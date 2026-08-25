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Την ανάγκη οι κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις και οι κεντρικές τράπεζες να παραμείνουν προσηλωμένες στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού υπογράμμισε η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, καθώς οι κίνδυνοι για την παγκόσμια οικονομία εντείνονται.

«Όλες οι χώρες πρέπει να αντιμετωπίσουν τα δημοσιονομικά τους προβλήματα και να διαμορφώσουν και να παρουσιάσουν αξιόπιστα σχέδια, ώστε να διασφαλίσουν ότι το χρέος και τα ελλείμματά τους βρίσκονται σε βιώσιμη τροχιά», ανέφερε η Γκεοργκίεβα σε προετοιμασμένες δηλώσεις προς δημοσιογράφους στην έδρα του ΔΝΤ στην Ουάσιγκτον.

Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς τις νομισματικές αρχές, τονίζοντας ότι οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να παραμείνουν απόλυτα επικεντρωμένες στην εντολή τους για σταθερότητα των τιμών.

Ανθεκτική οικονομία, αλλά οι κίνδυνοι παραμένουν

Η παγκόσμια οικονομία έχει μέχρι στιγμής επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα απέναντι στον επίμονο πληθωρισμό και τις εμπορικές εντάσεις. Σύμφωνα με την επικεφαλής του ΔΝΤ, σε αυτό έχει συμβάλει και η εκρηκτική αύξηση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ωστόσο, η αβεβαιότητα γύρω από τις προοπτικές παραμένει υψηλή. Η Γκεοργκίεβα στάθηκε ιδιαίτερα στην άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων, αλλά και στην ανεπαρκή πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής ως προς την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

Πρόσθεσε ότι ούτε το ενεργειακό σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν έχει τελειώσει, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα σύνθετο περιβάλλον για την παγκόσμια οικονομία.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη μια «διελκυστίνδα» ανάμεσα στο αρνητικό σοκ προσφοράς από τη Μέση Ανατολή και στο θετικό σοκ ζήτησης που προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη.

Από τη μία πλευρά, δηλαδή, οι γεωπολιτικές αναταράξεις και η ενεργειακή κρίση περιορίζουν την προσφορά και τροφοδοτούν τις τιμές. Από την άλλη, η επενδυτική έκρηξη γύρω από την AI προσφέρει σημαντική ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα.

Στο 3% η πρόβλεψη για την παγκόσμια ανάπτυξη

Το ΔΝΤ θα πραγματοποιήσει τις ετήσιες συνόδους του στην Μπανγκόκ τον Οκτώβριο, όπου αναμένεται να παρουσιάσει τη νεότερη αξιολόγησή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας.

Τον Ιούλιο, το Ταμείο είχε διατηρήσει ουσιαστικά αμετάβλητη την πρόβλεψή του για παγκόσμια ανάπτυξη 3% το 2026. Παράλληλα, όμως, αναθεώρησε προς τα πάνω την εκτίμησή του για τις παγκόσμιες τιμές καταναλωτή, κυρίως εξαιτίας του αυξημένου κόστους ενέργειας και τροφίμων.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι κεντρικές τράπεζες, καθώς καλούνται να ελέγξουν τον πληθωρισμό χωρίς να προκαλέσουν υπερβολική επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας.

Από την ενέργεια και το Ελ Νίνιο έως την AI

Η Γκεοργκίεβα απαρίθμησε σειρά κινδύνων που θα μπορούσαν να επιβαρύνουν περαιτέρω τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές τους επόμενους μήνες.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται η μείωση των αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, την ώρα που το βόρειο ημισφαίριο πλησιάζει προς τον χειμώνα. Μια νέα επιδείνωση της ενεργειακής κρίσης θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω τις πληθωριστικές πιέσεις.

Στους κινδύνους περιλαμβάνεται επίσης ένα ισχυρό φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο θα μπορούσε να επιδεινώσει την επισιτιστική ανασφάλεια και να προκαλέσει νέες αναταράξεις στις τιμές των αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων.

Η επικεφαλής του ΔΝΤ συμπεριέλαβε, παράλληλα, στις πηγές κινδύνου και τις πιθανές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η AI λειτουργεί επομένως ως δίκοπο μαχαίρι για την παγκόσμια οικονομία: ενισχύει τις επενδύσεις και τη ζήτηση, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί νέες προκλήσεις για τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

«Όλα αυτά δεν αφήνουν κανένα περιθώριο εφησυχασμού και αυτό είναι το βασικό μου μήνυμα», τόνισε η Γκεοργκίεβα. Όπως σημείωσε, η παγκόσμια οικονομία δεν έχει κινηθεί άσχημα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι «όλα είναι καλά και εύκολα».

Στο Τζάκσον Χολ για πρώτη φορά η Γκεοργκίεβα

Η επικεφαλής του ΔΝΤ θα συμμετάσχει αυτή την εβδομάδα, για πρώτη φορά, στο ετήσιο οικονομικό συμπόσιο της Federal Reserve στο Τζάκσον Χολ του Γουαϊόμινγκ.

Το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται ιδιαίτερα στην παρουσία του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, ο οποίος αναμένεται να πραγματοποιήσει την πρώτη μεγάλη ομιλία του από τότε που ανέλαβε την ηγεσία της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.

Οι επενδυτές θα αναζητήσουν στις τοποθετήσεις του ενδείξεις για τη μελλοντική πορεία των αμερικανικών επιτοκίων, σε μια περίοδο κατά την οποία οι πληθωριστικές πιέσεις, οι υψηλές αποδόσεις των ομολόγων και η γεωπολιτική αβεβαιότητα περιπλέκουν τις αποφάσεις της Fed.

Η Γκεοργκίεβα αναφέρθηκε τέλος στην αναθεώρηση του πλαισίου εποπτείας που βρίσκεται σε εξέλιξη στο ΔΝΤ. Όπως εξήγησε, το Ταμείο επιδιώκει μεγαλύτερη χρήση εναλλακτικών σεναρίων και σχεδίων έκτακτης ανάγκης, ώστε οι χώρες να μπορούν να αντιδρούν ταχύτερα και με μεγαλύτερη ευελιξία σε έναν κόσμο αυξημένης αβεβαιότητας.

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