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Στους δρόμους επιστρέφουν την Τρίτη οι μαθητές λυκείων στη Γαλλία, συνεχίζοντας για τρίτη διαδοχική εβδομάδα τις κινητοποιήσεις τους, την ώρα που η κυβέρνηση αδυνατεί να δώσει ουσιαστική απάντηση στα αιτήματά τους για περισσότερους πόρους στην εκπαίδευση, εξαιτίας των ασφυκτικών δημοσιονομικών περιορισμών.

Η νέα διαδήλωση, που οργανώνεται από τις μεγαλύτερες μαθητικές και εκπαιδευτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα στο 13ο διαμέρισμα των Παρισίων και αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο τεστ για τη δυναμική του κινήματος.

Οι κινητοποιήσεις κορυφώθηκαν την προηγούμενη Τρίτη, όταν περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι διαδήλωσαν σε ολόκληρη τη Γαλλία, διεκδικώντας μεγαλύτερη χρηματοδότηση για το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα.

Οι διαμαρτυρίες συνοδεύτηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις από βίαια επεισόδια και συγκρούσεις με την αστυνομία, με τον συνολικό αριθμό των συλλήψεων να πλησιάζει τις 7.000, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Περίπου 200 σχολεία αναμένεται να παραμείνουν κλειστά

Οι μαθητές καταγγέλλουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, υπερπλήρεις σχολικές αίθουσες και προβλήματα στην οργάνωση των μαθημάτων, τα οποία, όπως υποστηρίζουν, υποβαθμίζουν την ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης.

Παρά τα έκτακτα μέτρα που ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση ορισμένων προβλημάτων, οι μαθητικές οργανώσεις επιμένουν ότι απαιτείται ουσιαστική αύξηση της χρηματοδότησης.

Ο υπουργός Παιδείας, Εντουάρ Ζεφρέ, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter ότι περίπου 200 σχολεία αναμένεται να παραμείνουν κλειστά την Τρίτη εξαιτίας των κινητοποιήσεων.

«Πρόκειται για μια σχετική υποχώρηση σε σύγκριση με τις προηγούμενες εβδομάδες», ανέφερε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η συμμετοχή στις διαμαρτυρίες ενδέχεται να περιορίζεται.

Ωστόσο, η συνέχιση των κινητοποιήσεων δείχνει ότι η δυσαρέσκεια για την κατάσταση της δημόσιας εκπαίδευσης παραμένει ισχυρή.

Το δημοσιονομικό αδιέξοδο της κυβέρνησης Λεκορνί

Η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού, Σεμπαστιάν Λεκορνί, βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα δύσκολο δίλημμα: από τη μία πλευρά καλείται να ανταποκριθεί στις κοινωνικές πιέσεις για μεγαλύτερες δημόσιες δαπάνες και από την άλλη πρέπει να περιορίσει το δημοσιονομικό έλλειμμα, προκειμένου να καθησυχάσει τις αγορές.

Οι συζητήσεις για τον προϋπολογισμό ξεκινούν την Τρίτη στην Εθνοσυνέλευση, με τον Λεκορνί να επιδιώκει κοινοβουλευτική στήριξη σε ένα σχέδιο σημαντικού περιορισμού των συνολικών κρατικών δαπανών.

Στόχος είναι η μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 5% του ΑΕΠ το 2027, επίπεδο που η κυβέρνηση δεν κατάφερε να επιτύχει φέτος.

Η προσπάθεια, ωστόσο, συναντά ισχυρές αντιστάσεις.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εμφανίζονται απρόθυμα να προχωρήσουν σε συμβιβασμούς, ιδιαίτερα καθώς απομένουν λιγότεροι από επτά μήνες μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 2027.

Το πολιτικό περιβάλλον είναι ήδη εξαιρετικά εύθραυστο, καθώς τα τελευταία δύο χρόνια η αντιπαράθεση για τον προϋπολογισμό έχει οδηγήσει δύο φορές στην πτώση κυβερνήσεων.

Η κρίση χρέους επιβαρύνει το πολιτικό σκηνικό

Οι ανησυχίες για τα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας δεν περιορίζονται πλέον στις πολιτικές αντιπαραθέσεις, αλλά έχουν προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις και στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Το κύμα πωλήσεων γαλλικών ομολόγων τις τελευταίες εβδομάδες έχει εκτοξεύσει το κόστος δανεισμού της χώρας σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα.

Την Παρασκευή, μάλιστα, το ασφάλιστρο κινδύνου των γαλλικών 10ετών ομολόγων έναντι των αντίστοιχων ιταλικών έφτασε σε ιστορικό υψηλό.

Η εξέλιξη αντανακλά την αυξανόμενη ανησυχία των επενδυτών για τη δυνατότητα της Γαλλίας να σταθεροποιήσει τα δημόσια οικονομικά της.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η αβεβαιότητα γύρω από τον προϋπολογισμό και τη δημοσιονομική πορεία της χώρας θα μπορούσε να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου και ακόμη και μετά τις προεδρικές εκλογές.

Για την κυβέρνηση Λεκορνί, αυτό σημαίνει ότι τα περιθώρια για πρόσθετες δαπάνες, όπως αυτές που ζητούν οι μαθητές, παραμένουν ιδιαίτερα περιορισμένα.

Φόβοι για επιστροφή των «Κίτρινων Γιλέκων»

Στις ανησυχίες για τις μαθητικές κινητοποιήσεις προστίθεται πλέον και ο κίνδυνος ευρύτερης κοινωνικής αναταραχής, καθώς η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων επιβαρύνει τα γαλλικά νοικοκυριά.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν εμφανιστεί καλέσματα για νέες διαδηλώσεις το ερχόμενο Σάββατο, στα πρότυπα του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων».

Το συγκεκριμένο κίνημα ξεκίνησε το 2018 ως αντίδραση στις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων και εξελίχθηκε σε ένα ευρύτερο κύμα διαμαρτυριών κατά της οικονομικής πολιτικής και της κυβέρνησης.

Η πιθανότητα επανεμφάνισης αντίστοιχων κινητοποιήσεων δημιουργεί πρόσθετη πίεση στον Λεκορνί, ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα τις κοινωνικές αντιδράσεις και τις απαιτήσεις για δημοσιονομική προσαρμογή.

Νέες απεργίες στις 5 Νοεμβρίου

Το κύμα διαμαρτυριών δεν περιορίζεται στους μαθητές.

Για τις 5 Νοεμβρίου έχουν ήδη προγραμματιστεί νέες κινητοποιήσεις και απεργίες, με τη συμμετοχή των μεγάλων συνδικαλιστικών οργανώσεων CFDT, CGT και FO.

Τα συνδικάτα καλούν εργαζομένους τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα να κινητοποιηθούν, διεκδικώντας προστασία των θέσεων εργασίας, υψηλότερους μισθούς και αλλαγές στον προτεινόμενο κρατικό προϋπολογισμό.

Η προοπτική συντονισμένων κινητοποιήσεων από μαθητές, εκπαιδευτικούς και εργαζομένους αυξάνει τον κίνδυνο να αποκτήσουν οι διαμαρτυρίες ευρύτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά.

Το 57% των Γάλλων στηρίζει τους μαθητές

Παρά τις ενδείξεις υποχώρησης της συμμετοχής στις διαδηλώσεις, το μαθητικό κίνημα εξακολουθεί να απολαμβάνει σημαντική κοινωνική υποστήριξη.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Cluster 17, που δημοσιεύθηκε την Κυριακή, το 57% των Γάλλων δηλώνει ότι στηρίζει τις μαθητικές κινητοποιήσεις.

Ο ιδρυτής της εταιρείας δημοσκοπήσεων, Ζαν-Ιβ Ντορμαζέν, αποδίδει την υποστήριξη αυτή στη γενικευμένη ανησυχία για την κατάσταση της δημόσιας εκπαίδευσης.

«Υπάρχει ευρεία συμφωνία ότι το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα βρίσκεται σε παρακμή, γεγονός που σημαίνει ότι τα αιτήματα των μαθητών γίνονται γενικά κατανοητά», ανέφερε.

Η κοινωνική αυτή αποδοχή αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για τους διαδηλωτές, ακόμη και εάν ο αριθμός των συμμετεχόντων περιοριστεί τις επόμενες ημέρες.

Για την κυβέρνηση, ωστόσο, το πρόβλημα παραμένει βαθύτερο: η δυσαρέσκεια για τις δημόσιες υπηρεσίες και την ακρίβεια αυξάνεται ακριβώς τη στιγμή που οι πιέσεις από τις αγορές επιβάλλουν περιορισμό των κρατικών δαπανών.

Με τον προϋπολογισμό να εισέρχεται σε μια δύσκολη κοινοβουλευτική διαδικασία και τις προεδρικές εκλογές να πλησιάζουν, η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο μιας παρατεταμένης περιόδου κοινωνικής και πολιτικής έντασης.

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