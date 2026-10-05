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Η Hermès International SCA δέχθηκε τις πρώτες αρνητικές αξιολογήσεις των αναλυτών εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, καθώς οι αναλυτές των Goldman Sachs και UBS προειδοποιούν ότι η περίοδος εντυπωσιακής ανάπτυξης του οίκου πίσω από τις τσάντες Birkin φτάνει στο τέλος της.

Η μετοχή της εταιρείας με έδρα το Παρίσι υποχώρησε έως και 3%, διευρύνοντας τις απώλειες από τις αρχές του έτους σε πάνω από 40%. Η μετοχή οδεύει προς τη χειρότερη ετήσια επίδοσή της από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, το 1993.

Οι αναλυτές της Goldman Sachs, με επικεφαλής τον Ερβάν Ραμπούρ, εκτιμούν ότι η πολυετής περίοδος διψήφιας ανάπτυξης της Hermès έχει ολοκληρωθεί. Βλέπουν αδυναμία στα προϊόντα που δεν είναι δερμάτινα, τα οποία βασίζονται περισσότερο στους καταναλωτές που επιθυμούν να αποκτήσουν προϊόντα πολυτελείας αλλά είναι πιο ευαίσθητοι στις τιμές.

«Παρότι εκτιμούμε ότι η ανάπτυξη των εσόδων της πιθανότατα θα παραμείνει ελαφρώς υψηλότερη από εκείνη των ανταγωνιστών της, αναμένουμε ότι θα είναι πιο περιορισμένη από αυτήν που έχουν συνηθίσει οι επενδυτές», σημείωσε ο Ραμπούρ.

Οι εκτιμήσεις αυτές αμφισβητούν τη φήμη της Hermès ως μίας από τις πιο ανθεκτικές εταιρείες του κλάδου πολυτελών ειδών, η οποία έχει οικοδομηθεί πάνω στις μεγάλες λίστες αναμονής για τις τσάντες Kelly και Birkin και στον αυστηρό έλεγχο της προσφοράς.

Η Ζουζάνα Πους, αναλύτρια της UBS, εντοπίζει πλέον ρωγμές σε αυτό το μοντέλο προστασίας, επισημαίνοντας την αυξημένη διαθεσιμότητα προϊόντων της Hermès στη δευτερογενή αγορά.

Συρρίκνωση του premium έναντι του κλάδου

Το premium αποτίμησης της Hermès έναντι των ανταγωνιστών της στον κλάδο της πολυτέλειας έχει ήδη περιοριστεί σημαντικά. Η μετοχή διαπραγματεύεται πλέον περίπου στις 27 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη των επόμενων 12 μηνών, λιγότερο από το μισό του πολλαπλασιαστή που εμφάνιζε στις αρχές του 2025.

Το επόμενο μεγάλο τεστ για τον οίκο έρχεται στα μέσα Οκτωβρίου, όταν η Hermès αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου.

Οι αναλυτές που παρακολουθεί το Bloomberg αναμένουν ότι τα έσοδα για το σύνολο του έτους, σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, θα αυξηθούν κατά 6,82%, τον χαμηλότερο ρυθμό από το 2020, όταν οι περιορισμοί και το κλείσιμο καταστημάτων λόγω της πανδημίας είχαν πλήξει τον κλάδο.

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