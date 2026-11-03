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Συστάσεις αγοράς και για τις τρεις τράπεζες διατηρεί η UBS μετά τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, εντοπίζοντας περιθώρια περαιτέρω ανόδου των μετοχών παρά τη χρηματιστηριακή ανατίμηση που έχει προηγηθεί. Η ενίσχυση των καθαρών εσόδων από τόκους, η πιστωτική επέκταση και η αυξανόμενη συνεισφορά των εξαγορών στηρίζουν τη θετική της προσέγγιση για Eurobank, Alpha Bank και Πειραιώς.

Η ελβετική τράπεζα διατηρεί αμετάβλητες τις τιμές στόχους, στα 5,40 ευρώ για τη Eurobank, στα 5,20 ευρώ για την Alpha Bank και στα 12,50 ευρώ για την Πειραιώς, ενώ τα δυνητικά περιθώρια ανόδου διαμορφώνονται περίπου σε 21%, 18% και 28%, αντίστοιχα, χωρίς να συνυπολογίζονται τα μερίσματα.

Η κοινή εικόνα είναι η βελτίωση των βασικών τραπεζικών εσόδων. Ωστόσο, η UBS διαφοροποιεί τους καταλύτες. Στη Eurobank προτάσσει την περιφερειακή ανάπτυξη, στην Alpha την αναμενόμενη αναβάθμιση της μεσοπρόθεσμης ορατότητας και στην Πειραιώς την υποχώρηση των έκτακτων επιβαρύνσεων από το 2027.

Eurobank: Ανάπτυξη ταχύτερη του επιχειρηματικού σχεδίου

Για τη Eurobank, τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την ισχυρή οργανική δυναμική. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ξεπέρασαν κατά 5% τη μέση εκτίμηση των αναλυτών και κατά 4% την πρόβλεψη της UBS. Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 17,8%, με τον δείκτη κεφαλαίων κοινών μετοχών κατηγορίας 1 στο 15,5%.

Η UBS αυξάνει κατά περίπου 1% την εκτίμησή της για τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή του 2026, προβλέποντας ετήσια άνοδο περίπου 17%. Για το 2027 αναμένει αύξηση 15,1%, ενώ για την περίοδο 2025-2028 υπολογίζει μέσο ετήσιο ρυθμό 13,6%, έναντι στόχου της διοίκησης άνω του 10%.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά 5% σε τριμηνιαία και 13,7% σε ετήσια βάση. Ο οίκος εκτιμά ότι θα προσεγγίσουν τα 2,8 δισ. ευρώ το 2026, υπερβαίνοντας την ήδη αναβαθμισμένη καθοδήγηση των 2,7 δισ. ευρώ.

Θετική έκπληξη αποτέλεσε η διεύρυνση του επιτοκιακού περιθωρίου στην Ελλάδα κατά 7 μονάδες βάσης, στο 2,30%. Σε επίπεδο ομίλου διαμορφώθηκε στο 2,53%, ενώ οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 10,4%, με την ελληνική αγορά να καταγράφει άνοδο 12%.

Η Νοτιοανατολική Ευρώπη εξακολουθεί να προσφέρει πρόσθετη ανάπτυξη. Τα καθαρά δάνεια αυξήθηκαν κατά 11,8% ετησίως, με τη Βουλγαρία στο 14%. Τα βασικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 24% στη Βουλγαρία και κατά 18% στην Κύπρο.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Eurolife αναμένεται να προσθέτει περίπου 100 εκατ. ευρώ ετησίως στις προμήθειες, με έναρξη συνεισφοράς από το τέταρτο τρίμηνο. Παρά την κεφαλαιακή επίπτωση, η UBS βλέπει περιθώρια για περαιτέρω ανάπτυξη και διανομές. Η μετοχή αποτιμάται στις 8,3 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2028, με προβλεπόμενη μερισματική απόδοση 6,3% για το 2027.

Alpha Bank: Στο επίκεντρο το νέο επιχειρηματικό σχέδιο

Στην Alpha Bank, η προσοχή μεταφέρεται στην ενημέρωση των επενδυτών της 5ης Νοεμβρίου, από την οποία η UBS αναμένει επικαιροποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο και νέους μεσοπρόθεσμους στόχους.

Το τρίτο τρίμηνο έδωσε θετικά μηνύματα. Τα καθαρά έσοδα από τόκους υπερέβησαν κατά 6% τη μέση εκτίμηση των αναλυτών, ενώ τα κέρδη προ φόρων ήταν υψηλότερα κατά 7% και τα κανονικοποιημένα καθαρά κέρδη κατά 17%.

Έναντι των προβλέψεων της ίδιας της UBS, η υπέρβαση στα κανονικοποιημένα κέρδη ήταν μικρότερη, στο 6%. Ως αποτέλεσμα, ο οίκος προχωρεί σε περιορισμένη αναβάθμιση, περίπου 1%, των εκτιμήσεων για τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή του 2026 και μεσοπρόθεσμα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η επιτάχυνση των καθαρών εσόδων από τόκους, καθώς αυξήθηκαν κατά 8,2% έναντι του δεύτερου τριμήνου και κατά 17,4% ετησίως. Το επιτοκιακό περιθώριο διευρύνθηκε κατά 14 μονάδες βάσης, στο 2,30%, υπερβαίνοντας την εκτίμηση της UBS για 2,20%.

Η ισχυρή πιστωτική επέκταση του δεύτερου τριμήνου στήριξε τους τόκους από δάνεια, ενώ τα έσοδα από ομόλογα αυξήθηκαν κατά 14% σε τριμηνιαία βάση. Η διοίκηση τοποθετεί πλέον τα ετήσια καθαρά έσοδα από τόκους περίπου στα 1,8 δισ. ευρώ, διατηρώντας την καθοδήγηση για συνολικά έσοδα κοντά στα 2,5 δισ. ευρώ.

Η UBS αναμένει περισσότερες πληροφορίες για τη συμβολή των εξαγορών, την εταιρική και επενδυτική τραπεζική και την ανάπτυξη των προμηθειών. Προβλέπει μέση ετήσια αύξηση κερδών ανά μετοχή περίπου 15% μεταξύ 2025 και 2028.

Με δείκτη τιμής προς ενσώματη λογιστική αξία 1,2 φορές για το 2026 και δείκτη τιμής προς κέρδη 8 φορές για το 2028, θεωρεί ότι υπάρχουν περιθώρια υψηλότερης αποτίμησης, καθώς βελτιώνεται η αποδοτικότητα.

Πειραιώς: Η λειτουργική δυναμική πίσω από τις έκτακτες επιβαρύνσεις

Για την Πειραιώς, η UBS χαρακτηρίζει το 2026 μεταβατική χρονιά. Η ισχυρή υποκείμενη επίδοση επισκιάστηκε από ζημιές και έκτακτες επιβαρύνσεις, οδηγώντας σε μείωση κατά 4% της πρόβλεψης για τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή του έτους.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 7% σε τριμηνιαία και 15% σε ετήσια βάση. Το επιτοκιακό περιθώριο ενισχύθηκε κατά 9 μονάδες βάσης, στο 2,31%, ενώ η αύξηση των καταθέσεων κατά 9% συνδέεται και με επαναπατρισμό κεφαλαίων στην Ελλάδα.

Παρότι τα βασικά κέρδη προ προβλέψεων ξεπέρασαν κατά περίπου 4% τη μέση εκτίμηση, επιβαρύνσεις συνολικού ύψους 58 εκατ. ευρώ περιόρισαν το αποτέλεσμα. Αφορούσαν συναλλαγές, λοιπά έσοδα εκτός τόκων, απομειώσεις και συγγενείς επιχειρήσεις.

Επιπλέον, σχηματίστηκαν πρόσθετες προβλέψεις περίπου 50 εκατ. ευρώ για χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων προς διάθεση, με τον σχετικό δείκτη να υποχωρεί στο 2%.

Η UBS προβλέπει δημοσιευμένα κέρδη ανά μετοχή 0,92 ευρώ το 2026 και 1,07 ευρώ το 2027, υψηλότερα από τα περίπου 0,99 ευρώ που συνεπάγεται η νέα καθοδήγηση της διοίκησης.

Η ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής και η σταδιακή υποχώρηση των επιβαρύνσεων αναμένεται να αναδείξουν καθαρότερα την κερδοφορία. Ο οίκος βλέπει απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 17,7% το 2028 και μερισματική απόδοση περίπου 7% το 2027.

Η κεφαλαιακή ευελιξία παραμένει συγκριτικά περιορισμένη, αλλά η αποτίμηση, κοντά στις 8 φορές τα κέρδη του 2028, στηρίζει τη θετική σύσταση.