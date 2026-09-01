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Έχουν περάσει ήδη έξι μήνες από τότε που οι βομβαρδισμοί του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ πυροδότησαν μια σύγκρουση που έχει διαταράξει τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό και έχει προκαλέσει αναταράξεις στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές.

Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν καθώς διακόπηκε η παραγωγή στον Κόλπο και περιορίστηκαν οι αποστολές μέσω των Στενών του Ορμούζ. Το Brent ξεπέρασε για λίγο τα 120 δολάρια τον Απρίλιο και εξακολουθεί να κυμαίνεται κατά μέσο όρο γύρω ή και πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι (στη συνεδρίαση της Τρίτης κινείται στα 92,40), από περίπου 70 δολάρια πέρυσι.

Ο μεγαλύτερος αντίκτυπος παρατηρήθηκε στα διυλισμένα καύσιμα. Οι τιμές του ντίζελ αυξήθηκαν πιο απότομα λόγω της έλλειψης μεσαίων διυλισμένων προϊόντων, των διακοπών λειτουργίας ρωσικών διυλιστηρίων που προκλήθηκαν από τις επιθέσεις από την Ουκρανία και της απώλειας των εξαγωγικών ροών από τον Κόλπο.

Το καύσιμο αεροσκαφών δέχτηκε αρχικά σοβαρό πλήγμα λόγω της σημασίας του Κόλπου, αν και η αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών των αμερικανικών διυλιστηρίων συνέβαλε στην άμβλυνση των ανησυχιών για την προσφορά.

Με τον χειμώνα να πλησιάζει, περαιτέρω διαταραχές στις αποστολές μέσω των Στενών του Ορμούζ, σε συνδυασμό με τους κινδύνους για την ενεργειακή υποδομή της Ρωσίας, θα μπορούσαν να ωθήσουν προς τα πάνω τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης και τις πληθωριστικές πιέσεις.

Οι παγκόσμιες μετοχές έχουν σε μεγάλο βαθμό αγνοήσει τον πόλεμο, υποστηριζόμενες από τα τρισεκατομμύρια δολάρια που εισρέουν στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο παγκόσμιος δείκτης μετοχών της MSCI για 47 χώρες ⁠έφτασε σε ιστορικό υψηλό των 105 τρισεκατομμυρίων δολαρίων τον Αύγουστο, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ή 9%, από την έναρξη του πολέμου — αν και οι μετοχές στην περιοχή του Κόλπου παρουσίασαν υποαπόδοση.

Ο αναλυτής της Fidelity, Πρανάβ Αγκαρβάλ, δήλωσε ότι η ευρύτερη άνοδος υποδηλώνει ότι οι επενδυτές υιοθετούν μια «χαλαρή στάση» και εξακολουθούν να αναμένουν ότι ο πόλεμος θα τελειώσει φέτος.

«Οι μετοχές έχουν στην πραγματικότητα μια αρκετά καλή χρονιά», τόνισε. «Έχουν σημειώσει άνοδο περίπου 14%. Αν αναμένουμε 8% έως 9% σε μια τυπική χρονιά, το 14% μέχρι τον Αύγουστο είναι αρκετά καλό.»

Κανένα από τα περιουσιακά στοιχεία που επιλέγουν συνήθως οι επενδυτές σε περιόδους κρίσης, όπως τα κρατικά ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας, ο χρυσός και το δολάριο, δεν έχει διαδραματίσει με συνέπεια τον παραδοσιακό ρόλο του «ασφαλούς καταφυγίου».

Το δολάριο έχει σημειώσει άνοδο 1,4% έναντι ενός καλαθιού νομισμάτων από την έναρξη του πολέμου, αν και μεγάλο μέρος αυτής της ανόδου αντανακλά την αδυναμία του ιαπωνικού γιεν, σύμφωνα με αναλυτές.

Τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα — παραδοσιακός πυλώνας των χαρτοφυλακίων — έχουν χάσει 3,5% σε βάση συνολικής απόδοσης, καθώς ο αυξημένος πληθωρισμός έχει διαψεύσει τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ, ενώ έχουν επίσης επηρεάσει αρνητικά οι πιο πρόσφατες ανησυχίες σχετικά με τον νέο επικεφαλής της Fed, Κέβιν Γουόρς, και τα απροσδόκητα σχέδια της Ουάσιγκτον για επαναγορά χρέους.

Ο χρυσός υποχώρησε σχεδόν 25% από την έναρξη του πολέμου έως τον Ιούλιο — αν και η τιμή του είχε υπερτριπλασιαστεί από το 2022, όταν οι δυτικές δυνάμεις πάγωσαν τα αποθέματα της κεντρικής τράπεζας της Ρωσίας λόγω της εισβολής στην Ουκρανία. Ωστόσο, έχει ανακάμψει κατά περισσότερο από 15% αυτό το μήνα, εν μέσω ανανεωμένων ανησυχιών για την υποτίμηση του δολαρίου.

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει επίσης διαταράξει τις αποστολές λιπασμάτων, ένα βασικό παράγοντα στην παγκόσμια παραγωγή τροφίμων.

Σε συνδυασμό με ένα ισχυρό «El Nino» και νέες διαταραχές στις αποστολές σιτηρών που συνδέονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι ο κλονισμός απειλεί όλο και περισσότερο την αγροτική παραγωγή.

Οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν τον Ιούλιο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών, σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO). Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι μεγάλο μέρος των επιπτώσεων δεν έχει ακόμη γίνει αισθητό.

Ο FAO έχει προειδοποιήσει ότι ο κόσμος ενδέχεται να οδεύει προς ένα νέο κύμα πληθωρισμού στα τρόφιμα. Η JPMorgan εκτιμά ότι το ισχυρό φαινόμενο «El Nino» από μόνο του θα μπορούσε να αυξήσει τον παγκόσμιο πληθωρισμό στα τρόφιμα κατά περίπου 0,7%.

Ο αντίκτυπος ⁠πιθανότατα θα γίνει πιο έντονα αισθητός στην Ασία, τη Λατινική Αμερική και την Αφρική, όπου τα νοικοκυριά δαπανούν μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους σε τρόφιμα και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι σε νέες πιέσεις στις τιμές, όπως αναφέρει το Reuters.

Το άμεσο πλήγμα στον Κόλπο ήταν σοβαρό. Οι εξαγωγές της Σαουδικής Αραβίας συρρικνώθηκαν κατά 10% μεταξύ του α’ και του β’ τριμήνου.

Η JPMorgan εκτιμά ότι οι πωλήσεις ακινήτων στο Ντουμπάι έχουν καταρρεύσει κατά 70%-80% και η Oxford Economics προειδοποιεί ότι η οικονομία του Κατάρ θα συρρικνωθεί σχεδόν κατά 30% φέτος, δεδομένης της ζημιάς στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου του Ras Laffan.

Οι μετοχές στο Κατάρ και τα ΗΑΕ έχουν υποχωρήσει κατά περίπου 14% — μια υποαπόδοση άνω των 20 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με τις παγκόσμιες αγορές. Το κόστος ασφάλισης του χρέους και των δύο χωρών έναντι αθέτησης υποχρεώσεων έχει επίσης αυξηθεί, αν και το Μπαχρέιν, που είναι πιο βαριά χρεωμένο, έχει πληγεί περισσότερο, με τις τιμές των CDS να έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 40%.

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