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Με σαφώς μικρότερο ενεργειακό «μαξιλάρι» από εκείνο που θα επιθυμούσε εισέρχεται η Ευρώπη στη χειμερινή περίοδο, την ώρα που τρεις παράγοντες συμπίπτουν: οι αποθήκες φυσικού αερίου παραμένουν χαμηλότερα από τα συνήθη επίπεδα, η διαθεσιμότητα LNG από τη Μέση Ανατολή είναι περιορισμένη και η σταδιακή απομάκρυνση από το ρωσικό αέριο αυξάνει την ανάγκη για φορτία από πιο μακρινούς προμηθευτές.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Νίκου Ταγκούλη, αναλυτή του ναυλομεσιτικού οίκου Intermodal, οι αποθήκες φυσικού αερίου της ΕΕ βρίσκονται σήμερα περίπου στο 71%, έναντι μέσου εποχικού επιπέδου περίπου 86% την τελευταία πενταετία. Η διαφορά αυτή περιορίζει σημαντικά το περιθώριο ασφαλείας της ευρωπαϊκής αγοράς πριν αυξηθεί η ζήτηση για θέρμανση. Στην εξίσωση μπαίνει πλέον και το χρονοδιάγραμμα απομάκρυνσης του ρωσικού αερίου. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπεται η απαγόρευση των μακροχρόνιων εισαγωγών ρωσικού LNG, ενώ οι εναπομείνασες εισαγωγές μέσω αγωγών πρόκειται να τερματιστούν το αργότερο έως την 1η Νοεμβρίου 2027.

Το κενό που δημιουργείται καλύπτεται σε ολοένα μεγαλύτερο βαθμό από τις ΗΠΑ. Με βάση στοιχεία της LSEG που επικαλείται η Intermodal, το αμερικανικό LNG αντιπροσώπευε περίπου 58% των εισαγωγών LNG της ΕΕ το 2025, ποσοστό που έχει αυξηθεί περίπου στο 62% μέχρι στιγμής το 2026.

Η εξάρτηση αυτή αποκτά μεγαλύτερη σημασία εξαιτίας των προβλημάτων στη Μέση Ανατολή. Οι διαταραχές έχουν περιορίσει τις εξαγωγές του Κατάρ, ενώ η QatarEnergy έχει παρατείνει το καθεστώς force majeure για παραδόσεις προς αρκετούς πελάτες με μακροχρόνια συμβόλαια και κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Το ενδιαφέρον στοιχείο, σύμφωνα με την ανάλυση, είναι ότι η ίδια η QatarEnergy στρέφεται πλέον προς τις ΗΠΑ προκειμένου να καλύψει μέρος του ελλείμματος. Αγοράζει φορτία αντικατάστασης και εξετάζει πρόσθετες προμήθειες ώστε να εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις της.

Έτσι, η μειωμένη παραγωγή του Κατάρ ασκεί διπλή πίεση στην αγορά: αφενός αφαιρεί LNG από την παγκόσμια προσφορά και αφετέρου δημιουργεί έναν επιπλέον αγοραστή για τα ευέλικτα φορτία που διεκδικεί και η Ευρώπη.

Προς το παρόν, πάντως, η Ασία δεν έχει μπει επιθετικά στη μάχη για κάθε διαθέσιμο φορτίο. Οι υψηλές spot τιμές του LNG και η δυνατότητα χρησιμοποίησης φθηνότερου άνθρακα στην ηλεκτροπαραγωγή έχουν οδηγήσει αρκετούς ευαίσθητους στις τιμές Ασιάτες εισαγωγείς σε στάση αναμονής. Εξαίρεση αποτελούν αγορές όπως η Νότια Κορέα, όπου εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη αναπλήρωσης αποθεμάτων.

Αυτή η προσωρινή ασιατική επιφυλακτικότητα λειτουργεί υπέρ της Ευρώπης, καθώς της επιτρέπει να προσελκύει μεγαλύτερο αριθμό ευέλικτων φορτίων LNG για την αναπλήρωση των αποθηκών της. Η ισορροπία, ωστόσο, μπορεί να μεταβληθεί γρήγορα εάν οι θερμοκρασίες πέσουν ή οι τιμές υποχωρήσουν αρκετά ώστε να επαναφέρουν τους Ασιάτες αγοραστές στην αγορά.

Η Intermodal εντοπίζει και μία ευρύτερη γεωπολιτική διάσταση. Όσο αυξάνεται η εξάρτηση της Ευρώπης από το αμερικανικό LNG, τόσο η ενεργειακή ασφάλεια εντάσσεται βαθύτερα στις διατλαντικές σχέσεις. Το LNG παύει σταδιακά να αποτελεί αποκλειστικά εμπορικό ζήτημα και αποκτά μεγαλύτερο στρατηγικό βάρος στις σχέσεις Ευρώπης–ΗΠΑ.

Ταυτόχρονα, οι Ευρωπαίοι επιχειρούν να διευρύνουν τη δεξαμενή προμηθευτών τους. Στο προσκήνιο βρίσκεται ο Καναδάς, με το σχεδιαζόμενο έργο Ksi Lisims LNG στη Βρετανική Κολομβία, αρχικής εξαγωγικής δυναμικότητας περίπου 6 εκατ. τόνων ετησίως και στόχο έναρξης το 2029. Γερμανικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι SEFE και Uniper, έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον, ενώ αντίστοιχο ενδιαφέρον υπάρχει και από τη Γαλλία.

Για τη ναυτιλία LNG, το μεγάλο παιχνίδι θα κριθεί στο arbitrage Ευρώπης–Ασίας. Εάν οι τιμές στην Ασία προσφέρουν αρκετά υψηλό premium ώστε να καλύπτουν το επιπλέον κόστος του μεγαλύτερου ταξιδιού, περισσότερα αμερικανικά φορτία θα κατευθύνονται ανατολικά, αυξάνοντας τα tonne-miles και τη ζήτηση για LNG carriers. Αντίθετα, ισχυρότερες ευρωπαϊκές τιμές θα κρατούν μεγαλύτερο μέρος των αμερικανικών φορτίων στον Ατλαντικό, με μικρότερες αποστάσεις μεταφοράς.

Υπάρχει όμως και ένας δεύτερος παράγοντας που μπορεί να λειτουργήσει θετικά για τα tonne-miles: η κατάργηση των ρωσικών εισαγωγών LNG σημαίνει ότι κοντινά προς την Ευρώπη φορτία θα πρέπει σταδιακά να αντικατασταθούν από προμήθειες που ξεκινούν από πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις.

Το σκηνικό που περιγράφει ο Νίκος Ταγκούλης αφήνει επομένως την Ευρώπη αντιμέτωπη με μια εύθραυστη χειμερινή ισορροπία. Με τις αποθήκες στο 71%, το Κατάρ υπό πίεση και τη ρωσική παρουσία να περιορίζεται θεσμικά, τα αμερικανικά φορτία LNG εξελίσσονται στον βασικό ρυθμιστή τόσο της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας όσο και των διεθνών θαλάσσιων ροών LNG.

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