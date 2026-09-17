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Η BYD σχεδιάζει τη δημιουργία τεσσάρων παραγωγικών μονάδων στην Ευρώπη σε βάθος χρόνου, καθώς η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία επιδιώκει να προσαρμοστεί στους νέους ευρωπαϊκούς κανόνες τοπικής παραγωγής και να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων.

Το πλάνο περιλαμβάνει τρεις μονάδες συναρμολόγησης αυτοκινήτων και ένα εργοστάσιο παραγωγής μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων, σύμφωνα με τον Αλφρέντο Αλταβίλα, πρώην στέλεχος της Fiat Chrysler και σύμβουλο της BYD στην Ευρώπη.

«Δεν πρόκειται για κάτι που θα συμβεί αύριο το πρωί, όμως είναι ξεκάθαρο ότι για να πετύχουμε τους στόχους όγκου πωλήσεων και ταυτόχρονα να συμμορφωθούμε με τους ευρωπαϊκούς κανόνες, αυτή είναι η κατεύθυνση που χρειάζεται να ακολουθήσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναζήτηση εργοστασίων σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία

Η BYD βρίσκεται σε συζητήσεις με ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες και κυβερνήσεις, εξετάζοντας ακόμη και την εξαγορά ή αξιοποίηση υπολειτουργούντων εργοστασίων σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη επιβάλει πρόσθετους δασμούς στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κινεζικής παραγωγής, ενώ οι προτεινόμενοι κανόνες για την ενίσχυση της παραγωγής «Made in Europe» αναμένεται να αυξήσουν την πίεση προς την BYD και άλλους Κινέζους κατασκευαστές να αυξήσουν την παραγωγική τους παρουσία εντός της Ευρώπης.

Η κινεζική εταιρεία, η οποία αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό τιμών στην εγχώρια αγορά της Κίνας, επιταχύνει την επέκτασή της στο εξωτερικό. Οι πωλήσεις της στην Ευρώπη αυξάνονται σημαντικά, καθώς η άνοδος των τιμών ενέργειας μετά τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει ενισχύσει το ενδιαφέρον για ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα.

Η Ιταλία βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες που εξετάζει η BYD για μια νέα παραγωγική εγκατάσταση, ωστόσο δεν αποτελεί την πιθανότερη επιλογή για το δεύτερο ευρωπαϊκό εργοστάσιο της εταιρείας.

«Η Ιταλία παραμένει ένα σχέδιο Β. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να βρούμε τις καλύτερες συνθήκες ανταγωνιστικότητας. Θα ήθελα να τις βρω στην Ιταλία, αλλά δεν τις έχω εντοπίσει ακόμη», ανέφερε ο Αλταβίλα.

Παράλληλα, η BYD έχει εξετάσει το ενδεχόμενο απόκτησης υφιστάμενων ευρωπαϊκών σημάτων αυτοκινήτου που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ταχύτερη διείσδυση στην αγορά.

Από την Κίνα στην Ευρώπη με μεγαλύτερες φιλοδοξίες

Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, τα έσοδα της BYD από τις διεθνείς αγορές ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα έσοδα από την κινεζική αγορά, στοιχείο που δείχνει τη μετατόπιση της στρατηγικής της προς το εξωτερικό.

Η εταιρεία προωθεί επίσης στην Ευρώπη τη σειρά Denza, με στόχο να διεκδικήσει μερίδιο στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία των πολυτελών αυτοκινήτων.

Η επέκταση της BYD συνεχίζεται με νέα σημεία πώλησης, καθώς εγκαινίασε έκθεση της Denza στο Τορίνο, ενώ αντίστοιχη παρουσίαση πραγματοποιήθηκε και στο Παρίσι.

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