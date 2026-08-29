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Ο γεννημένος στη Βρετανία πολιτικός σχολιαστής και πρώην στέλεχος του Breitbart συνελήφθη την Πέμπτη από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) στο διεθνές αεροδρόμιο «Λούις Άρμστρονγκ» της Νέας Ορλεάνης, στη Λουιζιάνα. Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, είχε παραμείνει στις ΗΠΑ πέρα από τη διάρκεια που του επέτρεπε η βίζα του.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό συμβολισμό, καθώς ο Γιαννόπουλος είχε ταχθεί επανειλημμένα υπέρ της επιθετικής εφαρμογής της μεταναστευτικής νομοθεσίας, ζητώντας εκατομμύρια απελάσεις και ακόμη μεγαλύτερες εξουσίες για τους πράκτορες της ICE.

Τώρα κρατείται από την ίδια υπηρεσία και αναμένει την εφαρμογή της απόφασης απέλασης που έχει εκδοθεί σε βάρος του, όπως αναφέρει το cnn.com.

Η ληγμένη βίζα και η απόφαση απέλασης

Ο Γιαννόπουλος είχε εισέλθει νόμιμα στις ΗΠΑ στις 14 Μαΐου 2019, αλλά παρέμεινε στη χώρα πέρα από το χρονικό διάστημα που του επιτρεπόταν.

Η υπόθεσή του είχε ήδη περάσει από τη μεταναστευτική δικαιοσύνη. Στις 22 Ιουλίου δικαστής εξέδωσε τελική απόφαση απέλασης, καθώς ο Γιαννόπουλος δεν εμφανίστηκε σε προγραμματισμένη ακροαματική διαδικασία.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο της Νέας Ορλεάνης και ο Βρετανός σχολιαστής τέθηκε υπό ομοσπονδιακή κράτηση εν αναμονή της απομάκρυνσής του από τη χώρα.

Μέχρι το βράδυ της Παρασκευής εξακολουθούσε να βρίσκεται υπό την επιτήρηση της ICE στη Λουιζιάνα. Δεν έχει διευκρινιστεί δημοσίως σε ποια εγκατάσταση κρατείται.

Η Λουιζιάνα έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ, καθώς εγκαταστάσεις κράτησης της ICE στην πολιτεία χρησιμοποιούνται για χιλιάδες μετανάστες που βρίσκονται αντιμέτωποι με διαδικασίες απέλασης.

Από το Breitbart στην πολιτική σκηνή του Τραμπ

Ο Μίλο Γιαννόπουλος γεννήθηκε στην Αγγλία από Βρετανούς και Έλληνες γονείς και έγινε ευρύτερα γνωστός στις ΗΠΑ μέσα από τη διαδικτυακή του παρουσία, τις δημόσιες εμφανίσεις και κυρίως τη συνεργασία του με το Breitbart News.

Η άνοδός του συνέπεσε με τη μεγάλη αναδιάταξη της αμερικανικής δεξιάς πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016. Την περίοδο εκείνη, η υποψηφιότητα του Τραμπ κινητοποιούσε ένα ισχυρό αντικαθεστωτικό ακροατήριο, ενώ οι ιδέες της λεγόμενης «εναλλακτικής δεξιάς» (alt-right) αποκτούσαν μεγαλύτερη δημόσια προβολή.

Ο Γιαννόπουλος τοποθέτησε τον εαυτό του στην πρώτη γραμμή της σύγκρουσης με αυτό που χαρακτήριζε «πολιτική ορθότητα». Η δημόσια εικόνα του βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην πρόκληση, στην αντιπαράθεση και σε δηλώσεις που προκαλούσαν έντονες αντιδράσεις.

Υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής του Τραμπ το 2016, ενώ σε δημόσιες εμφανίσεις του είχε συνδέσει την προσωπική του απήχηση με το ίδιο κύμα πολιτικής δυσαρέσκειας που οδήγησε τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Οι πανεπιστημιουπόλεις και η στρατηγική της πρόκλησης

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η παρουσία του στα αμερικανικά πανεπιστήμια. Μέσω μιας σειράς ομιλιών επιχείρησε να παρουσιάσει τον εαυτό του ως υπερασπιστή της ελευθερίας του λόγου απέναντι σε πανεπιστημιακούς χώρους που θεωρούσε πολιτικά αριστερούς.

Οι εμφανίσεις του προκαλούσαν συχνά μεγάλες αντιδράσεις και διαδηλώσεις. Είχε κάνει εμπρηστικές τοποθετήσεις για τον φεμινισμό, τους μουσουλμάνους, τα τρανς άτομα και την κοινωνική δικαιοσύνη, ενώ είχε δημιουργήσει ακόμη και υποτροφία που απευθυνόταν αποκλειστικά σε νέους λευκούς άνδρες.

Ο ίδιος όχι μόνο δεν απέφευγε τη δημόσια κατακραυγή, αλλά την είχε μετατρέψει σε βασικό στοιχείο της προσωπικής του «μάρκας».

Το 2017 ξεκίνησε περιοδεία σε αμερικανικές πανεπιστημιουπόλεις, με αρκετές εμφανίσεις του να συνοδεύονται από έντονες κινητοποιήσεις. Στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, προγραμματισμένη ομιλία του ακυρώθηκε όταν οι διαμαρτυρίες εξελίχθηκαν σε επεισόδια.

Η απότομη πτώση της επιρροής του

Η ανοδική πορεία του ανακόπηκε δραματικά τον Φεβρουάριο του 2017, όταν παλαιότερες δηλώσεις του προκάλεσαν αντιδράσεις επειδή θεωρήθηκε ότι επιχειρούσαν να δικαιολογήσουν σεξουαλικές σχέσεις ενηλίκων με ανηλίκους.

Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ο Γιαννόπουλος παραιτήθηκε από το Breitbart, έχασε συμφωνία έκδοσης βιβλίου με τη Simon & Schuster και είδε να ακυρώνεται η πρόσκλησή του για ομιλία στο Conservative Political Action Conference.

Ήταν μια καθοριστική καμπή. Από μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της νέας αμερικανικής δεξιάς, η επιρροή του άρχισε σταδιακά να περιορίζεται.

Σε αυτό συνέβαλαν και οι αποκλεισμοί του από τις μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Το Twitter είχε αναστείλει οριστικά τον λογαριασμό του το 2016, ενώ το Facebook τον απέκλεισε το 2019.

Η αγορά του Twitter από τον Έλον Μασκ και η μετονομασία του σε X άνοιξαν ξανά τον δρόμο για την επιστροφή του στην πλατφόρμα. Ο λογαριασμός του αποκαταστάθηκε και ο ίδιος επανήλθε σε ιδιαίτερα ενεργή διαδικτυακή παρουσία.

Μάλιστα, δημοσίευσε ανάρτηση στο X ακόμη και την ημέρα της σύλληψής του.

Η επιστροφή στην πολιτική και η συνεργασία με τον Ye

Παρά την υποχώρηση της δημόσιας επιρροής του, ο Γιαννόπουλος παρέμεινε συνδεδεμένος με πρόσωπα της αμερικανικής συντηρητικής και αντισυστημικής πολιτικής σκηνής.

Το 2022 είχε αναφέρει ότι εργαζόταν ως άμισθος ασκούμενος της Μαρτζόρι Τέιλορ Γκριν, ενώ αργότερα συμμετείχε στην προεκλογική δραστηριότητα του Ye, του καλλιτέχνη που ήταν παλαιότερα γνωστός ως Kanye West.

Η πολιτική του παρουσία είχε πλέον πολύ μικρότερη εμβέλεια από την περίοδο 2016-2017, ωστόσο παρέμενε ενεργός στο διαδίκτυο και εξακολουθούσε να παρεμβαίνει σε ζητήματα της αμερικανικής πολιτικής.

Οι μαζικές απελάσεις που ζητούσε

Η σύλληψή του αποκτά ιδιαίτερη διάσταση λόγω των θέσεων που είχε εκφράσει για τη μετανάστευση.

Μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο και την ενίσχυση της πολιτικής απελάσεων, ο Γιαννόπουλος ζητούσε δημόσια από την κυβέρνηση να εφαρμόσει ακόμη πιο επιθετικά τις δεσμεύσεις της.

Τον Ιούνιο του 2025 είχε υποστηρίξει ότι η κυβέρνηση έπρεπε να «απελάσει εκατομμύρια και εκατομμύρια και εκατομμύρια ανθρώπους», παρουσιάζοντας το συγκεκριμένο ζήτημα ως κορυφαία πολιτική προτεραιότητα.

Λίγους μήνες αργότερα είχε ζητήσει πλήρη νομική ασυλία για τους πράκτορες της ICE όταν βρίσκονται σε υπηρεσία, ενώ είχε προτείνει ακόμη και τη δημιουργία σημείων ελέγχου της υπηρεσίας σε περιοχές με μεγάλη κυκλοφορία στην Καλιφόρνια.

Στις προτάσεις του περιλαμβάνονταν έλεγχοι σε βενζινάδικα και διασταυρώσεις και άμεσες απελάσεις όσων δεν μπορούσαν να αποδείξουν ότι βρίσκονται νόμιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εξέλιξη της δικής του υπόθεσης δημιουργεί έτσι μια έντονη πολιτική ειρωνεία: ένας από τους δημόσιους υποστηρικτές της αυστηρότερης εφαρμογής της μεταναστευτικής νομοθεσίας κρατείται σήμερα από την ICE ακριβώς για παραβίαση των όρων παραμονής του στη χώρα.

Η καταγγελία της Λόρα Λούμερ και τα αναπάντητα ερωτήματα

Μετά τη σύλληψη, η ακροδεξιά influencer και σύμμαχος του Τραμπ Λόρα Λούμερ, η οποία βρίσκεται σε δημόσια αντιπαράθεση με τον Γιαννόπουλο, υποστήριξε ότι τον είχε καταγγείλει στην ICE και στο FBI.

Δεν υπάρχουν, ωστόσο, στοιχεία που να συνδέουν οποιαδήποτε δική της καταγγελία με την επιχείρηση των ομοσπονδιακών αρχών.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε άλλωστε σε μια περίοδο κατά την οποία οι έλεγχοι και οι συλλήψεις της ICE στα αμερικανικά αεροδρόμια έχουν ενταθεί.

Παραμένουν παράλληλα ερωτήματα γύρω από το μεταναστευτικό ιστορικό του Γιαννόπουλου. Το 2017 είχε δηλώσει ότι βρισκόταν στις ΗΠΑ με βίζα O-1, κατηγορία που αφορά άτομα με εξαιρετικές ικανότητες ή επιτεύγματα. Οι διαθέσιμες πληροφορίες δεν αποσαφηνίζουν πλήρως το καθεστώς με το οποίο εργαζόταν και πραγματοποιούσε δημόσιες εμφανίσεις στη χώρα πριν από το 2019.

Το δεδομένο πλέον είναι ότι υπάρχει τελική απόφαση απέλασης και ότι ο Γιαννόπουλος παραμένει υπό ομοσπονδιακή κράτηση μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Η σύλληψή του κλείνει, τουλάχιστον προς το παρόν, έναν ιδιαίτερα παράδοξο κύκλο στην αμερικανική πορεία του: από τις κατάμεστες πανεπιστημιακές αίθουσες, το Breitbart και την άνοδο του τραμπικού κινήματος, ο Βρετανός προβοκάτορας βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπος με την ίδια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική την οποία ζητούσε επί χρόνια να εφαρμοστεί στους άλλους.

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