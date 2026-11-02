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Την πεποίθηση ότι ο Ντέιβιντ Κνίμπε (David Knibbe) είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να οδηγήσει τη Euronext στην επόμενη φάση ανάπτυξής της εκφράζει ο ευρωπαϊκός χρηματιστηριακός όμιλος, με αφορμή την ανακοίνωση του διορισμού του.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική δήλωση, η επιλογή του νέου επικεφαλής προέκυψε έπειτα από ενδελεχή διαδικασία διαδοχής, την οποία πραγματοποίησε το Εποπτικό Συμβούλιο με τη συνδρομή εξωτερικών συμβούλων και αφού εξετάστηκαν διαφορετικοί υποψήφιοι και επαγγελματικά προφίλ.

Το Εποπτικό Συμβούλιο κατέληξε ότι η διοικητική εμπειρία και η αποδεδειγμένη πορεία του Κνίμπε αποτελούν ισχυρά εχέγγυα για την υλοποίηση των επόμενων αναπτυξιακών στόχων του ομίλου.

«Η Euronext δεν βρισκόταν ποτέ σε ισχυρότερη θέση. Είμαστε πεπεισμένοι ότι ο όμιλος θα συνεχίσει να αξιοποιεί την πρόοδο που έχει επιτύχει την τελευταία δεκαετία και να επιδιώκει τους μακροπρόθεσμους στόχους του, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση του μέλλοντος των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών», αναφέρεται στη δήλωση.

Από την πλευρά του, ο Ντέιβιντ Κνίμπε χαρακτήρισε ιδιαίτερη τιμή την ανάληψη της ηγεσίας της Euronext σε μια κρίσιμη συγκυρία για τις ευρωπαϊκές αγορές κεφαλαίου.

«Αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα να αναλαμβάνω την ηγεσία της Euronext σε μια τόσο σημαντική περίοδο για τις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές», δήλωσε.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ο όμιλος έχει εδραιώσει μια μοναδική θέση στις ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές υποδομές, συνδυάζοντας ισχυρές τοπικές αγορές μέσα σε ένα ενοποιημένο ευρωπαϊκό μοντέλο.

«Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τις εξαιρετικά ικανές ομάδες της Euronext, τους πελάτες και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να αξιοποιήσουμε όσα έχουν επιτευχθεί, να προωθήσουμε περαιτέρω τους στρατηγικούς στόχους του ομίλου και να ενισχύσουμε τον ρόλο του στη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της χρηματοπιστωτικής αυτονομίας της Ευρώπης», πρόσθεσε.

Η νέα διοίκηση καλείται, συνεπώς, να δώσει συνέχεια στη στρατηγική ανάπτυξης του ομίλου, με βασικό προσανατολισμό την περαιτέρω ενοποίηση και ενίσχυση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών.