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Υπό αστυνομική φρούρηση βρίσκεται από την Τετάρτη η Υπηρεσία Δόμησης Μυκόνου, έπειτα από παρέμβαση της Εισαγγελίας Κυκλάδων, η οποία διερευνά τη λειτουργία της υπηρεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τοπική Αστυνομία έχει λάβει εντολή να φυλάσσει το κτίριο έως και τη Δευτέρα. Τότε αναμένεται να μεταβεί στο νησί κλιμάκιο της Πολεοδομίας Σύρου, προκειμένου να ελέγξει τους φακέλους και το αρχείο της Υπηρεσίας Δόμησης Μυκόνου.

Στο επίκεντρο της εισαγγελικής έρευνας βρίσκονται, κατά τις ίδιες πληροφορίες, εισαγγελικές παραγγελίες που παρέμεναν σε εκκρεμότητα χωρίς να έχουν απαντηθεί από την υπηρεσία. Η Πολεοδομία Μυκόνου έχει βρεθεί επανειλημμένα τα προηγούμενα χρόνια στο μικροσκόπιο των αρχών, σε ένα νησί όπου η αυθαίρετη δόμηση και οι πολεοδομικές παραβάσεις αποτελούν διαχρονικό πρόβλημα.

Η νέα έρευνα έρχεται να αναδείξει ξανά τις χρόνιες παθογένειες στον μηχανισμό ελέγχου της δόμησης, σε μια περίοδο κατά την οποία τα πορίσματα των ελεγκτικών αρχών σε άλλες περιοχές έχουν καταγράψει σοβαρές δυσλειτουργίες.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Ρόδου, όπου τον Ιούλιο η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, στον δήμαρχο Ρόδου και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας πόρισμα για τη λειτουργία της τοπικής ΥΔΟΜ. Η έκθεση, που αφορούσε την περίοδο από τον Νοέμβριο του 2022 έως τον Δεκέμβριο του 2024, εντόπισε παραβιάσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας και εκτεταμένες διοικητικές παραλείψεις.

Μεταξύ άλλων, ο έλεγχος διαπίστωσε ότι στο 79% των υποθέσεων του δείγματος δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες προθεσμίες για την έκδοση προεγκρίσεων οικοδομικών αδειών. Εντοπίστηκαν επίσης ελλιπείς ηλεκτρονικοί φάκελοι, δικαιολογητικά που δεν είχαν αναρτηθεί κατά την αρχική υποβολή αιτήσεων, καθώς και επαναλαμβανόμενη χρήση του ίδιου αρχείου με διαφορετικές ονομασίες, ώστε οι φάκελοι να εμφανίζονται ως πλήρεις.

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