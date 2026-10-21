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Η General Motors Co. δεν πτοείται από την κρίση που έχει πλήξει την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων τα τελευταία χρόνια και προχωρά με ένα εντελώς νέο πρόγραμμα ανάπτυξης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, το οποίο αναμένεται να οδηγήσει στην παραγωγή ενός καινούργιου, μαζικής αγοράς ηλεκτρικού SUV μέσα σε περίπου τρία χρόνια.

Η τελευταία αυτή προσπάθεια της αυτοκινητοβιομηχανίας στοχεύει στη διάθεση πολλών προσιτών ηλεκτρικών οχημάτων σε κατηγορίες υψηλού όγκου πωλήσεων, όπως ανέφεραν στελέχη της GM σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στη Νέα Υόρκη. Στο επίκεντρο βρίσκονται μπαταρίες που αξιοποιούν χημική σύνθεση πλούσια σε λίθιο και μαγγάνιο, η οποία προσφέρει μεγαλύτερη αυτονομία με χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με την τεχνολογία που χρησιμοποιείται στα σημερινά μοντέλα της GM.

«Απώτερος στόχος μας είναι τα κερδοφόρα ηλεκτρικά οχήματα», δήλωσε σε συνέντευξή της η Τζάκλιν ΜακΚουέιντ, ανώτερη αντιπρόεδρος της GM αρμόδια για την ανάπτυξη και τη διαχείριση των μοντέλων της.

Η απόφαση της GM να διατηρήσει την πορεία της, σχεδιάζοντας νέα ηλεκτρικά μοντέλα, αποτελεί μια τολμηρή κίνηση, μεταδίδει το Bloomberg. Υπό τη διευθύνουσα σύμβουλο Μέρι Μπάρα, η εταιρεία έχει επενδύσει 35 δισ. δολάρια στην ηλεκτροκίνηση και σε άλλες τεχνολογίες, δημιουργώντας μια γκάμα που σήμερα περιλαμβάνει 12 μοντέλα.

Ωστόσο, η συντριπτική πλειονότητα των αγοραστών αυτοκινήτων στις ΗΠΑ —τη μεγαλύτερη αγορά της GM από πλευράς πωλήσεων και κερδοφορίας— εξακολουθεί να επιλέγει βενζινοκίνητα μοντέλα, καθώς και υβριδικά αυτοκίνητα που κατασκευάζονται κυρίως από ασιατικές ανταγωνίστριες εταιρείες. Η τάση αυτή ενισχύθηκε πέρυσι, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και οι Ρεπουμπλικανοί νομοθέτες περιόρισαν δραστικά τις ομοσπονδιακές πολιτικές που ωθούσαν τις αυτοκινητοβιομηχανίες να παράγουν περισσότερα ηλεκτρικά οχήματα και παρείχαν κίνητρα στους καταναλωτές για την αγορά τους.

Μέχρι στιγμής φέτος, οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων της GM έχουν μειωθεί κατά 43%, στις 82.000 μονάδες, κατά το πρώτο εννεάμηνο. Η εταιρεία έχει προχωρήσει σε απομειώσεις επενδύσεων στην ηλεκτροκίνηση ύψους άνω των 11 δισ. δολαρίων και έχει πουλήσει μερίδια συμμετοχής σε εργοστάσια μπαταριών στους εταίρους της, LG Energy Solution και Samsung SDI. Παράλληλα, έχει ενισχύσει εκ νέου την έμφαση στους κινητήρες εσωτερικής καύσης, αναπτύσσοντας νέους κινητήρες V8 για τα ημιφορτηγά και τα SUV της.

Παρά τις άμεσες αυτές προκλήσεις, η αυτοκινητοβιομηχανία εξακολουθεί να θεωρεί την ηλεκτροκίνηση ως το μακροπρόθεσμο μέλλον της, εκτιμώντας ότι τελικά θα υιοθετηθεί από τους καταναλωτές.

Τα ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν επίσης για τη GM μια ευκαιρία να παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες δυνατότητές της στην αυτόνομη οδήγηση, οι οποίες θα κάνουν το ντεμπούτο τους στην ηλεκτρική Cadillac Escalade IQ το 2028 και στη συνέχεια θα ενσωματωθούν σε μοντέλα χαμηλότερης τιμής, δήλωσε ο επικεφαλής προϊόντων της GM, Στέρλινγκ Άντερσον. Το σύστημα αυτό θα επιτρέπει στους οδηγούς να απομακρύνουν τα χέρια τους από το τιμόνι και το βλέμμα τους από τον δρόμο κατά την οδήγηση σε αυτοκινητοδρόμους. Η εταιρεία εργάζεται ώστε τα οχήματά της να αποκτήσουν τελικά δυνατότητες αυτόνομης οδήγησης και εκτός αυτοκινητοδρόμων, πρόσθεσε ο Άντερσον.