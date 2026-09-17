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Η General Motors (GM) παρέδωσε τα πρώτα εξαρτήματα για τους πυραύλους Patriot στην Lockheed Martin, λιγότερο από έναν μήνα μετά τη σύναψη της στρατηγικής συνεργασίας των δύο εταιρειών, σε μια κίνηση που δείχνει την προσπάθεια της αυτοκινητοβιομηχανίας να συμβάλει στην ταχεία ενίσχυση των αποθεμάτων πυρομαχικών των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της GM την Πέμπτη, η εταιρεία παρέδωσε μεταλλικά χυτά εξαρτήματα (castings) που αποτελούν το εξωτερικό περίβλημα των πυραύλων PAC-3, μόλις 22 ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας με τη Lockheed.

Η εξέλιξη έρχεται ενώ η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει ενεργοποιήσει τον Νόμο περί Πολεμικών Εξουσιών (War Powers Act), πιέζοντας αμυντικές εταιρείες και άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ να αναπληρώσουν τα μειωμένα αποθέματα πυραύλων και πυρομαχικών, τα οποία έχουν επηρεαστεί, μεταξύ άλλων, από τον πόλεμο με το Ιράν και τη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας.

Η μετοχή της General Motors ενισχύθηκε κατά 3,1% λίγο μετά το άνοιγμα της συνεδρίασης στη Νέα Υόρκη την Πέμπτη, ενώ από την αρχή του έτους έως το κλείσιμο της Τετάρτης είχε καταγράψει άνοδο 3,7%. Η μετοχή της Lockheed Martin παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη.

Από τις γραμμές παραγωγής αυτοκινήτων στις αμυντικές κατασκευές

Η συνεργασία των δύο εταιρειών αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς μια νέα μορφή μετατροπής βιομηχανικών μονάδων σε παραγωγικές εγκαταστάσεις αμυντικού υλικού, θυμίζοντας τον ρόλο που διαδραμάτισαν οι αυτοκινητοβιομηχανίες του Ντιτρόιτ κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν μετατράπηκαν στο αποκαλούμενο «Οπλοστάσιο της Δημοκρατίας».

Τότε, εργοστάσια αυτοκινήτων στράφηκαν στην παραγωγή αρμάτων μάχης, στρατιωτικών φορτηγών, βομβαρδιστικών αεροσκαφών και άλλου πολεμικού υλικού.

Αν και η σημερινή συνεργασία κινείται σε πολύ μικρότερη κλίμακα, η συμφωνία δίνει στη Lockheed Martin, αλλά πιθανώς και σε άλλους αμυντικούς ομίλους, τη δυνατότητα να επιταχύνουν την παραγωγή πυραύλων και να ενισχύσουν την υποστήριξη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών εντάσεων.

Παράλληλα, η συμφωνία επιτρέπει στη GM να αναπτύξει περαιτέρω τον αμυντικό της βραχίονα, ο οποίος μέχρι σήμερα επικεντρώνεται κυρίως στην πώληση ειδικά διαμορφωμένων pickup οχημάτων για τη μεταφορά στρατευμάτων του αμερικανικού στρατού.

Η Lockheed Martin υπέγραψε τον Ιανουάριο συμφωνία με το Πεντάγωνο για τον τριπλασιασμό της παραγωγής πυραύλων Patriot. Στο πλαίσιο της συνεργασίας με τη GM, η αυτοκινητοβιομηχανία αναλαμβάνει την παραγωγή χυτών εξαρτημάτων και άλλων τμημάτων, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της στη μαζική βιομηχανική παραγωγή.

Η GM είχε επίσης εξετάσει αντίστοιχες συνεργασίες με τις RTX και L3Harris Technologies, σύμφωνα με άτομα που είχαν γνώση των σχετικών συζητήσεων τον Ιούνιο.

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