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Οι διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ αναμένεται να συνεχιστούν, περιορίζοντας περαιτέρω τις ροές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από μια περιοχή που πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αντιπροσώπευε περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς.

«Δεν περιμένουμε το LNG από το Κατάρ να επιστρέψει σύντομα στην αγορά», δήλωσε στο Bloomberg TV ο Γιούκιο Κάνι, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Jera, του μεγαλύτερου αγοραστή LNG στον κόσμο.

Όπως σημείωσε, οι τιμές spot του LNG είναι σήμερα διπλάσιες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ οι συμμετέχοντες στην αγορά ανησυχούν για την επάρκεια εφοδιασμού ενόψει του χειμώνα.

Η απουσία του LNG από το Κατάρ, το οποίο πριν από την έναρξη της σύγκρουσης ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής παγκοσμίως, συνέβαλε στην εκτίναξη των τιμών spot στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022 τον περασμένο μήνα.

Μάχη Ευρώπης και Ασίας για το LNG

Η πιο σφιχτή αγορά LNG απειλεί να εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, των δύο μεγαλύτερων αγορών για το υπέρψυχρο καύσιμο, για τις εναλλακτικές προμήθειες από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες.

Οι ροές LNG μέσω των Στενών του Ορμούζ από το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αυξήθηκαν τον Σεπτέμβριο στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με την Kpler. Ωστόσο, παραμένουν 80% χαμηλότερες από τα επίπεδα του Φεβρουαρίου.

Παράλληλα, το Κατάρ παρέτεινε τον περασμένο μήνα την κατάσταση force majeure για τις παραδόσεις σε μακροχρόνιους πελάτες στην Ασία έως τον Νοέμβριο και στην Ευρώπη έως τον Δεκέμβριο.

Κρίσιμος ο χειμώνας για την Ευρώπη

Ο Γιούκιο Κάνι προειδοποίησε ότι τα χαμηλά, για την εποχή, επίπεδα των αποθεμάτων φυσικού αερίου στην Ευρώπη, σε συνδυασμό με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού LNG από τον Ιανουάριο, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για νέα άνοδο των τιμών spot.

«Αυτό δείχνει ότι η τιμή spot θα αυξηθεί περαιτέρω», ανέφερε.

Το κρίσιμο σενάριο αφορά πλέον την εξέλιξη του χειμώνα. Εάν η Ευρώπη βρεθεί αντιμέτωπη με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και αυξημένη ζήτηση για θέρμανση, θα αναγκαστεί να στραφεί στην αγορά LNG, ακόμη και σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές.

«Αν η Ευρώπη έχει έναν πολύ δύσκολο χειμώνα, δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να αγοράσει LNG για να εξασφαλίσει ενέργεια θέρμανσης για τους πολίτες», δήλωσε ο Κάνι. «Επομένως, η Ευρώπη μπορεί να βρεθεί σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση».

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