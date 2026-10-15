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«Πιστεύω ότι υπάρχει μια υγιής δόση σκεπτικισμού», δήλωσε ο Ρόμπερτς σε συνέντευξή του στο Bloomberg Television από την Μπανγκόκ.

Οι παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές καταγράφουν πτώση μετά τη βουτιά των μετοχών των κατασκευαστών ημιαγωγών, καθώς το τεράστιο ράλι που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να εξανεμίζεται, εν μέσω ανησυχιών για τις δυσκολίες χρηματοδότησης.

Την ίδια στιγμή, η άνοδος των επιτοκίων και οι αποδόσεις των ομολόγων διεθνώς, που βρίσκονται σε υψηλά πολλών δεκαετιών, αυξάνουν το κόστος κεφαλαίου για τις επενδύσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της PricewaterhouseCoopers LLP, οι σχετικές δαπάνες θα μπορούσαν να φτάσουν τα 8,2 τρισ. δολάρια μόνο στην Ασία έως το 2050.

«Οι δανειστές θα επικεντρώνονται πολύ περισσότερο στις κατάλληλες αποδόσεις, στην κατάλληλη διάρθρωση των συμφωνιών και σε ζητήματα αυτού του είδους», δήλωσε ο Ρόμπερτς.

«Τα ποσά των συμφωνιών είναι πολύ μεγάλα και, εκ φύσεως, αυτό καθιστά την υλοποίησή τους δυσκολότερη».

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