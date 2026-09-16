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Διπλή επιστροφή ενοικίου αναμένεται να λάβουν γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με όσα προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο σχετικό ΦΕΚ και καθορίζει την εφαρμογή του μέτρου.

H διαδικασία θα ξεκινήσει έως τις 25 Σεπτεμβρίου και αφορά την αναδρομική οικονομική ενίσχυση για τα μισθώματα που καταβλήθηκαν το 2024, χωρίς να τίθενται εισοδηματικά κριτήρια για τους δικαιούχους.

Στη συνέχεια, έως το τέλος Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί νέα εφάπαξ πληρωμή για τα ενοίκια που καταβλήθηκαν μέσα στο 2025. Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται βάσει του πραγματικού ετήσιου ποσού μίσθωσης που έχει καταβληθεί και χορηγείται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης. Το συνολικό ποσό μπορεί να φτάσει έως τα 1.600 ευρώ, ενώ προβλέπεται επιπλέον προσαύξηση 100 ευρώ για κάθε παιδί.

Η επιστροφή υπολογίζεται άμεσα από το ποσό του ενοικίου που καταβλήθηκε κατά το προηγούμενο έτος και, σε γενικές γραμμές, αντιστοιχεί στα δύο δωδέκατα του ετήσιου μισθώματος. Με άλλα λόγια, επιστρέφονται δύο μηνιαία ενοίκια, εφόσον έχουν καταχωριστεί σωστά τα στοιχεία της μίσθωσης και οι σχετικές πληρωμές.

Η καταβολή γίνεται μία φορά έως το τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους, με απευθείας μεταφορά χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. Προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη ενεργού και δηλωμένου IBAN στην ΑΑΔΕ.

Σε περίπτωση αποτυχίας της πληρωμής, όπως για παράδειγμα λόγω ανενεργού ή λανθασμένου IBAN, η ΔΙΑΣ ενημερώνει την ΑΑΔΕ για το πρόβλημα. Ακολούθως, ο δικαιούχος ειδοποιείται ώστε, αφού διορθώσει τα στοιχεία του, να συμπεριληφθεί στην επόμενη προγραμματισμένη καταβολή.

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