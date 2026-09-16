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Η Γερμανία επιχειρεί να περιορίσει τον κίνδυνο δημιουργίας υπερπροσφοράς αδειών στην ευρωπαϊκή αγορά άνθρακα, ζητώντας αυστηρότερους κανόνες στον μηχανισμό ελέγχου της προσφοράς, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην κλιματική πολιτική και την προστασία της βιομηχανίας από υψηλό ενεργειακό κόστος.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων διαπραγματεύσεων για την αναθεώρηση του Αποθεματικού Σταθερότητας της Αγοράς (Market Stability Reserve – MSR), το Βερολίνο κατέθεσε προτάσεις που αποσκοπούν στο να μπορεί η ΕΕ να αντιμετωπίζει «αποτελεσματικά και γρήγορα» τον κίνδυνο συσσώρευσης πλεονασματικών δικαιωμάτων εκπομπών, τα οποία θα μπορούσαν να πιέσουν προς τα κάτω τις τιμές άνθρακα.

Οι γερμανικές τροποποιήσεις προβλέπουν αυστηρότερους μηχανισμούς για την απόσυρση πλεονασματικών αδειών από την αγορά, σύμφωνα με έγγραφο που κοινοποιήθηκε στα κράτη-μέλη.

Η διαμάχη για τις τιμές άνθρακα

Το γερμανικό σχέδιο υποστηρίζεται από χώρες που τάσσονται υπέρ μιας πιο φιλόδοξης κλιματικής πολιτικής, ενώ συναντά αντιδράσεις από κράτη που ανησυχούν ότι μια αυστηρότερη ρύθμιση θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του κόστους άνθρακα για τις επιχειρήσεις.

Η αντιπαράθεση αναδεικνύει το βασικό δίλημμα της ΕΕ: πώς θα διατηρήσει την πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα χωρίς να επιβαρύνει υπερβολικά τη βιομηχανία κατά τη διάρκεια της ενεργειακής μετάβασης.

Η αναθεώρηση του μηχανισμού ελέγχου της προσφοράς δικαιωμάτων εκπομπών είχε αρχικά προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο, μετά την έκκληση των Ευρωπαίων ηγετών για μέτρα που θα βοηθήσουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Τι αλλάζει στον μηχανισμό MSR

Ο Μηχανισμός Σταθερότητας της Αγοράς (MSR) αποτελεί βασικό εργαλείο του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας ρύπων (ETS) και τέθηκε σε λειτουργία το 2019.

Ο μηχανισμός απορροφά δικαιώματα εκπομπών όταν ο αριθμός τους στην αγορά ξεπερνά συγκεκριμένα επίπεδα, με στόχο να αποφεύγεται η υπερβολική προσφορά που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατάρρευση των τιμών.

Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι τα δικαιώματα που βρίσκονται στο αποθεματικό πάνω από το όριο των 400 εκατ. αδειών ακυρώνονται κάθε 1η Ιανουαρίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει την κατάργηση αυτής της ακύρωσης, ώστε να δημιουργηθεί μεγαλύτερο απόθεμα που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιόδους αναταράξεων.

Στόχος ήταν να επιτευχθεί γρήγορα συμφωνία, ώστε να καθησυχαστεί η αγορά, και στη συνέχεια να ανοίξει η συζήτηση για ευρύτερη μεταρρύθμιση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ (ETS).

Η γερμανική παρέμβαση αναμένεται να παρατείνει τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες αρχικά επρόκειτο να ολοκληρωθούν άμεσα από την ιρλανδική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Μόνο μετά την επίτευξη κοινής θέσης μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών-μελών θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την τελική μορφή της νομοθεσίας.

Η ιρλανδική προεδρία αναγνώρισε ότι ο φάκελος απαιτεί περαιτέρω συζήτηση, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι πρόκειται για ζήτημα που χρειάζεται ταχεία υιοθέτηση, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν ζητήσει επιτάχυνση της διαδικασίας.

Οι γερμανικές προτάσεις για αυστηρότερους κανόνες

Η συμβιβαστική πρόταση που είχε παρουσιάσει η Ιρλανδία προέβλεπε ότι τα πλεονάζοντα δικαιώματα θα μπορούσαν να παραμείνουν στο αποθεματικό έως το τέλος του 2030.

Μετά το 2030, το MSR θα μπορούσε να διατηρεί έως 800 εκατ. δικαιώματα εκπομπών, με το όριο να επανεξετάζεται στο πλαίσιο της ευρύτερης μεταρρύθμισης του ETS.

Η Γερμανία ζητά ακόμη πιο αυστηρό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, προτείνει:

ετήσια μείωση 4% του ορίου δικαιωμάτων από το 2028 , σε ευθυγράμμιση με τη μείωση του ανώτατου ορίου εκπομπών,

, σε ευθυγράμμιση με τη μείωση του ανώτατου ορίου εκπομπών, διατήρηση του ρυθμού απορρόφησης δικαιωμάτων από το MSR στο 24% ,

, μείωση του ορίου που ενεργοποιεί την απόσυρση πλεονασματικών αδειών από τα 833 εκατ. στα 650 εκατ. δικαιώματα.

Η κίνηση του Βερολίνου δείχνει τη διαμάχη που βρίσκεται στον πυρήνα της ευρωπαϊκής πολιτικής για το κλίμα: τη διατήρηση ισχυρών κινήτρων για τη μείωση των εκπομπών, χωρίς να αυξηθεί υπερβολικά το κόστος για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

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