιστικούς ομίλους χρηματοπιστωτικών υποδομών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά τμήματα της ευρωπαϊκής αγοράς.

Η Euronext, με έδρα το Παρίσι, ανταγωνίζεται τη Nasdaq στον τομέα των χρηματιστηριακών συναλλαγών και των εισαγωγών εταιρειών στις αγορές της Βόρειας Ευρώπης.

Παράλληλα, ανταγωνίζεται τη Euroclear στις υπηρεσίες διακανονισμού συναλλαγών και φύλαξης τίτλων.

Η Nasdaq συμμετέχει στη Nordic Compass από την ίδρυσή της, ενώ η Euroclear προσχώρησε στη συμμαχία τις τελευταίες εβδομάδες.

Η συνύπαρξη των τριών ομίλων δημιουργεί προϋποθέσεις για πιο αποτελεσματικό συντονισμό των διασυνοριακών αγορών, παρά τις μεταξύ τους εμπορικές αντιπαραθέσεις.

Τον Σεπτέμβριο, ο διευθύνων σύμβουλος του Χρηματιστηρίου του Όσλο, Øivind Amundsen, είχε εκφράσει την υποστήριξή του στην πρωτοβουλία Nordic Compass, αποφεύγοντας ωστόσο τότε να επιβεβαιώσει ότι η Euronext θα εντασσόταν επισήμως στο σχήμα.

Η πρόκληση της φυγής επιχειρήσεων προς τις ΗΠΑ

Η πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς οι σκανδιναβικές χώρες αντιμετωπίζουν το φαινόμενο σημαντικών επιχειρήσεων που επιλέγουν να αντλήσουν κεφάλαια ή να εισαγάγουν τις μετοχές τους στις αμερικανικές χρηματιστηριακές αγορές, αντί να αξιοποιήσουν τις τοπικές κεφαλαιαγορές.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της σουηδικής εταιρείας χρηματοοικονομικής τεχνολογίας Klarna, η οποία επέλεξε τη Νέα Υόρκη αντί της Στοκχόλμης για την αρχική δημόσια προσφορά της το 2025.

Αντίστοιχα, η Oura, εταιρεία κατασκευής έξυπνων δαχτυλιδιών που ιδρύθηκε στη Φινλανδία, επιχείρησε να προχωρήσει σε εισαγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο, αλλά ανέβαλε τα σχέδιά της εξαιτίας της αβεβαιότητας στις αγορές.

Η τάση αυτή έχει εντείνει τις ανησυχίες για τη δυνατότητα των σκανδιναβικών χρηματοπιστωτικών αγορών να προσελκύουν και να διατηρούν δυναμικές επιχειρήσεις, ιδίως σε τομείς υψηλής τεχνολογίας.

Στη Nordic Compass συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο επενδυτικός όμιλος EQT και η Nokia, υποστηρίζοντας την ανάγκη ισχυρότερων περιφερειακών οικονομικών και επιχειρηματικών υποδομών.

Τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες

Η ενοποίηση των κεφαλαιαγορών αποτελεί έναν από τους τέσσερις βασικούς άξονες δράσης της Nordic Compass.

Οι υπόλοιποι αφορούν την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της άμυνας, την ανάπτυξη της προηγμένης τεχνολογίας (deep tech) και τη μεγαλύτερη διασύνδεση στον τομέα της ενέργειας.

Μέσω αυτών των πρωτοβουλιών, η συμμαχία επιδιώκει να ενισχύσει την οικονομική και τεχνολογική αυτονομία των σκανδιναβικών χωρών, αξιοποιώντας την υφιστάμενη βιομηχανική και χρηματοπιστωτική τους βάση.

Η νέα εποχή της Euronext με τον Ντέιβιντ Κνίμπε

Η ανακοίνωση της συμμετοχής στη Nordic Compass συνέπεσε με μια σημαντική διοικητική εξέλιξη για τη Euronext.

Ο ευρωπαϊκός χρηματιστηριακός όμιλος ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ο Ντέιβιντ Κνίμπε (David Knibbe), επικεφαλής της NN Group, θα αναλάβει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, διαδεχόμενος τον Στεφάν Μπουζνά (Stéphane Boujnah).

Η αλλαγή στην ηγεσία θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2027, όταν ο Μπουζνά θα αποχωρήσει από τη διοίκηση.

Ο Κνίμπε αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντά του σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη επιχειρεί να επιταχύνει την ενοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών της, να αυξήσει τη συναλλακτική δραστηριότητα και να ενισχύσει τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Η συμμετοχή στη Nordic Compass εντάσσεται σε αυτή την ευρύτερη κατεύθυνση, αναδεικνύοντας τον ρόλο που επιδιώκει να διαδραματίσει η Euronext στη δημιουργία ισχυρότερων και περισσότερο διασυνδεδεμένων κεφαλαιαγορών στην Ευρώπη.