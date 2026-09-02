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Το ευρώ υποχώρησε σε χαμηλό δύο εβδομάδων έναντι του δολαρίου, καθώς οι αγορές προεξοφλούν μεγαλύτερες πιέσεις στο κοινό νόμισμα από την άνοδο των ενεργειακών τιμών και την ενίσχυση των προσδοκιών για αυστηρότερη νομισματική πολιτική στις ΗΠΑ.

Το ενιαίο νόμισμα υποχώρησε κατά 0,2% στα 1,1566 δολάρια, ενώ οι επενδυτές στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης αυξάνουν τις θέσεις προστασίας έναντι περαιτέρω πτώσης του ευρώ. Ο σχετικός δείκτης τοποθετήσεων έχει γίνει ο πιο απαισιόδοξος για το ευρώ εδώ και σχεδόν έναν μήνα.

Παράλληλα, το δολάριο ενισχύεται για ένατη διαδοχική συνεδρίαση έναντι του ευρώ, το μεγαλύτερο σερί από το 2017.

Η ενεργειακή κρίση πιέζει το ευρώ

Η νέα άνοδος στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, μετά την αναζωπύρωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν, αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες πίεσης για το ευρωπαϊκό νόμισμα.

Οι υψηλότερες ενεργειακές τιμές επιβαρύνουν την Ευρωζώνη, καθώς αυξάνουν το κόστος εισαγωγών ενέργειας και επιδεινώνουν τους όρους εμπορίου της περιοχής.

Αυτό, σε συνδυασμό με την πιο επιθετική στάση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), οδηγεί την ING Groep να εκτιμά ότι το ευρώ μπορεί να υποχωρήσει προς τα 1,15 δολάρια έως το τέλος του μήνα.

Αυξάνονται τα στοιχήματα για αύξηση επιτοκίων από τη Fed

Οι αγορές πλέον αποτιμούν με πιθανότητα 71% μια αύξηση επιτοκίων από τη Fed μέσα στον μήνα, έναντι μόλις 38% την προηγούμενη εβδομάδα.

Η αλλαγή αυτή έχει ανατρέψει το κλίμα στην αγορά συναλλάγματος. Στις 20 Αυγούστου, οι βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις μέσω options ήταν οι πιο θετικές για το ευρώ από τις αρχές Φεβρουαρίου.

Την ίδια ώρα, η πτώση των αμερικανικών κρατικών ομολόγων αρχίζει να επηρεάζει ευρύτερα τις αγορές. Το δολάριο έφτασε την Τετάρτη στο ισχυρότερο επίπεδο των τελευταίων δύο εβδομάδων έναντι βασικών νομισμάτων, καθώς η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου ανήλθε στο 4,81%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2023.

Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι βαραίνουν την Ευρώπη

Ο Kit Juckes, επικεφαλής στρατηγικής συναλλάγματος της Société Générale, εκτιμά ότι το ευρώ-δολάριο θα κινηθεί χαμηλότερα μέσα στο έτος, αν και όχι τόσο όσο προέβλεπε αρχικά, τοποθετώντας τον στόχο στο 1,15 δολάριο στο τέλος του έτους.

Οι επενδυτές αρχίζουν πλέον να εστιάζουν και στους κινδύνους του 2027, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις τερματισμού ούτε του πολέμου στην Ουκρανία ούτε της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, ενώ πλησιάζουν κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία.

«Το ζεύγος συναλλάγματος διαπραγματεύεται ως παράπλευρη απώλεια των γεωπολιτικών κινδύνων», δήλωσε ο Βαλεντίν Μαρίνοφ, επικεφαλής έρευνας και στρατηγικής G10 συναλλάγματος στην Crédit Agricole.

Όπως σημείωσε, οι πολιτικοί και δημοσιονομικοί κίνδυνοι στην Ευρώπη μπορεί να αυξηθούν μετά τις περιφερειακές εκλογές στη Γερμανία και ενόψει των γαλλικών προεδρικών εκλογών το 2027.

Ο Μαρκ ΜακΚόρμικ, επικεφαλής στρατηγικής συναλλάγματος της Bank of Montreal, εκτιμά ότι το ευρώ θα μπορούσε να υποχωρήσει ακόμη και προς τα 1,12 δολάρια ενόψει της γαλλικής εκλογικής αναμέτρησης.

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