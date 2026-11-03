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Σε υψηλότερα επίπεδα τοποθετεί την αποτίμηση της Motor Oil η UBS, χωρίς να αλλάζει την ουδέτερη σύστασή της για τη μετοχή. Ο νέος στόχος των 58 ευρώ, έναντι 52 ευρώ προηγουμένως, ενσωματώνει ευνοϊκότερες παραδοχές για τη διύλιση, παραμένει όμως περίπου 8,4% χαμηλότερα από την τιμή αναφοράς των 63,35 ευρώ.

Η προσέγγιση του οίκου συνδυάζει την πρόβλεψη εξαιρετικά ισχυρών αποτελεσμάτων για το 2026 με την προσδοκία αποκλιμάκωσης της κερδοφορίας τα επόμενα χρόνια. Έτσι, παρά τις αυξήσεις στις εκτιμήσεις, η UBS εξακολουθεί να τοποθετείται αισθητά χαμηλότερα από την αγορά για τα EBITDA του 2027 και του 2028.

Συγκεκριμένα, προβλέπει EBITDA 2,24 δισ. ευρώ το 2026, αυξημένα κατά 16% έναντι της προηγούμενης εκτίμησής της. Για το 2027 αναμένει 1,11 δισ. ευρώ και για το 2028 περίπου 908 εκατ. ευρώ. Οι δύο τελευταίες προβλέψεις υπολείπονται της μέσης εκτίμησης των αναλυτών κατά 23% και 26%, αντίστοιχα.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα στα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή, καθώς η UBS τα υπολογίζει σε 13,82 ευρώ φέτος, 6,02 ευρώ το 2027 και 4,51 ευρώ το 2028. Η διαφορά από τις προσδοκίες της αγοράς για την επόμενη διετία εξηγεί την επιφυλακτικότερη χρηματιστηριακή αξιολόγηση.

Για το τρίτο τρίμηνο, πάντως, ο οίκος αναμένει επίδοση ρεκόρ. Τα EBITDA εκτιμώνται σε 808 εκατ. ευρώ, έναντι 758 εκατ. ευρώ της μέσης πρόβλεψης, και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε 583 εκατ. ευρώ, έναντι 525 εκατ. ευρώ.

Η διύλιση αναμένεται να συνεισφέρει 699 εκατ. ευρώ στα EBITDA. Η αξιοποίηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αργού υπολογίζεται στο 92%, με τη λειτουργία των δευτερογενών μονάδων να επιτρέπει την αξιοποίηση των υψηλών περιθωρίων.

Στις εκτιμήσεις περιλαμβάνεται επιβάρυνση περίπου 30 εκατ. ευρώ από τη συμφωνία για εκπτώσεις στα καύσιμα. Κατά την UBS, η ρύθμιση περιορίζει τον κίνδυνο επιβολής έκτακτου φόρου στην Ελλάδα, εφόσον δεν υπάρξει κοινή ευρωπαϊκή απόφαση.

Για το τέταρτο τρίμηνο, η προγραμματισμένη συντήρηση οδηγεί τον οίκο σε χαμηλότερη παραδοχή λειτουργίας του διυλιστηρίου, στο 83% από 92%. Η επίπτωση αντισταθμίζεται εν μέρει από τις αναβαθμισμένες προβλέψεις για τα περιθώρια διύλισης.

Σημαντική αναμένεται και η παραγωγή μετρητών. Η UBS προβλέπει ελεύθερες ταμειακές ροές περίπου 530 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο, καθώς υποχωρούν οι πιέσεις του πρώτου εξαμήνου από το κεφάλαιο κίνησης.

Εκτιμά επίσης ενδιάμεσο μέρισμα 0,50 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό μέρισμα χρήσης 2026 ύψους 4 ευρώ. Για το 2027 και το 2028 προβλέπει 2 ευρώ ετησίως.

Πέρα από τα αποτελέσματα, η στρατηγική ενημέρωση της διοίκησης αναμένεται να δώσει σαφέστερη εικόνα για τις πρόσφατες συναλλαγές εκτός διύλισης και την κατανομή των επενδύσεων. Ο οίκος αναμένει διατήρηση του στόχου ανανεώσιμης ισχύος 2 GW έως το 2030, με αυξημένη συμμετοχή αιολικών έργων.

Η αποτίμηση βασίζεται στο άθροισμα των επιμέρους δραστηριοτήτων, με αμετάβλητο πολλαπλασιαστή 6 φορές τα EBITDA για τη διύλιση και 6,5 φορές για την εμπορία καυσίμων και την κυκλική οικονομία. Η UBS αυξάνει επίσης την αποτίμηση της κοινοπραξίας με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, λόγω χαμηλότερης παραδοχής καθαρού δανεισμού.