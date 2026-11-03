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Ο αμερικανικός όμιλος ακινήτων Hines δημιουργεί ένα νέο επενδυτικό προϊόν, το οποίο απευθύνεται σε ιδιώτες επενδυτές στην Ευρώπη. Με την κίνηση αυτή, ακολουθεί την ευρύτερη τάση που επικρατεί στον κλάδο των ιδιωτικών κεφαλαίων, όπου ολοένα και περισσότερες εταιρείες στρέφονται προς τους εύπορους ιδιώτες επενδυτές, επιδιώκοντας να διευρύνουν την πελατειακή τους βάση.

Η Hines ιδρύθηκε το 1957 από τον εκλιπόντα δισεκατομμυριούχο Τζέραλντ Χάινς και έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους ομίλους ανάπτυξης ακινήτων παγκοσμίως. Στο χαρτοφυλάκιο των έργων της περιλαμβάνονται εμβληματικά κτίρια, όπως το Lipstick Building στο Μανχάταν, καθώς και ουρανοξύστες που άλλαξαν την εικόνα του Χιούστον κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, η Hines έλαβε την έγκριση των αρμόδιων εποπτικών αρχών για τη δημιουργία του νέου επενδυτικού κεφαλαίου με την ονομασία «Hines Global Real Estate Opportunities». Πρόκειται για ένα ανοιχτού τύπου επενδυτικό κεφάλαιο χωρίς προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης, το οποίο έχει συσταθεί ως Ευρωπαϊκό Ταμείο Μακροπρόθεσμων Επενδύσεων (ELTIF). Η συγκεκριμένη δομή επιτρέπει στους επενδυτές να ζητούν την εξαγορά των μεριδίων τους σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

Αρχικά, το νέο επενδυτικό προϊόν θα απευθύνεται σε εύπορους ιδιώτες επενδυτές στην Ευρώπη, ενώ σε επόμενο στάδιο η εταιρεία σχεδιάζει να το προσφέρει και σε επενδυτές από την Ασία και τον Ειρηνικό, τη Λατινική Αμερική και τον Καναδά. Στις ΗΠΑ, η Hines διαχειρίζεται ήδη το επενδυτικό κεφάλαιο «Hines Global Income Trust», του οποίου η συνολική αξία ενεργητικού ανερχόταν σε 7,3 δισ. δολάρια στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Όπως δήλωσε ο Ντέιβιντ Στάινμπαχ, επικεφαλής επενδύσεων της Hines, «καθώς οι ιδιώτες επενδυτές αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη πρόσβαση στις ιδιωτικές αγορές, η προσοχή θα πρέπει να στραφεί λιγότερο στη μορφή του επενδυτικού προϊόντος και περισσότερο στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων στα οποία επενδύονται τα κεφάλαια». Παράλληλα, τόνισε ότι η Hines εισέρχεται στην αγορά με επενδύσεις σε ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία που προσφέρουν σταθερές προοπτικές σε βάθος χρόνου.

Όπως εξήγησε, η επενδυτική της προσέγγιση «βασίζεται σε προσεκτική αξιολόγηση της αξίας των επενδύσεων, στη σωστή διαχείριση της ρευστότητας και στην εμπειρία εξειδικευμένων ομάδων που γνωρίζουν πώς να αντιμετωπίζουν τις διακυμάνσεις της αγοράς».

Η Hines, με έδρα το Χιούστον, δραστηριοποιείται τόσο στην ανάπτυξη, όσο και στις επενδύσεις σε ακίνητα και διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 91 δισ. δολαρίων. Παράλληλα, εντάσσεται στον ολοένα αυξανόμενο αριθμό εταιρειών διαχείρισης εναλλακτικών επενδύσεων, όπως η Blackstone Inc. και η Apollo Global Management Inc., οι οποίες στρέφονται όλο και περισσότερο προς την αγορά των ιδιωτών επενδυτών, επιδιώκοντας να διευρύνουν την πελατειακή τους βάση.

Στην Ευρώπη, από το 2024 έχουν δημιουργηθεί περισσότερα από 250 ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, μετά την αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Μακροπρόθεσμων Επενδύσεων (ELTIF) από τις αρμόδιες αρχές. Ωστόσο, πολλοί διαχειριστές κεφαλαίων δεν έχουν δημοσιοποιήσει μέχρι στιγμής τα ποσά που έχουν συγκεντρώσει μέσω αυτών των επενδυτικών προϊόντων, καθώς εξακολουθούν να αναπτύσσουν τα δίκτυα μέσω των οποίων θα προσεγγίσουν και θα εξυπηρετήσουν τους επενδυτές.

Ακολουθεί γράφημα με την εξέλιξη των εγκρίσεων νέων ευρωπαϊκών επενδυτικών κεφαλαίων ELTIF (2017 έως το 2026):

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ELTIF είναι ότι δεν προβλέπουν ελάχιστο ποσό επένδυσης, γεγονός που διευκολύνει την πρόσβαση των ιδιωτών στις συγκεκριμένες επενδύσεις. Παρ’ όλα αυτά, στην πράξη, πολλοί διαχειριστές θέτουν ελάχιστο όριο συμμετοχής τα 11.200 δολάρια. Επιπλέον, οι προμήθειες είναι συνήθως υψηλότερες σε σύγκριση με εκείνες των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια, καθώς η διαχείρισή τους απαιτεί σημαντική δουλειά για τον εντοπισμό και την ολοκλήρωση επενδυτικών συμφωνιών, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η δημιουργία νέων ELTIF συνεχίστηκε και φέτος με ρυθμό αντίστοιχο με εκείνον του 2025, παρά τις ανησυχίες που επικρατούν στην αγορά σχετικά με την έκθεση των διαχειριστών ιδιωτικών κεφαλαίων στον κλάδο του λογισμικού, αλλά και την ποιότητα ορισμένων δανείων. Μάλιστα, ορισμένοι διαχειριστές επέλεξαν να δημιουργήσουν νέα επενδυτικά κεφάλαια που εστιάζουν σε διαφορετικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, όπως οι υποδομές, ενώ άλλοι υιοθέτησαν στρατηγικές που συνδυάζουν περισσότερες από μία κατηγορίες επενδύσεων.

Σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών και συμβουλευτικών υπηρεσιών Novantigo, οι υποδομές αποτελούν σήμερα τη μεγαλύτερη κατηγορία επενδύσεων στα ELTIF, ενώ τα ακίνητα αντιπροσωπεύουν μόλις το 6,6% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων τους.

Ακολουθεί γράφημα με την κατανομή των επενδύσεων των ELTIF ανά κατηγορία περιουσιακών στοιχείων:

Το επενδυτικό κεφάλαιο της Hines θα διαθέτει επίσης ένα ειδικό αποθεματικό ρευστότητας, το οποίο θα διαχειρίζεται εξωτερικός συνεργάτης. Το αποθεματικό θα αποτελείται από επενδύσεις που μπορούν να ρευστοποιηθούν εύκολα, ώστε να εξασφαλίζονται τα απαραίτητα κεφάλαια για την κάλυψη των αιτημάτων εξαγοράς μεριδίων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο.

Το 2024, η Hines προσέλαβε τον Πολ Φεράρο, ο οποίος προερχόταν από τον όμιλο Carlyle, αναθέτοντάς του την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της παγκόσμιας στρατηγικής της στον τομέα των επενδύσεων σε ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία. Την επόμενη χρονιά, προσέλαβε τον πρώην στέλεχος της Schroders, Ευγένιο Τσικονέτι, με στόχο την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στην ευρωπαϊκή αγορά εύπορων ιδιωτών επενδυτών.

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