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Οι μετοχές των αναδυόμενων αγορών οδεύουν προς τη μεγαλύτερη άνοδο για μήνα Αύγουστο από το 2004, καθώς το ράλι διευρύνεται πέρα από τις μεγαλύτερες μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης και ενισχύεται από τα εμπορεύματα, τα οποία επωφελούνται από το στοίχημα της αποδυνάμωσης του δολαρίου.

Ο δείκτης αναφοράς της MSCI για τις μετοχές των αναπτυσσόμενων οικονομιών υποχωρούσε κατά 0,1% σήμερα, περιορίζοντας απώλειες που νωρίτερα είχαν φτάσει έως και το 1,4%, χάρη στην ανάκαμψη των νοτιοκορεατικών μετοχών ημιαγωγών προς το τέλος της συνεδρίασης. Το αρχικό sell-off προκλήθηκε από τις ανησυχίες για την επιδείνωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και την ενίσχυση των στοιχημάτων για αύξηση των επιτοκίων από τη Federal Reserve τον Σεπτέμβριο.

Η άνοδος κατά 3,3% αυτόν τον μήνα δείχνει ότι οι μετοχές των αναδυόμενων αγορών παραμένουν μεταξύ των αγαπημένων επιλογών των διεθνών επενδυτών που επιδιώκουν να διαφοροποιηθούν από περιουσιακά στοιχεία εκφρασμένα σε δολάρια ΗΠΑ, μια μετατόπιση που ενισχύει επίσης τη ζήτηση για χρυσό. Οι παράγοντες αυτοί έχουν βοηθήσει το ράλι να αποφύγει τη μεταβλητότητα που παρατηρείται συνήθως κατά την περίοδο των θερινών διακοπών στο βόρειο ημισφαίριο.

Παρότι οι πληθωριστικοί κίνδυνοι που απορρέουν από τον πόλεμο με το Ιράν και η επιθετική στάση του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, παραμένουν μεταξύ των βασικότερων ανησυχιών των διαχειριστών κεφαλαίων, η άνοδος εξακολουθεί να αντλεί δύναμη από μικρότερες μετοχές που συνδέονται με την AI, αλλά και από κλάδους εκτός τεχνητής νοημοσύνης, όπως η κινεζική βιοτεχνολογία.

Το στοίχημα της αποδυνάμωσης του δολαρίου

Το λεγόμενο «dollar-debasement trade» —το στοίχημα ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα επιτρέψει τη σταδιακή διάβρωση της αγοραστικής δύναμης του δολαρίου προκειμένου να περιορίσει τα βάρη που δημιουργούν το χρέος και το δημοσιονομικό έλλειμμα— συμβάλλει στη στήριξη της ανόδου, σύμφωνα με τον Χασνάιν Μαλίκ, επικεφαλής στρατηγικής για τις μετοχές των αναδυόμενων αγορών και τη γεωπολιτική στην Tellimer.

«Οι ανησυχίες για τα δημοσιονομικά και το χρέος των ΗΠΑ προκάλεσαν έναν ακόμη γύρο εισροών κεφαλαίων σε περιουσιακά στοιχεία αναδυόμενων αγορών σε τοπικό νόμισμα, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών», δήλωσε ο Μαλίκ στο Bloomberg. «Το κλίμα γύρω από τις κορυφαίες μετοχές τεχνολογίας και AI σταθεροποιήθηκε. Το στοίχημα της αποδυνάμωσης του δολαρίου ώθησε υψηλότερα τον χρυσό».

Οι νοτιοκορεατικές μετοχές ανέκαμψαν μετά την ανακοίνωση της Samsung Securities ότι συνταξιοδοτικά ταμεία προχωρούσαν σε αγορές τεχνολογικών μετοχών. Οι SK Hynix και Samsung Electronics έκλεισαν αμφότερες με άνοδο τουλάχιστον 1,2%, βοηθώντας τον δείκτη των αναδυόμενων αγορών να ανακτήσει μέρος των προηγούμενων απωλειών του.

Η ανάκαμψη ήρθε έπειτα από ένα ασταθές ξεκίνημα της εβδομάδας, με τις ΗΠΑ και το Ιράν να ανταλλάσσουν πλήγματα, σηματοδοτώντας νέα έξαρση της εξάμηνης σύγκρουσής τους. Ο Γουόρς πρόσθεσε περαιτέρω πιέσεις, δηλώνοντας στο Τζάκσον Χολ ότι ο πληθωρισμός δεν έχει καταγράψει ουσιαστική επιβράδυνση, οδηγώντας τις αγορές χρήματος να ανεβάσουν σε πάνω από 60% την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο.

Στην Ασία, τα στοιχεία έδειξαν ότι η εργοστασιακή δραστηριότητα της Κίνας βελτιώθηκε περισσότερο από ό,τι αναμενόταν τον Αύγουστο, αν και παρέμεινε σε περιοχή συρρίκνωσης για δεύτερο συνεχόμενο μήνα.

Οι κρίσιμες ημερομηνίες του Σεπτεμβρίου

Ο Σεπτέμβριος φέρνει αρκετούς σημαντικούς κινδύνους για τους επενδυτές στις αναδυόμενες αγορές, αρχής γενομένης από τα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ τον Αύγουστο, τα οποία δημοσιεύονται στις 4 Σεπτεμβρίου, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις 11 Σεπτεμβρίου και την απόφαση της Fed για τα επιτόκια στις 16 Σεπτεμβρίου.

Μια αύξηση των επιτοκίων θα μπορούσε να αντισταθμίσει τις επιδράσεις της αποδυνάμωσης του δολαρίου, ενισχύοντας το αμερικανικό νόμισμα και τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ, ενώ παράλληλα θα αποδυνάμωνε το επενδυτικό επιχείρημα υπέρ των πιο ριψοκίνδυνων περιουσιακών στοιχείων.

Χαμηλότερη μεταβλητότητα

Προς το παρόν, πάντως, οι εισροές κεφαλαίων έχουν συμβάλει στον περιορισμό της μεταβλητότητας στις μετοχές. Ο «δείκτης φόβου» των αναδυόμενων αγορών, ένας δείκτης του Chicago Board Options Exchange που αποτυπώνει τις προσδοκώμενες διακυμάνσεις, έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο.

Το χρηματιστηριακό ράλι έχει επίσης γίνει λιγότερο συγκεντρωμένο σε λίγες μετοχές. Οι SK Hynix, Samsung Electronics και Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), οι οποίες μαζί αντιπροσώπευαν το 82% των μεταβολών του Bloomberg Emerging Markets Large & Mid Cap Index από την αρχή του έτους έως και τον Ιούλιο, συνέβαλαν μόλις κατά 11,5% στην άνοδο του Αυγούστου.

Κερδίζουν και τα νομίσματα

Τα νομίσματα έχουν επίσης επωφεληθεί από τη στροφή των επενδυτών μακριά από τα περιουσιακά στοιχεία σε δολάρια. Ο δείκτης νομισμάτων των αναδυόμενων αγορών παρέμενε σχεδόν αμετάβλητος τη Δευτέρα, οδεύοντας προς δεύτερο διαδοχικό μήνα κερδών και το καλύτερο τρίμηνό του από τον Ιούνιο του 2025.

Το γουόν της Νότιας Κορέας, το ραντ της Νότιας Αφρικής και το ισραηλινό σέκελ συγκαταλέγονται μεταξύ των νομισμάτων με τις καλύτερες επιδόσεις αυτόν τον μήνα, ενώ το πολωνικό ζλότι ηγήθηκε των κερδών τη Δευτέρα, καθώς ο υψηλότερος από τις προβλέψεις πληθωρισμός περιόρισε τα στοιχήματα για μειώσεις των επιτοκίων.

Η αιγυπτιακή λίρα σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση του τελευταίου μήνα στην offshore αγορά, μετά την κίνηση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών να αποκλείσει τα υποκαταστήματα της Banque Misr στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, στο πλαίσιο των κυρώσεων κατά του Ιράν. Η κεντρική τράπεζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε ότι θα διερευνήσει την αιγυπτιακή τράπεζα.

Στην αγορά ομολόγων σε δολάρια, το κρατικό χρέος της Σενεγάλης αψήφησε την υποβάθμιση της χώρας από τη Moody’s Ratings το Σαββατοκύριακο. Το ομόλογο της χώρας με λήξη το 2033 συγκαταλέχθηκε μεταξύ των τίτλων με τις καλύτερες επιδόσεις στις αναδυόμενες αγορές, ενισχυόμενο κατά 0,4 σεντ ανά δολάριο ονομαστικής αξίας. Το ομόλογο είχε υποχωρήσει σε ιστορικό χαμηλό την περασμένη εβδομάδα, όταν η απόδοσή του ξεπέρασε το 20%.

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