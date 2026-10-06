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Τούρκοι εισαγγελείς ζήτησαν από τράπεζες να μεταφέρουν περιουσιακά στοιχεία της πρώην αντιπροέδρου του κυβερνώντος AKP, Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά, στο πλαίσιο της έρευνας για την κρίση των επενδυτικών κεφαλαίων που έχει φτάσει μέχρι την κορυφή του πολιτικού περιβάλλοντος του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Το αίτημα υποβλήθηκε μετά την εξέταση αίτησης που είχαν καταθέσει η Καγιά και ο σύζυγός της στο πλαίσιο μηχανισμού εθελοντικής επιστροφής χρημάτων, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Anadolu. Στη συνέχεια, η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ζήτησε από τις τράπεζες τις απαραίτητες εγκρίσεις για τη μεταφορά χρημάτων από λογαριασμούς που είχαν δηλώσει το ζευγάρι.

Ο μηχανισμός επιστροφής χρημάτων

Ο συγκεκριμένος μηχανισμός αποτελεί μέρος της ασυνήθιστης λύσης που παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα η Τουρκία, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις συνέπειες της κρίσης στα επενδυτικά κεφάλαια.

Η κρίση ξέσπασε όταν ορισμένα κεφάλαια υψηλού προφίλ, τα οποία προσέφεραν εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις, άρχισαν να αδυνατούν να ικανοποιήσουν αιτήματα εξαγοράς, προκαλώντας μαζική προσπάθεια επενδυτών να αποσύρουν τα χρήματά τους.

Το πρόγραμμα, υπό την εποπτεία της τουρκικής κεφαλαιαγοράς, καλεί επενδυτές που αποκόμισαν «υπερβολικά κέρδη» να επιστρέψουν οικειοθελώς μέρος των χρημάτων τους, προκειμένου να αποζημιωθούν επενδυτές που παραμένουν εγκλωβισμένοι σε κεφάλαια των οποίων οι εξαγορές έχουν παγώσει.

Η υπόθεση της Καγιά

Η Καγιά, πρώην υπουργός Οικογένειας, παραιτήθηκε από τη θέση της ως αντιπροέδρου του AKP στα τέλη Σεπτεμβρίου, μετά τις καταγγελίες της αντιπολίτευσης σχετικά με συναλλαγές της σε μετοχές της Ozata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AS.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η Καγιά αγόρασε τον Απρίλιο μετοχές της εταιρείας αξίας 63,4 εκατ. τουρκικών λιρών, περίπου 1,3 εκατ. δολαρίων, και τις πούλησε τον Σεπτέμβριο έναντι περίπου 1,34 δισ. λιρών, αφού η μετοχή είχε καταγράψει άνοδο άνω των 23 φορές.

Οι μετοχές της Ozata είχαν επίσης αποτελέσει αντικείμενο έντονης διαπραγμάτευσης από μία από τις εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων που κατέρρευσαν.

Έρευνες για απάτη και ξέπλυμα χρήματος

Το σκάνδαλο των επενδυτικών κεφαλαίων έχει οδηγήσει σε ευρείες έρευνες για πιθανή απάτη και ξέπλυμα χρήματος. Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας έχει κάνει λόγο ακόμη και για «σχήματα τύπου Ponzi».

Η κρίση ξέσπασε τον Σεπτέμβριο, όταν δύο εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων, η Tera Portföy Yönetimi AS και η Pusula Portföy Yönetimi AS, δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν σε αιτήματα εξαγοράς.

Η τουρκική εποπτική αρχή διέταξε στη συνέχεια την εκκαθάριση 131 επενδυτικών κεφαλαίων, ενώ οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δεκάδων στελεχών του χρηματοπιστωτικού κλάδου, μεταξύ των οποίων οι πρόεδροι των Tera Group και Pusula Finans Holding AS.

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