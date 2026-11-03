Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι κυβερνοεπιθέσεις εξελίσσονται σε μία από τις σοβαρότερες απειλές για το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα, καθώς η ολοένα μεγαλύτερη εξάρτηση από την τεχνολογία εκθέτει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε κινδύνους που αυξάνονται τόσο σε συχνότητα όσο και σε πολυπλοκότητα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της UBS, Σέρτζιο Ερμότι, προειδοποίησε ότι η προστασία των τραπεζών από κυβερνοεπιθέσεις έχει καταστεί εξίσου σημαντική, αν όχι σημαντικότερη, από τη διαχείριση των παραδοσιακών πιστωτικών κινδύνων και των κινδύνων αγοράς.

Μιλώντας στο Global Financial Leaders’ Investment Summit, που διοργανώνει η Νομισματική Αρχή του Χονγκ Κονγκ (HKMA), ο επικεφαλής της ελβετικής τράπεζας υπογράμμισε ότι οι ψηφιακές απειλές αυξάνονται με «εκθετικό» ρυθμό.

Όπως εξήγησε, πρόκειται ουσιαστικά για το τίμημα της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης που έχει μεταμορφώσει τον χρηματοπιστωτικό τομέα.

«Βρίσκεται πλέον σχεδόν στο επίκεντρο της διαχείρισης κινδύνων μιας τράπεζας. Νομίζω ότι αυτό ισχύει για όλους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Ερμότι, η αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των απειλών προϋποθέτει ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση, σαφή κατανομή ευθυνών και δυνατότητα άμεσης αντίδρασης όταν εκδηλώνεται ένα περιστατικό κυβερνοασφάλειας.

Barclays: Πρώτη προτεραιότητα η κυβερνοασφάλεια

Ανάλογη προειδοποίηση απηύθυνε από το ίδιο πάνελ ο διευθύνων σύμβουλος της Barclays, Σι Ες Βενκατακρίσναν, ο οποίος χαρακτήρισε την κυβερνοασφάλεια ως τον κυρίαρχο κίνδυνο για τους μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Οι ανησυχίες αυτές εντείνονται μετά τα πρόσφατα περιστατικά κυβερνοεπιθέσεων σε χρηματοοικονομικές εταιρείες της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας, τα οποία οδήγησαν σε διαρροή προσωπικών δεδομένων πελατών και ανάγκασαν τις τοπικές αρχές να αντιδράσουν άμεσα.

Ο επικεφαλής της Barclays επισήμανε ότι οι τράπεζες καλούνται πλέον να ισορροπήσουν ανάμεσα σε δύο εξίσου κρίσιμες ανάγκες: τη διατήρηση της σταθερότητας των συστημάτων τους και την ταχύτατη προσαρμογή τους στις νέες απειλές.

«Δίνουμε προτεραιότητα στη συνεχή λειτουργία και στην αξιοπιστία», δήλωσε.

Ωστόσο, όπως πρόσθεσε, οι τράπεζες θα χρειάζεται ολοένα συχνότερα να κάνουν συμβιβασμούς μεταξύ αυτής της σταθερότητας και της ανάγκης για γρήγορες τεχνικές παρεμβάσεις, όπως η εγκατάσταση ενημερώσεων ασφαλείας που περιορίζουν τα ευάλωτα σημεία των συστημάτων.

Η πρόκληση είναι ιδιαίτερα σύνθετη για τους μεγάλους τραπεζικούς ομίλους, οι οποίοι διαχειρίζονται τεράστιους όγκους συναλλαγών και δεδομένων και πρέπει να εξασφαλίζουν την αδιάλειπτη λειτουργία των υπηρεσιών τους.

State Street: Η ασφάλεια εξαρτάται από τον πιο αδύναμο κρίκο

Την ανάγκη στενότερης συνεργασίας μεταξύ των χρηματοπιστωτικών οργανισμών υπογράμμισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της State Street, Ρον Ο’Χάνλεϊ.

Όπως επισήμανε, οι τράπεζες και οι εταιρείες τεχνολογίας πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να συνεργάζονται ταχύτερα για την αντιμετώπιση των κυβερνοαπειλών, αναγνωρίζοντας ότι η ασφάλεια ενός δικτύου εξαρτάται από τον πιο αδύναμο κρίκο του.

Ο ίδιος άσκησε κριτική στην παραδοσιακή πρακτική αντιμετώπισης των περιστατικών μεμονωμένα, μέσω περιορισμένων ομάδων συνεργασίας με παρόχους λογισμικού ανοικτού κώδικα και εξωτερικούς τεχνολογικούς συνεργάτες.

«Υπήρχε μια προσέγγιση διαίρει και βασίλευε στον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμασταν με τους παρόχους ανοικτού κώδικα και τους τρίτους συνεργάτες», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Ο’Χάνλεϊ, η αντίληψη ότι μια εταιρεία μπορεί να κρατά μυστικά τα περιστατικά κυβερνοασφάλειας και να αντιμετωπίζει τα προβλήματα αποκλειστικά μέσα από έναν μικρό κύκλο συνεργατών δεν ανταποκρίνεται πλέον στις πραγματικές ανάγκες του κλάδου.

Ερμότι: Να μη στιγματίζονται οι εταιρείες που δέχονται κυβερνοεπιθέσεις

Ο επικεφαλής της UBS στάθηκε και σε μια διαφορετική διάσταση του προβλήματος: τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται δημόσια οι οργανισμοί που πέφτουν θύματα κυβερνοεπιθέσεων.

Όπως τόνισε, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την κοινωνία είναι να αποφευχθεί ο υπερβολικός στιγματισμός των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν περιστατικά κυβερνοασφάλειας.

Κατά τον Ερμότι, μια τέτοια αλλαγή νοοτροπίας θα μπορούσε να συμβάλει στη δημιουργία ενός ανθεκτικότερου χρηματοπιστωτικού συστήματος, ενθαρρύνοντας την ταχύτερη αναγνώριση των απειλών και την αποτελεσματικότερη συνεργασία για την αντιμετώπισή τους.

Οι τοποθετήσεις των επικεφαλής των τριών τραπεζικών ομίλων αναδεικνύουν τη μετατόπιση των προτεραιοτήτων στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, όπου η προστασία των πληροφοριακών συστημάτων και των δεδομένων αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για την επιχειρησιακή συνέχεια και τη συνολική διαχείριση κινδύνων.