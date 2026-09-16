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Σε μια είδηση στην οποία «Financial Times» και Bloomberg προσέδωσαν χαρακτηριστικά πρώτου βήματος ενός υπό εκκίνηση νέου ελληνικού success story, υπό την έννοια της προσπάθειας προσέλκυσης στη χώρα μας διεθνών hedge funds και στελεχών του χρηματοοικονομικού κλάδου, ο Κρις Ρόκος, διαχειριστής κεφαλαίων εκ των κορυφαίων παγκοσμίως, ανακοίνωσε τη μεταφορά της φορολογικής έδρας του fund του οποίου ηγείται, της Rokos Capital Management (RCM), από το Λονδίνο στην Αθήνα, αλλά και της δημιουργίας εταιρικής παρουσίας της στην ελληνική πρωτεύουσα.

Πριν συμπληρωθεί ένα 24ωρο προέκυψαν από τα ίδια Μέσα πληροφορίες ότι δύο ακόμη παγκόσμιας εμβέλειας, αυτή τη φορά αμερικανικά, hedge funds φλερτάρουν έντονα με την ιδέα να ανοίξουν, σε πρώτη φάση, γραφεία στην Αθήνα. Η Millennium Management με έδρα τη Νέα Υόρκη και η Verition Fund Management LLC με έδρα το Γκρίνουιτς του Κονέκτικατ ήδη βρίσκονται σε προχωρημένες διερευνητικές επαφές με τους αρμόδιους της ελληνικής πλευράς για τη δυνητική εγκατάστασή τους και στη χώρα μας.

Αν θελήσει κάποιος να επιμετρήσει τη συνολική διαχειριστική δύναμη πυρός των εν λόγω σχημάτων, ασφαλώς θα δικαιολογήσει αμέσως το αυξημένο ενδιαφέρον των δύο ναυαρχίδων της παγκόσμιας οικονομικής και επιχειρηματικής ενημέρωσης. Τα τρία funds διαχειρίζονται αθροιστικά κεφάλαια 134 δισ. δολαρίων και το μήνυμα είναι σαφές, ανεξάρτητα από το αν υπάρξει αίσια έκβαση και στις τρεις υποθέσεις: η Ελλάδα βρίσκει ανταπόκριση στην προσπάθειά της να εισέλθει στον ευρωπαϊκό χάρτη των hedge funds και να εδραιωθεί ως αναδυόμενος κόμβος για τη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Μέσα από μια σχεδιασμένη προσπάθεια ετών με ένα πλέγμα κινήτρων, ιδίως φορολογικών, που ενισχύθηκαν με πρόσφατες παρεμβάσεις του οικονομικού επιτελείου, με ιδιαίτερη τη συμβολή του Βασίλη Καρατζά, ειδικού συμβούλου του Κυριάκου Πιερρακάκη, αποκτά μια αξιοσημείωτη δυναμική που της επιτρέπει να βλέπει με αξιώσεις μια ευοίωνη προοπτική στο μέλλον.

Ασφαλώς και δεν είναι δυνατόν από τη μια μέρα στην άλλη να μπορεί να ανταγωνιστεί τα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά κέντρα της Ευρώπης, όπου κυριαρχεί το City του Λονδίνου και ακολουθούν η Φρανκφούρτη και η Ελβετία. Με κινήσεις όμως, όπως αυτή της μεταφοράς της φορολογικής έδρας και ανθρώπων της Rokos Capital Management στην Αθήνα, όπως και της διερεύνησης των σχεδίων των άλλων δύο funds, δημιουργούνται τα πρώτα θεμέλια, οι βάσεις για να χτιστεί σταδιακά ένας νέος ανταγωνιστικός χρηματοοικονομικός κόμβος στην Ευρώπη.

Τι είδαν

Τι είδαν όμως, στην Ελλάδα ο Κρις Ρόκος και οι συνάδελφοί του Ιζι Ινγκλαντερ της Millennium και Νίκολας Μαούνις της Verition και προσανατολίζονται να τοποθετηθούν επιχειρηματικά στη χώρα μας; Η απάντηση είναι πολύ απλή: το τοπίο, το φόντο. Στο κινηματογραφικό αριστούργημα της δεκαετίας του ’60 του Λουκίνο Βισκόντι, «Ο Ρόκο και τ’ αδέρφια του», ο πρωταγωνιστής Αλέν Ντελόν ως Ρόκος μαζί με τα αδέλφια του μεταναστεύει από την καθυστερημένη νότια Ιταλία στην ήδη ακμάζουσα οικονομικά και βιομηχανικά βόρεια, βλέποντας εκεί την ευκαιρία τους για το μέλλον.

Σε μια αναλογία με το σήμερα, ως ισχυροί διαχειριστές κεφαλαίων, ο Ρόκος πρώτος στη σειρά και κάποιοι ακόμη συνάδελφοί του βλέπουν στην Ελλάδα, που αναζητεί μια θέση στον ευρωπαϊκό επενδυτικό χάρτη των hedge funds, ένα ευνοϊκό τοπίο για την περαιτέρω ανάπτυξη των -άκρως ανταγωνιστικών μεταξύ τους- πλάνων τους. Και ποιο είναι αυτό το τοπίο; Η Ελλάδα διαθέτει ήδη από το 2019 ειδικό φορολογικό καθεστώς για εύπορα φυσικά πρόσωπα. Ξένοι αλλά και Ελληνες που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στη χώρα μας μπορούν να εξαιρούν τα εισοδήματα που αποκτούν στο εξωτερικό από την ελληνική φορολογία, καταβάλλοντας έναν ετήσιο κατ’ αποκοπή φόρο 100.000 ευρώ, με διάρκεια έως 15 χρόνια.

Το αντίστοιχο ιταλικό καθεστώς έχει ήδη προσελκύσει στελέχη private equity funds, τραπεζίτες και επιχειρηματίες, αλλά προβλέπει πλέον τριπλάσια ετήσια επιβάρυνση, ύψους 300.000 ευρώ.

Στη χώρα μας επιπλέον, οι αλλοδαποί φορολογικοί κάτοικοι απαλλάσσονται από τον ελληνικό φόρο κληρονομιάς για περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται εκτός Ελλάδας. Παράλληλα, στελέχη που μετακομίζουν από το εξωτερικό μπορούν να αξιοποιούν το λεγόμενο καθεστώς 5C, που προβλέπει απαλλαγή του 50% του επιλέξιμου εισοδήματος από εργασία για επτά χρόνια.

Η κυβέρνηση εισήγαγε τον περασμένο Ιούλιο, έπειτα από σχετικές διαβουλεύσεις με διαχειριστές, ένα νέο καθεστώς κινήτρων ειδικά προσαρμοσμένο σε private equity και hedge funds, διασφαλίζοντας και την αποφυγή της διπλής φορολόγησης. Ξεκαθαρίζεται εν προκειμένω το καθεστώς μεταξύ μόνιμης και πραγματικής έδρας ενός fund, ώστε να μη δημιουργείται ανασφάλεια στους ξένους επενδυτές. Αν ένα ξένο fund ανοίξει γραφείο υποστήριξης ή μεταφέρει στελέχη του στην Αθήνα, δεν θεωρείται ότι μεταφέρεται στην Ελλάδα και η φορολογική έδρα του ίδιου του fund ή του κεντρικού διαχειριστή του. Ετσι, συνεχίζει να φορολογείται στη χώρα της αρχικής του εγκατάστασης, αποφεύγοντας τη διπλή φορολόγηση.

Παράλληλα, οι διαχειριστές κεφαλαίων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στη χώρα μας φορολογούνται με συντελεστή 5% για το μερίδιο των κερδών που λαμβάνουν βάσει της απόδοσης των επενδύσεων. Ενας συντελεστής αισθητά χαμηλότερος από τον συνήθη του 15%.

Το μεγάλο στοίχημα

Ωστόσο, η ευνοϊκή μεταχείριση συνοδεύεται από μία κρίσιμη προϋπόθεση: η ελληνική εταιρική οντότητα που απασχολεί τα στελέχη θα πρέπει να πραγματοποιεί τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ λειτουργικές δαπάνες ετησίως στην Ελλάδα. Το όριο τέθηκε προκειμένου να αποκλείονται περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα fund θα διατηρούσε απλώς μια τυπική ή εικονική παρουσία στη χώρα μας για να επωφεληθεί φορολογικά. Και επιβεβαιώνει ότι ο βαθύτερος ελληνικός στόχος δεν είναι η απλή μεταφορά της φορολογικής έδρας των από τα funds στην Αθήνα, αλλά μια πραγματική και λειτουργική παρουσία τους εδώ, με αρκετά στελέχη και λοιπούς εργαζομένους.

Αυτό είναι και το κυριότερο στοίχημα για την ελληνική πλευρά. Αν αρκούνταν στις 100.000 ευρώ που θα πληρώσει για τη μεταφορά ο Ρόκος, η όλη προσπάθεια θα ήτανε «μια τρύπα στο νερό». Το θέμα είναι τα funds, τα στελέχη και βεβαίως, ει δυνατόν, οι επικεφαλής διαχειριστές τους να δημιουργήσουν κανονικά επενδυτικά γραφεία και όχι απλώς φορολογικές έδρες και να αναπτύξουν πραγματικές επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Ελλάδα.

Ετσι ανοίγει η προοπτική για τη δημιουργία γύρω από τις διεθνείς εταιρείες ενός οικοσυστήματος διαχείρισης διεθνών περιουσιακών στοιχείων (global assets management) με παράλληλη ανάπτυξη νομικών, φορολογικών, λογιστικών, συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών σε κλίμακα πρωτόγνωρη για την Ελλάδα. Αυτονόητα και με ίδρυση άφθονων νέων θέσεων εργασίας.

Το μήνυμα

Η απόφαση του Ρόκος να προτιμήσει την Αθήνα από το Λονδίνο ασφαλώς δεν σχετίζεται με την ελληνοκυπριακή καταγωγή του , ούτε όμως συνιστά μόνο μια προσωπική φορολογική επιλογή. Είναι ένα γεγονός με πολύ ευρύτερες οικονομικές, επιχειρηματικές, ακόμα και πολιτικές προεκτάσεις.

Ο Ρόκος δεν είναι απλώς ένας ακόμη rich and famous του ευρωπαϊκού στερεώματος. Είναι ένας από τους σημαντικότερους παίκτες της Ευρώπης, ο τρίτος μεγαλύτερος φορολογούμενος της Βρετανίας, που κατέβαλε πέρυσι 447 εκατ. δολάρια φόρους, σύμφωνα με τους «Sunday Times», και οι προσωπικές του επιλογές λειτουργούν ως ισχυρά μηνύματα, πυξίδα ενίοτε, προς τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, καθώς πρόκειται για macro investor, άρα οι επενδυτικές αποφάσεις του δρομολογούνται από την αξιολόγηση των διεθνών μακροοικονομικών τάσεων που εκδηλώνονται στις αγορές, των μεταβολών που τις συνοδεύουν και τους ενδεχόμενους κινδύνους που περικλείουν.

Μια τέτοια κίνηση θα θεωρούνταν αδιανόητη πριν από 11 χρόνια, όταν η χώρα βρισκόταν στην κορύφωση της κρίσης χρέους. Αλλά έκτοτε και ιδιαίτερα από το 2019 και εντεύθεν «έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι», με την ελληνική οικονομία σε σταθερά ανοδική τροχιά να υπεραποδίδει έναντι των υπολοίπων της Ε.Ε. Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο ότι έτσι προσελκύει πλέον και ανθρώπους, όπως ο Ρόκος, που βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας οικονομίας και επιχειρηματικότητας. Το επόμενο ταξίδι του Ελληνα υπουργού Οικονομικών στο Λονδίνο είναι πιθανό να περιλαμβάνει και συναντήσεις με εξέχοντα στελέχη του χρηματοοικονομικού κλάδου, για να εξεταστεί η πιθανότητα περισσότερων μετακινήσεων στην Αθήνα.

Βεβαίως, η Αθήνα δεν κοιτάζει μόνο το Λονδίνο για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Ενδιαφέρον έχει προκύψει και από επενδυτικές εταιρείες από τις χώρες του Κόλπου λόγω της ανησυχίας από τη συνεχιζόμενη πολεμική αναταραχή στην περιοχή. Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν επίσης ότι μπορεί να υπάρξει ενδιαφέρον και από την Ελβετία. Από την άλλη, Ελληνας επενδυτής με έδρα το Λονδίνο δήλωσε στους «Financial Times» ότι γνωρίζει τουλάχιστον 20 ελληνικές οικογένειες που μετακόμισαν από τη βρετανική πρωτεύουσα στην Ελλάδα μέσα στην τελευταία διετία. Ο Βενσάν Λαζιμί, εταίρος της δικηγορικής εταιρείας Jeantet στο Παρίσι, επιβεβαίωσε ότι τα αιτήματα ενημέρωσης από εύπορους πελάτες στη Βρετανία για την Ελλάδα έχουν αυξηθεί.

Ελκυστικός προορισμός

Τυχαίο δεν είναι επίσης το γεγονός ότι η Ελλάδα αξιολογείται και προτείνεται από πολλούς διεθνείς οίκους και οργανισμούς ως ελκυστικός προορισμός πλούτου. Σύμφωνα με την Εκθεση Μετανάστευσης Ιδιωτικού Πλούτου (The Henley Private Wealth Migration Report) για το 2026, η Ελλάδα αναδεικνύεται στην 7η θέση στην Ευρώπη (και 14η παγκοσμίως) όσον αφορά την προσέλκυση εύπορων επενδυτών που μετεγκαθίστανται στη χώρα μας είτε αγοράζοντας ακίνητα, μεταφέροντας κινητό πλούτο ή/και την έδρα των επιχειρήσεών τους, είτε τα family offices των οποίων ηγούνται, είτε ιδρύοντας νέες εταιρείες ή επενδύοντας κεφάλαια σε υπάρχουσες ελληνικές.

Η ίδια εταιρεία στην έκθεσή της για το 2025, με στοιχεία που συγκεντρώθηκαν για λογαριασμό της από τη New World Wealth, είχε αναδείξει την Ελλάδα στην 8η θέση υποδοχής εκατομμυριούχων παγκοσμίως, με 1.200 εκατομμυριούχους να μετακινούνται από τη χώρα τους και να εγκαθίστανται στη δική μας μεταφέροντας πλούτο 7,7 δισ. δολαρίων.

Επίσης, σύμφωνα με την 20ή έκδοση της Wealth Report 2026 της κορυφαίας εταιρείας συμβούλων της αγοράς ακινήτων Knight Frank, που δημοσιεύτηκε προ τετραμήνου, η Ελλάδα κατατάσσεται στη 18η θέση ανάμεσα στις πιο δυναμικές αγορές πλούτου παγκοσμίως σε ορίζοντα πενταετίας.

Η κατάρρευση του City

Η εμφάνιση της Ελλάδας ως αναδυόμενου κόμβου όσον αφορά την προσέλκυση διαχειριστών κεφαλαίων δεν συμβαίνει, βεβαίως, εν κενώ. Το Λονδίνο, όπως αναφέρει το Bloomberg, παραμένει ο δεύτερος κυρίαρχος κόμβος hedge funds μετά τις ΗΠΑ. Ο τομέας υποστηρίζει περίπου 40.000 θέσεις εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, παράγει φορολογικά έσοδα 3,9 δισ. λιρών, σύμφωνα με έκθεση του φορέα AIMA και με 542 δισ. δολάρια σε υπό διαχείριση κεφάλαια αντιπροσωπεύει περίπου το 10% του παγκόσμιου και έως και το 85% του ευρωπαϊκού συνόλου, σύμφωνα με έκθεση της TheCityUK.

Ωστόσο, οι αναδυόμενοι κόμβοι ροκανίζουν σταδιακά αυτά τα ποσοστά. Βασική αιτία, οι υπέρμετρες φορολογικές επιβαρύνσεις, πρωτίστως η αλλαγή του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος για εύπορους ξένους κατοίκους, που έχει επιβάλει η βρετανική κυβέρνηση. Ο Τρύφων Νάτσης εδρεύει πλέον στο Αμπού Ντάμπι, οι Αλαν Χάουαρντ και Τζέρεμι Κόλερ έχουν μετακομίσει στη Γενεύη, ενώ μεγάλα funds όπως Μillennium, Point72 Asset Management, Qube Research & Technologies, Brevan Howard έχουν μεταφέρει στελέχη από το Λονδίνο στο Ντουμπάι.

Ακόμη, πέρυσι εγκατέλειψαν τη χώρα ο αντιπρόεδρος της Goldman Sachs, Ρίτσαρντ Γκνοντ, με προορισμό το Μιλάνο, όπως και ο συνιδιοκτήτης της Αστον Βίλα Νασέφ Σαουίρις, ο ιδρυτής του Checkout.com, Γκιγιόμ Πουσάζ και ο μεγιστάνας του χάλυβα, Λάκσμι Μίταλ, σύμφωνα με το CityAM.

Eπίσης, άλλα ονόματα όπως οι Τζον Φρέντρικσεν, Κρίστιαν Αντερμάγερ, Χέρμαν Ναρούλα και Νικ Στορόνσκι έχουν μεταφέρει τις φορολογικές τους έδρες ή τμήματα των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων σε Ελβετία, Ιταλία, Ντουμπάι. Επίσης, οι Βρετανοί μεγιστάνες ακινήτων αδελφοί Λίβινγκστον μετακόμισαν στο Μονακό.

Στον επόμενο τόνο

Οπως εξάλλου αναφέρουν δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο, χωρίς πάντως να έχουν διασταυρωθεί από ελληνικές πηγές, η Ελλάδα βρίσκεται στο ραντάρ και άλλων μεγάλων hedge funds, που εξετάζουν ενδελεχώς αν και πώς ακριβώς θα την εντάξουν στις επόμενες κινήσεις τους. Ανάμεσά τους αμερικανικοί κολοσσοί όπως η Citadel Investment Group LLC, που με έδρα το Μαϊάμι διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία 77 δισ. δολαρίων σε μετοχές, εμπορεύματα, σταθερό εισόδημα, ποσοτικές στρατηγικές και πιστώσεις, έχοντας επικεφαλής τον 58χρονο Κένεθ Γκρίφιν, ο οποίος με περιουσία 60,6 δισ. δολαρίων είναι σήμερα ο 32ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.

Ακόμη, η Point72 Asset Management του 70χρονου Στίβεν Κοέν, που με έδρα το Στάνφονρτ του Κονέκτικτατ διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία 45,7 δισ. δολαρίων, και η Balyasny Asset Management του Ντμίτρι Μπαλιάσνι, η οποία με έδρα το Ρίβερ Πόιντ του Σικάγου δραστηριοποιείται σε Καναδά, Ασία και Ευρώπη έχοντας υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία 32 δισ. δολαρίων.

Chris Rokos: Ο Ελληνοκύπριος μαθηματικός που έγινε κορυφαίος trader

Ο 55χρονος Κρις Ρόκος ηγείται της Rokos Capital Management (RCM), κολοσσιαίου global macro fund που διαχειρίζεται κεφάλαια άνω των 22 δισ. δολαρίων, διατηρώντας γραφεία σε Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Σιγκαπούρη και Αμπού Ντάμπι, βάσει στοιχείων του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ.

Αριστούχος Μαθηματικών στο Pembroke College της Οξφόρδης, σταδιοδρόμησε διαδοχικά σε τραπεζικούς κολοσσούς, όπως οι UBS, Goldman Sachs, Credit Suisse και το 2002 ήταν ένας από τους πέντε ιδρυτές της Brevan Howard, που αναδείχθηκε σε ηγέτιδα δύναμη των ευρωπαϊκών hedge funds. Εκεί εδραίωσε τη φήμη του ως κορυφαίος trader κρατικών ομολόγων και επιτοκίων. Εκτιμάται ότι στη διάρκεια της θητείας του σε αυτήν της απέφερε κέρδη που ξεπέρασαν τα 4 δισ. δολάρια, καταγράφοντας εντυπωσιακές αποδόσεις κατά την περίοδο της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Το 2012 αποχώρησε και την επόμενη χρονιά ίδρυσε την RCM, διαμορφώνοντας ένα fund που τοποθετείται με βάση τις μείζονες μακροοικονομικές τάσεις σε επιτόκια, συνάλλαγμα, μετοχές, πίστωση, αναδυόμενες αγορές και εμπορεύματα. Σημειώνει εξαιρετική πορεία τα τελευταία χρόνια, με απόδοση 31% το 2024 και 21% το 2025, έσοδα 1,2 δισ. λιρών και κέρδη σχεδόν 940 εκατ. λιρών κατά την τελευταία δημοσιοποιημένη χρήση. Ο ίδιος καρπώθηκε μερίδιο περίπου 477 εκατ. λιρών. Ανήκει πλέον σε μια κλειστή ομάδα επενδυτών, των οποίων η προσωπική οπτική για τα επιτόκια, τα νομίσματα και τις μεγάλες ανακατατάξεις της παγκόσμιας οικονομίας μπορεί να κατευθύνει επενδυτικά κεφάλαια δισεκατομμυρίων.

Αξιοποιεί τις επενδυτικές ευκαιρίες της αγοράς με κάθε ευκαιρία, σημειώνοντας ενίοτε σπουδαίες επιτυχίες. Σύμφωνα με το Bloomberg, η RCM αποκόμισε κέρδη σχεδόν 1 δισ. δολαρίων την επομένη της επανεκλογής του Ντόναλντ Τραμπ το 2024, σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Νωρίτερα, στο α’ δίμηνο της ίδιας χρονιάς, οι απολύτως εύστοχες προβλέψεις του ότι οι επενδυτές θα συμβιβάζονταν με την προοπτική μιας βραδύτερης μείωσης των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), αντί της ταχύτερης έναρξης ενός καθοδικού κύκλου, απέφερε στην RCM κέρδη επίσης 1 δισ. δολαρίων.

Παρά το μέγεθος της περιουσίας και της επιρροής του, διατηρεί εξαιρετικά χαμηλούς δημόσιους τόνους. Το «Forbes» υπολογίζει τη σημερινή καθαρή προσωπική του περιουσία στα 2,3 δισ. δολάρια, στη θέση Νο 1.822 της παγκόσμιας λίστας.

Στις αρχές της φετινής χρονιάς προκάλεσε τεράστια αίσθηση, καθώς, αν και απόφοιτος της Οξφόρδης, δεσμεύτηκε για δωρεά 190 εκατ. λιρών στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ για την ίδρυση της νέας Rokos School of Government. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά προς βρετανικό ακαδημαϊκό ίδρυμα στη σύγχρονη ιστορία.

Izzy Englander: Νο 88 στη λίστα των billionaires

O 78χρονος πολωνοεβραϊκής καταγωγής, γεννημένος στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, Ισραελ (Ιζι) Αλεξάντερ Ινγκλαντερ είναι Αμερικανός δισεκατομμυριούχος, διαχειριστής του hedge fund της Millennium Management, την οποία ίδρυσε το 1989 μαζί με τον Ρόναλντ Σίαρ. Ξεκίνησε με κεφάλαια 35 εκατ. δολαρίων και έφτασε φέτος τον Ιούλιο να διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία 97 δισ. δολαρίων. Με προσωπική περιουσία 27,6 δισ. δολάρια βρίσκεται, κατά το «Forbes», στη θέση Νο 88 της παγκόσμιας λίστας των billionaires.

Πτυχιούχος Χρηματοοικονομικών από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, εργάστηκε αρχικά ως χρηματιστής και trader στο American Stock Exchange. Είναι διαζευγμένος από την Κάριλ Σέχτερ, με την οποία έχουν τρία παιδιά. Σύμφωνα με το Bloomberg, η Millennium βρίσκεται σε συζητήσεις με τις ελληνικές αρχές για τη δημιουργία και στελέχωση νέου γραφείου στην Αθήνα. Οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και οι σχεδιασμοί παραμένουν εκτός δημόσιας σφαίρας. Η Millennium απασχολεί πάνω από 7.000 εργαζόμενους και διαθέτει περισσότερες από 360 επενδυτικές ομάδες. Στελέχη της δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 140 πόλεις παγκοσμίως.

Nicholas Maounis: Ο Ελληνο-αμερικανός των τριών ηπείρων

Ο ελληνικής καταγωγής 63χρονος Νίκολας Μαούνις είναι συνιδρυτής (μαζί με τον Τζος Γκόλντσταϊν) από το 2008 και σήμερα διευθύνων σύμβουλος της Verition Fund Management. Προηγουμένως ήταν πρόεδρος και γενικός διευθυντής Επενδύσεων της Amaranth Advisors LLC.

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Κονέκτικατ με πτυχίο Bachelor of Science στα Χρηματοοικονομικά. Είναι παντρεμένος με τη Σούζαν και έχουν δύο παιδιά, τον Τιμ και τη Λέξι.

Πέραν των ΗΠΑ, η Verition διατηρεί γραφεία σε Ασία και Ευρώπη, διαθέτοντας μια ομάδα περίπου 850 στελεχών, διαχειρίζεται κεφάλαια 12,6 δισ. δολαρίων και βρίσκεται στα πρώτα στάδια διερεύνησης για το άνοιγμα γραφείου στην Αθήνα, χωρίς πάντως να έχουν ληφθεί οι οριστικές αποφάσεις.

Η εταιρεία ειδικεύεται σε ένα ευρύ φάσμα παγκόσμιων επενδυτικών στρατηγικών, όπως η αγορά ομολόγων και σταθερού εισοδήματος, τα μακροοικονομικά στοιχήματα, η διαιτησία μετατρέψιμων τίτλων και μεταβλητότητας, καθώς και οι ποσοτικές στρατηγικές.

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