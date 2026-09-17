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Σε σημαντική αναβάθμιση των εκτιμήσεών της για τις ελληνικές τράπεζες προχωρά η JP Morgan, διατηρώντας σύσταση υπεραπόδοσης και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες και ανεβάζοντας αισθητά τις τιμές στόχους. Η Eurobank και η Πειραιώς ξεχωρίζουν από πλευράς αποτίμησης και αποδόσεων, ενώ ο αμερικανικός οίκος εκτιμά ότι ο κλάδος έχει περάσει οριστικά από την εποχή της εξυγίανσης των ισολογισμών σε μια νέα φάση ανάπτυξης, κερδοφορίας και αυξημένων διανομών προς τους μετόχους.

Η νέα τιμή στόχος για τη Eurobank διαμορφώνεται στα 6,10 ευρώ, με περιθώριο ανόδου περίπου 30%, ενώ για την Πειραιώς στα 13,70 ευρώ, με περιθώριο 28%. Για την Alpha Bank η τιμή στόχος ανεβαίνει στα 5,80 ευρώ, υποδηλώνοντας περιθώριο 21%, ενώ για την Εθνική Τράπεζα στα 20,70 ευρώ, με περιθώριο περίπου 18%-19%. Οι νέες αποτιμήσεις μεταφέρονται χρονικά στο τέλος του 2028.

Η JP Morgan αυξάνει παράλληλα τις προβλέψεις της για τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της περιόδου 2026-2028. Οι αναβαθμίσεις φτάνουν το 3%-5% για την Alpha Bank, το 7%-8% για τη Eurobank, το 6%-9% για την Εθνική και το 6%-9% για την Πειραιώς, αντανακλώντας κυρίως υψηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους και ισχυρότερες προμήθειες. Στις νέες εκτιμήσεις ενσωματώνεται μέσο Euribor τριμήνου 2,75% για το 2027 και 2,50% για το 2028.

Το βασικό επενδυτικό αφήγημα στηρίζεται πλέον στην πιστωτική επέκταση. Η JP Morgan προβλέπει αύξηση των δανείων κατά 8%-10% ετησίως, διψήφια ανάπτυξη των προμηθειών και μέση ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή περίπου 12% την περίοδο 2025-2028. Παρά την αναμενόμενη σταδιακή επιβράδυνση της πιστωτικής επέκτασης, εκτιμά ότι ο ρυθμός θα παραμείνει υψηλότερος από την υπόλοιπη Ευρώπη για τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια. Καταλύτες είναι οι εταιρικές επενδύσεις, η συγχρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και η σταδιακή ανάκαμψη της στεγαστικής πίστης.

Ταυτόχρονα, οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν ένα από τα ισχυρότερα προφίλ χρηματοδότησης στην Ευρώπη. Οι καταθέσεις αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% των υποχρεώσεων, ενώ ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βρίσκεται κοντά στο 60%. Περίπου το 80% των καταθέσεων αφορά λογαριασμούς χαμηλού κόστους, προσφέροντας στις τράπεζες σημαντικό πλεονέκτημα στα περιθώρια επιτοκίου.

Η ποιότητα ενεργητικού έχει επίσης αλλάξει ριζικά. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων έχει υποχωρήσει στην περιοχή του 2%-3%, έναντι επιπέδων άνω του 50% κατά τη διάρκεια της κρίσης, ενώ οι προβλέψεις για πιστωτικές ζημιές έχουν περιοριστεί περίπου στο 0,3% των στοιχείων ενεργητικού, πολύ κοντά στο 0,2% των ευρωπαϊκών τραπεζών. Η απόδοση ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών διαμορφώνεται περίπου στο 1,3%, έναντι 0,6% στην Ευρωζώνη.

Η κερδοφορία αναμένεται να παραμείνει ισχυρή ακόμη και σε περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων. Η JP Morgan τοποθετεί την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων του κλάδου περίπου στο 16% το 2028. Eurobank και Πειραιώς εκτιμάται ότι θα κινηθούν κοντά στο 17%, η Εθνική πάνω από το 15%, ενώ η Alpha Bank περίπου στο 13,5%.

Eurobank και Πειραιώς ξεχωρίζουν

Η Eurobank εμφανίζει, σύμφωνα με την JP Morgan, τον ισχυρότερο συνδυασμό αποδόσεων, διαφοροποίησης και αποτίμησης. Περίπου το ήμισυ των κερδών του ομίλου προέρχεται από Βουλγαρία και Κύπρο, στοιχείο που περιορίζει την εξάρτηση από την ελληνική οικονομία και δημιουργεί πρόσθετες πηγές ανάπτυξης. Η τράπεζα εκτιμάται ότι θα επιτύχει απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 17,3% το 2028.

Η Πειραιώς, από την άλλη πλευρά, προσφέρει τη μεγαλύτερη λειτουργική έκθεση στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, μέσω της ισχυρής παρουσίας της στη λιανική, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στις συναλλακτικές τραπεζικές εργασίες. Η ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής διευρύνει περαιτέρω τις πηγές εσόδων, ενώ η JP Morgan υπολογίζει απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων περίπου 17,1% το 2028.

Παρά το ισχυρό ράλι των τελευταίων ετών, οι αποτιμήσεις εξακολουθούν να θεωρούνται ελκυστικές σε σχέση με τις τράπεζες της Νότιας Ευρώπης και της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται περίπου 9 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2028 έναντι 10,2 φορών για τους συγκρίσιμους ομίλους, παρά την υψηλότερη αναμενόμενη αύξηση κερδών. Eurobank και Πειραιώς βρίσκονται χαμηλότερα, στις 8,6 φορές.

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