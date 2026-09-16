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Μια σημαντική αλλαγή για τη λειτουργία των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων τέθηκε σε εφαρμογή αυτή την εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές απέκτησαν πρόσβαση σε μια ενιαία ροή δεδομένων για τις μετοχές της περιοχής. Ωστόσο, οι εκπρόσωποι τραπεζών, επενδυτικών κεφαλαίων και χρηματιστών υποστηρίζουν ότι το νέο σύστημα παραμένει ανεπαρκές και ζητούν περαιτέρω αναβάθμιση.

Πέντε μεγάλες ενώσεις του χρηματοπιστωτικού κλάδου καλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση να διευρύνει το βάθος των πληροφοριών που παρέχονται, ώστε τα δεδομένα να περιλαμβάνουν και την τοποθεσία από την οποία προέρχονται οι τιμές των μετοχών.

Σύμφωνα με τους ίδιους, η προσθήκη αυτών των στοιχείων θα επέτρεπε στους επενδυτές να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις και θα ενίσχυε την ελκυστικότητα των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών.

Στο επίκεντρο η ενοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών

Η εξέλιξη έρχεται την ώρα που οι Βρυξέλλες επεξεργάζονται ένα ευρύ πακέτο χρηματοοικονομικών μεταρρυθμίσεων, γνωστό ως Market Integration and Supervision Package (MISP), με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας των ευρωπαϊκών αγορών κεφαλαίου.

Οι αρχικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνουν την αναβάθμιση του λεγόμενου ενοποιημένου συστήματος δεδομένων συναλλαγών (consolidated tape). Ωστόσο, η τελική μορφή της νομοθεσίας θα πρέπει να συμφωνηθεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Οι ενώσεις του κλάδου υποστηρίζουν ότι μια πραγματικά ολοκληρωμένη πλατφόρμα δεδομένων θα πρέπει να προσφέρει μια ενιαία εικόνα για τις συναλλαγές και τη ρευστότητα σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές.

Όπως επισημαίνουν, η μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαθέσιμη ρευστότητα θα βοηθήσει τους επενδυτές να εκτελούν αποτελεσματικότερα τις εντολές τους και θα καταστήσει τις ευρωπαϊκές αγορές πιο προσβάσιμες για διεθνή κεφάλαια.

Τι αλλάζει για τους επενδυτές

Από τη Δευτέρα, οι επενδυτές που ποντάρουν σε ευρωπαϊκές μετοχές μπορούν να χρησιμοποιούν μια νέα ροή δεδομένων που συγκεντρώνει τη δραστηριότητα από τα πολλά χρηματιστήρια και τις εναλλακτικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης της περιοχής.

Το νέο σύστημα παρέχει τις καλύτερες διαθέσιμες τιμές αγοράς και πώλησης (bid και ask prices) σε ολόκληρη την Ευρώπη, χωρίς όμως να αποκαλύπτει την αγορά ή την πλατφόρμα από την οποία προέρχονται.

Οι πιο αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες μόνο μετά την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής.

Οι χρηματοπιστωτικές ενώσεις θεωρούν ότι η συζήτηση για τη νέα νομοθεσία δεν πρέπει να επικεντρώνεται στον καθορισμό του τόπου όπου πραγματοποιούνται οι συναλλαγές, αλλά στη βελτίωση της ορατότητας της διαθέσιμης ρευστότητας.

Διαφωνία με τα χρηματιστήρια

Οι θέσεις των τραπεζών και των επενδυτών έρχονται σε αντίθεση με εκείνες των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, τα οποία αποδίδουν την πτώση των νέων εισαγωγών εταιρειών και την αντίληψη ότι η Ευρώπη διαθέτει μικρότερη ρευστότητα από τις ΗΠΑ στην άνοδο των εναλλακτικών πλατφορμών διαπραγμάτευσης.

Τα χρηματιστήρια επισημαίνουν επίσης τον αυξανόμενο ρόλο των systemic internalizers, δηλαδή των τραπεζών που αντιστοιχίζουν εντολές πελατών εσωτερικά μέσω των δικών τους βιβλίων συναλλαγών.

Οι χρηματοπιστωτικές ενώσεις ζητούν ακόμη από τις Βρυξέλλες να περιορίσουν τα κόστη που καταβάλλουν οι συμμετέχοντες στην αγορά για την πρόσβαση στα δεδομένα των χρηματιστηρίων.

Παράλληλα, ζητούν απλούστευση των διαδικασιών εκκαθάρισης και διακανονισμού για τίτλους όπως οι μετοχές και τα ομόλογα, με στόχο τη δημιουργία μιας πιο αποτελεσματικής ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς.

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