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Η γαλλική κυβέρνηση προχωρά στην αυστηροποίηση του πλαισίου πλαίσιο ελέγχου των ξένων επενδύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε στρατηγικούς τομείς, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας και τις αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, επενδυτές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιθυμούν να αποκτήσουν ποσοστό 10% ή μεγαλύτερο σε γαλλικές εταιρείες στρατηγικής σημασίας θα πρέπει πλέον να λάβουν προηγούμενη έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών της Γαλλίας.

Το όριο μειώνεται από το 25% στο 10%

Μέχρι σήμερα, η υποχρέωση κρατικής έγκρισης ενεργοποιούνταν όταν ένας ξένος επενδυτής αποκτούσε 25% των δικαιωμάτων ψήφου μιας γαλλικής εταιρείας. Σύμφωνα με το Bloomberg, με τη νέα νομοθεσία, το όριο μειώνεται σημαντικά στο 10%, επεκτείνοντας τον κρατικό έλεγχο σε πολύ περισσότερες συναλλαγές. Οι νέοι κανόνες αφορούν, τόσο εταιρείες που είναι εισηγμένες στο γαλλικό χρηματιστήριο, όσο και γαλλικές επιχειρήσεις που διαπραγματεύονται σε ξένες χρηματιστηριακές αγορές.

Στόχος η προστασία των επιχειρήσεων

Η κυβέρνηση αναφέρει ότι η αλλαγή αποσκοπεί στην προστασία γαλλικών επιχειρήσεων, τεχνολογιών και κρίσιμων τομέων από «ευκαιριακές» επενδύσεις που ενδέχεται να αξιοποιήσουν το ασταθές διεθνές περιβάλλον. Αν και η ανακοίνωση κάνει λόγο για αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις, δεν προσδιορίζει συγκεκριμένες χώρες ή γεγονότα. Παράλληλα, η Γαλλία επιταχύνει τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων.

Το Υπουργείο Οικονομικών θα έχει πλέον προθεσμία 10 ημερών από την υποβολή κάθε αίτησης για να αποφασίσει εάν η επένδυση μπορεί να εγκριθεί άμεσα ή αν απαιτείται πλήρης και αναλυτική αξιολόγηση.

Η Γαλλία είχε ήδη μηχανισμό ελέγχου

Η χώρα διαθέτει ήδη μηχανισμό ελέγχου των ξένων επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς. Οι νέες αλλαγές ενισχύουν το υφιστάμενο πλαίσιο, διευρύνοντας τις περιπτώσεις που θα υπόκεινται σε κρατικό έλεγχο και αυξάνοντας την εποπτεία στις συμμετοχές ξένων επενδυτών σε επιχειρήσεις που θεωρούνται κρίσιμες για την οικονομία και την εθνική ασφάλεια.

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