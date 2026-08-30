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Οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες μετανάστευσης των ΗΠΑ απέλασαν τον Μίλο Γιαννόπουλος, τον Βρετανό ακροδεξιό προβοκάτορα και διαδικτυακό influencer, αφού συνελήφθη με την κατηγορία ότι παρέμεινε στη χώρα πέραν της χρονικής ισχύος της βίζας του.

Ο Γιαννόπουλος συνελήφθη την Πέμπτη στο Διεθνές Αεροδρόμιο Louis Armstrong της Νέας Ορλεάνης, σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS). Ομοσπονδιακός δικαστής μετανάστευσης είχε διατάξει στις 22 Ιουλίου την απέλασή του, καθώς δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένη δικαστική ακρόαση.

Το DHS ανακοίνωσε το Σάββατο ότι η απέλαση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή.

Ο Γιαννόπουλος, Βρετανός σχολιαστής και πρώην συντάκτης του συντηρητικού Breitbart News, είχε ταχθεί υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ στην προεκλογική εκστρατεία του 2016. Αργότερα είχε υποστηρίξει ότι συνέβαλε στη διοργάνωση της αμφιλεγόμενης συνάντησης του Τραμπ με τον ράπερ Ye, πρώην Kanye West, το 2022.

Τα τελευταία χρόνια είχε απομακρυνθεί από τον προηγούμενο ρόλο του ως διαδικτυακού πολιτικού προβοκάτορα και είχε ιδρύσει εταιρεία δημοσίων σχέσεων και management, παρέχοντας συμβουλές σε προσωπικότητες της ψυχαγωγίας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, ο Γιαννόπουλος είχε εισέλθει νόμιμα στις ΗΠΑ το 2019, αλλά στη συνέχεια παρέμεινε στη χώρα κατά παράβαση των όρων της βίζας του.

«Επέλεξε να παραμείνει πέραν του επιτρεπόμενου χρόνου, παραβιάζοντας τους νόμους της χώρας μας», ανέφερε το DHS.

Στο φόντο η μεταναστευτική εκστρατεία Τραμπ

Η απέλαση πραγματοποιείται εν μέσω της ευρείας καταστολής της παράτυπης μετανάστευσης που εφαρμόζει η κυβέρνηση Τραμπ. Οι ΗΠΑ προσφέρουν πλέον 3.000 δολάρια και δωρεάν αεροπορικό εισιτήριο σε όσους επιλέγουν να εγκαταλείψουν οικειοθελώς τη χώρα.

Οι συλλήψεις από τις υπηρεσίες μετανάστευσης έφθασαν σχεδόν τις 50.000 τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Deportation Data Project των πανεπιστημίων της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ και στο Λος Άντζελες.

Στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των ελέγχων, πράκτορες της υπηρεσίας μετανάστευσης έχουν επίσης αρχίσει να στοχεύουν αλλοδαπούς κατά τη διέλευσή τους από αμερικανικά αεροδρόμια, ακόμη και σε περιπτώσεις ανθρώπων που δηλώνουν ότι διαθέτουν βίζα ή βρίσκονται σε διαδικασία απόκτησης πράσινης κάρτας.

Μια πρόσθετη πολιτική διάσταση στην υπόθεση έδωσε η Λόρα Λούμερ, δεξιά διαδικτυακή προσωπικότητα και υποστηρίκτρια του Τραμπ, η οποία έχει συγκρουστεί δημόσια με τον Γιαννόπουλος. Η ίδια υποστήριξε με ανάρτησή της στο X ότι τον είχε καταγγείλει τόσο στην ICE όσο και στο FBI.

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