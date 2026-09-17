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Ένα κλιματικό φαινόμενο στον Ειρηνικό Ωκεανό εξελίσσεται σε νέο πεδίο μάχης για hedge funds που αναζητούν αποδόσεις στις αγορές εμπορευμάτων.

Ο Ζουλφικάρ Άλι, πρώην trader της Balyasny Asset Management και σήμερα ιδρυτής της ZAMS Asset Management στο Λονδίνο, εκτιμά ότι το ισχυρό El Niño μπορεί να δημιουργήσει ένα περιβάλλον με σημαντικές ευκαιρίες για επενδυτές που θα καταφέρουν να προβλέψουν τις επιπτώσεις του στις τιμές ενέργειας και άλλων εμπορευμάτων.

Το φαινόμενο El Niño, που συνδέεται με την ασυνήθιστη θέρμανση των υδάτων στον τροπικό Ειρηνικό, έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τα καιρικά μοτίβα παγκοσμίως, αυξάνοντας τις πιθανότητες για ακραίες θερμοκρασίες, πλημμύρες, ξηρασίες και διαταραχές στην παραγωγή.

«Καθώς το El Niño γίνεται όλο και ισχυρότερο, η στρατηγική μας είναι να εκμεταλλευτούμε τις στρεβλώσεις που δημιουργούνται στις αγορές, με γρήγορες κινήσεις», δήλωσε ο Άλι.

Από τον καιρό στις αγορές ενέργειας

Η ZAMS, ένα hedge fund που ειδικεύεται στα ενεργειακά εμπορεύματα, διαχειρίζεται περίπου 350 εκατ. δολάρια κεφαλαίων πελατών και βασίζει μεγάλο μέρος της στρατηγικής της στην ανάλυση καιρικών μοντέλων και συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης.

Περίπου το 80% των εσόδων του fund προέρχεται από συναλλαγές σε futures ηλεκτρικής ενέργειας, όπου σύμφωνα με τον Άλι το El Niño αποτελεί φέτος και στις αρχές του 2027 έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες διαμόρφωσης των τιμών.

Η ομάδα της ZAMS, που αποτελείται από περίπου έξι traders, αναλυτές ποσοτικών μοντέλων και ειδικούς στις καιρικές προβλέψεις, αγοράζει δεδομένα από εξειδικευμένες εταιρείες πρόγνωσης καιρού και τα συνδυάζει με εσωτερικά μοντέλα για να εντοπίσει αποκλίσεις στις αγορές.

Μέχρι στιγμής, η στρατηγική έχει αποδώσει, με το fund να καταγράφει κέρδη 5,7% τον Αύγουστο και συνολική απόδοση 13% από την αρχή του έτους.

Το στοίχημα του χειμώνα

Ο Άλι θεωρεί ότι οι μεγαλύτερες ευκαιρίες μπορεί να εμφανιστούν προς το τέλος του έτους, όταν οι επιπτώσεις του El Niño αναμένεται να ενταθούν.

Το fund διατηρεί συνήθως περίπου 25 έως 30 θέσεις στην αγορά, με μέση διάρκεια διακράτησης μόλις οκτώ ημέρες, καθώς προσπαθεί να εκμεταλλευτεί βραχυπρόθεσμες μεταβολές στις τιμές.

Η στρατηγική του, σύμφωνα με τον ίδιο, βοήθησε τη ZAMS να προβλέψει τις επιπτώσεις από τις διακοπές λειτουργίας γαλλικών πυρηνικών μονάδων το καλοκαίρι, όταν οι υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία στα ποτάμια περιόρισαν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ωστόσο, το στοίχημα δεν είναι χωρίς κινδύνους.

Νωρίτερα φέτος, η ZAMS είχε στοιχηματίσει σε πτώση των συμβολαίων ηλεκτρικής ενέργειας στη Γαλλία και τη Γερμανία. Όμως η χαμηλή παραγωγή από αιολικές μονάδες οδήγησε σε άνοδο των τιμών, με αποτέλεσμα το fund να καταγράψει τον χειρότερο μήνα της χρονιάς.

«Οι αγορές κινήθηκαν 30% εναντίον μας», παραδέχθηκε ο Άλι, εξηγώντας ότι η ομάδα είχε βασιστεί στις εκτιμήσεις ότι η μετάβαση από το La Niña στο El Niño θα γινόταν αργότερα μέσα στο έτος, ενώ τελικά ξεκίνησε ήδη από τον Μάιο.

Το νέο επενδυτικό πεδίο της κλιματικής αλλαγής

Η αξιοποίηση καιρικών δεδομένων από hedge funds δεν αποτελεί πλέον περιθωριακή στρατηγική.

Η Moreton Capital Partners έχει θέσει ως στόχο τη συγκέντρωση 500 εκατ. δολαρίων για επενδύσεις που σχετίζονται με τις επιπτώσεις του El Niño στις τιμές τροφίμων, ενώ η Man Group, η μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία hedge funds παγκοσμίως, εκτιμά ότι οι κίνδυνοι από το φαινόμενο δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί πλήρως στις αγορές.

Ο ΟΗΕ έχει προειδοποιήσει ότι το El Niño αυξάνει την πιθανότητα ακραίων καιρικών φαινομένων, με επιπτώσεις στην παραγωγικότητα, τον πληθωρισμό και τις οικονομίες.

Για τον Άλι, όμως, το σημερινό περιβάλλον αποτελεί μόνο την αρχή μιας μεγαλύτερης αλλαγής.

Όπως υποστηρίζει, οι μεταβολές που προκαλεί το κλίμα αποτελούν μια εικόνα του κόσμου που διαμορφώνεται λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη και δημιουργούν ένα νέο πεδίο για επενδυτές που μπορούν να συνδυάσουν οικονομικά μοντέλα και κλιματικά δεδομένα.

«Οι περίοδοι αυτές εμφανίζονται σπάνια», σημείωσε. «Για επενδυτές που είναι διατεθειμένοι να κοιτάξουν πέρα από τις παραδοσιακές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, υπάρχουν λίγες τόσο ενδιαφέρουσες ευκαιρίες όσο αυτή που διαμορφώνεται πριν από τον χειμώνα».

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