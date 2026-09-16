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Περίπου 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχοι αναμένεται να λάβουν την ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ, η οποία ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ.

Το ποσό αυξάνεται κατά 100 ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη ενίσχυση των 300 ευρώ και θα καταβάλλεται μία φορά τον χρόνο. Αν επιμεριστεί σε 12 μήνες, αντιστοιχεί σε περίπου 8,33 ευρώ επιπλέον τον μήνα σε σχέση με το προηγούμενο ποσό, ενώ παραμένει αφορολόγητο, ακατάσχετο και χωρίς κρατήσεις.

Η αλλαγή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η ακρίβεια εξακολουθεί να επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, αν και το ηλικιακό κριτήριο αφήνει εκτός της ενίσχυσης εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους.

Ποιοι μπαίνουν στους δικαιούχους

Το νέο πλαίσιο διευρύνει σημαντικά την περίμετρο των δικαιούχων, καθώς καταργούνται τα εισοδηματικά κριτήρια που εφαρμόζονταν έως σήμερα για την ενίσχυση του Νοεμβρίου στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών.

Βασική προϋπόθεση είναι ο δικαιούχος να έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και να λαμβάνει οριστική σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας έως τον Σεπτέμβριο του 2026.

Η κατάργηση των εισοδηματικών περιορισμών σημαίνει ότι πλέον το ύψος της σύνταξης ή άλλων εισοδημάτων δεν λειτουργεί ως «κόφτης» για όσους πληρούν το ηλικιακό και τα υπόλοιπα προβλεπόμενα κριτήρια.

Το συνολικό όφελος μαζί με τις αυξήσεις

Το επίδομα των 400 ευρώ θα προστεθεί στην ετήσια αύξηση των συντάξεων, αυξάνοντας το συνολικό όφελος για τους δικαιούχους.

Σύμφωνα με τα παραδείγματα που παρουσίασε ο πρωθυπουργός, συνταξιούχος με μηνιαία σύνταξη 823 ευρώ θα έχει ετήσιο όφελος 208 ευρώ από την αύξηση της σύνταξης, με βάση εκτίμηση για αναπροσαρμογή περίπου 2,4%. Μαζί με την ενίσχυση των 400 ευρώ, το συνολικό ετήσιο όφελος ανεβαίνει στα 608 ευρώ.

Για συνταξιούχο με σύνταξη 1.086 ευρώ, το συνολικό ετήσιο όφελος υπολογίζεται στα 684 ευρώ, ενώ για σύνταξη 1.716 ευρώ φτάνει στα 849 ευρώ.

Πάνω από 300.000 εκτός λόγω ηλικίας

Παρά τη διεύρυνση των δικαιούχων μέσω της κατάργησης των εισοδηματικών κριτηρίων, παραμένει το ηλικιακό όριο των 65 ετών, το οποίο αφήνει εκτός σημαντικό αριθμό συνταξιούχων.

Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 300.000 συνταξιούχοι ηλικίας κάτω των 65 ετών δεν θα λάβουν την ενίσχυση, ακόμη και αν το ύψος της σύνταξής τους είναι ιδιαίτερα χαμηλό.

Υπάρχουν, ωστόσο, ειδικές εξαιρέσεις. Στις περιπτώσεις συντάξεων χηρείας το ηλικιακό όριο διαμορφώνεται στα 60 έτη, ενώ ειδικές προβλέψεις ισχύουν για συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων με αναπηρία και ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Το αποτέλεσμα δημιουργεί έντονες διαφοροποιήσεις μεταξύ των συνταξιούχων. Ένας δικαιούχος άνω των 65 ετών μπορεί να λάβει κανονικά τα 400 ευρώ ακόμη και αν έχει υψηλότερη σύνταξη, ενώ ένας χαμηλοσυνταξιούχος κάτω των 65 ετών μπορεί να μείνει χωρίς την ενίσχυση αποκλειστικά λόγω ηλικίας, εφόσον δεν ανήκει στις εξαιρούμενες κατηγορίες.

Πότε μπαίνουν τα 400 ευρώ στους λογαριασμούς

Η καταβολή της αυξημένης ενίσχυσης έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026.

Δικαιούχοι θα είναι οι συνταξιούχοι που καλύπτουν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, καθώς και οι κατηγορίες ΑμεΑ και ανασφάλιστων υπερηλίκων που εντάσσονται στη ρύθμιση.

Επειδή προηγείται Σαββατοκύριακο, τα χρήματα αναμένεται να αρχίσουν να εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου.

Η συζήτηση για το πραγματικό εισόδημα των συνταξιούχων

Το ηλικιακό όριο διατηρεί ανοιχτή τη συζήτηση γύρω από την αποτελεσματικότητα των ετήσιων ενισχύσεων ως μέσο στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος.

Οι συνταξιούχοι που μένουν εκτός θέτουν το ζήτημα της διαφορετικής μεταχείρισης αποκλειστικά λόγω ηλικίας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων, της ενέργειας και των υπηρεσιών υγείας επιβαρύνουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς ανεξαρτήτως ηλικίας.

Το ζήτημα που τίθεται είναι κατά πόσο οι ετήσιες παροχές μπορούν να αντισταθμίσουν σταθερά τις απώλειες αγοραστικής δύναμης ή εάν απαιτούνται περισσότερο μόνιμες παρεμβάσεις στο μηνιαίο εισόδημα.

Πλήρης αύξηση το 2027 και για όσους έχουν προσωπική διαφορά

Νέα δεδομένα έρχονται και με τις αυξήσεις των συντάξεων για το 2027, οι οποίες θα καταβληθούν στο τέλος Δεκεμβρίου, πριν από τα Χριστούγεννα.

Το σύνολο των συνταξιούχων θα λάβει το 100% της ετήσιας αύξησης, με το νέο καθεστώς να καλύπτει και περίπου 670.000 συνταξιούχους με προσωπική διαφορά, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να επωφεληθούν πλήρως από τις αναπροσαρμογές.

Η προσωπική διαφορά παύει πλέον να λειτουργεί ως «κόφτης» στις ετήσιες αυξήσεις. Έτσι, οι περίπου 670.000 συνταξιούχοι που την προηγούμενη χρονιά έλαβαν το 50% της αύξησης θα λάβουν πλέον ολόκληρη την αναπροσαρμογή που θα δοθεί και στους υπόλοιπους συνταξιούχους.

Για τους δικαιούχους των 400 ευρώ, επομένως, το τέλος του 2026 θα φέρει δύο διαδοχικές ενισχύσεις: την ετήσια καταβολή των 400 ευρώ τον Νοέμβριο και την πλήρη αύξηση της σύνταξης για το 2027 τον Δεκέμβριο.

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