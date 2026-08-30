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Σε σταθερά ανοδική τροχιά κινούνται τόσο η ηλεκτρική ενέργεια, όσο και το φυσικό αέριο στην ελληνική και την ευρωπαϊκή αγορά.

Έτσι, για σήμερα 30 Αυγούστου, αν και Κυριακή όπου συνήθως οι τιμές είναι καθοδικές, η μεγαβατώρα στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά είναι αυξημένη στα 124,35 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 6,64% σε σχέση με χθες Σάββατο που ήταν στα 116,61 ευρώ. Σημειώνεται ότι η χθεσινή ήταν η χαμηλότερη τιμή μιας εβδομάδας κατά την οποία έφτασε στα 184,5 ευρώ στις 26 Αυγούστου.

Σε επίπεδο διακύμανσης και στο χαμηλότερο άκρο έχουμε επιστροφή στις σχεδόν μηδενικές τιμές με 0,01 ευρώ/MWh, μια τιμή που διαρκεί από τις 11 το πρωί μέχρι τις 14,30 το μεσημέρι, δηλαδή όταν η παραγωγή των φωτοβολταικών βρίσκεται στο peak. Στη συνέχεια όμως και κυρίως τις απογευματινές και βραδινές ώρες, όταν στο σύστημα μπαίνουν οι μονάδες φυσικού αερίου, η τιμή κλιμακώνεται έως τα 232 ευρώ/MWh.

Όσον αφορά στο ενεργειακό μίγμα, για σήμερα οι ΑΠΕ παραμένουν πρώτες, αλλά με χαμηλότερες επιδόσεις και συνολικό ποσοστό 48%, με το φυσικό αέριο στο 28,23%. Ακολουθούν οι εισαγωγές με 11,62%, τα υδροηλεκτρικά με 5,8%, ο λιγνίτης με 5,55% και η αποθήκευση με 0,76%.

Συνολικά πάντως ο Αύγουστος κλείνει με μέσο όρο τιμής σημαντικά αυξημένο σε σχέση με τον Ιούλιο, ο οποίος με τη σειρά του ήταν ακριβότερος από τον Ιούνιο. Κάτι που δημιουργεί εντονότερη πίεση προς τους παρόχους ρεύματος, οι περισσότεροι εκ των οποίων μέχρι τώρα έχουν απορροφήσει τις αυξήσεις για τα τιμολόγια λιανικής.

Οι άλλες αγορές και το αέριο

Με αυτά τα δεδομένα, τουλάχιστον για σήμερα Κυριακή η Ελλάδα κατατάσσεται στις ακριβότερες αγορές της Ευρώπης. Έτσι, η Βουλγαρία είναι στα ίδια επίπεδα με 124,2 ευρώ/MWh, όπως και η Ουγγαρία με 127,45 ευρώ/MWh, ενώ η Ιταλία παραμένει η ακριβότερη με 179,66 ευρώ/MWh. Από την άλλη, η Γερμανία βρίσκεται για σήμερα στα 75,6/MWh, η Τσεχία στα 90,5 ευρώ/MWh, η Ισπανία στα 108,7 ευρώ/MWh, η Πορτογαλία στα 101 ευρώ/MWh.

Την ίδια ώρα το φυσικό αέριο εξακολουθεί να διαπραγματεύεται στην ευρωπαϊκή αγορά σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τιμών. Με βάση την εικόνα της Παρασκευής 28 Αυγούστου, στο σημείο αναφοράς του TTF τα συμβόλαια παράδοσης τον επόμενο μήνα έκλεισαν στα 66,59 ευρώ/MWh. Μπορεί, επομένως, να μην έχουμε δει μια απότομη εκτόξευση της τιμής του φυσικού αερίου, αλλά η σταθερά ανοδική τάση έχει οδηγήσει σε υψηλά τουλάχιστον τριετίας. Δεδομένης της ρευστής κατάστασης στη Μ. Ανατολή και στα Στενά του Ορμούζ, σε συνδυασμό με τα χαμηλά ευρωπαϊκά αποθέματα και την επικείμενη έναρξη της χειμερινής περιόδου, όλα δείχνουν ότι η αυξητική τάση θα συνεχιστεί.

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