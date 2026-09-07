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Η έλλειψη πυραύλων Patriot αφήνει την Ουκρανία με περιορισμένες δυνατότητες προστασίας των μεγάλων πόλεών της, καθώς πλησιάζει ένας ακόμη δύσκολος χειμώνας με εντεινόμενες ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις. Το Κίεβο αναζητά επειγόντως λύσεις, όμως καμία από τις διαθέσιμες επιλογές δεν προσφέρει άμεση απάντηση στο πρόβλημα της αεράμυνας.

Από την προσπάθεια αξιοποίησης του δορυφορικού δικτύου Starlink για επιχειρήσεις κατά ρωσικών στόχων έως την ανάπτυξη νέων συστημάτων αναχαίτισης και την αναζήτηση εναλλακτικών έναντι των αμερικανικών συστοιχιών Patriot, η Ουκρανία εξετάζει κάθε πιθανό σενάριο. Ωστόσο, η πραγματικότητα στο πεδίο των επιχειρήσεων παραμένει δύσκολη: η Ρωσία αυξάνει την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων και προηγμένων drones, ενισχύοντας τη δυνατότητά της να εξαπολύει σχεδόν συνεχείς επιθέσεις.

Η μάχη των αναχαιτιστικών πυραύλων

Η Μόσχα έχει εντείνει τη χρήση βαλλιστικών πυραύλων, αλλά και μη επανδρωμένων αεροσκαφών Shahed με κινητήρα τζετ, τα οποία δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την ουκρανική άμυνα. Οι επιθέσεις των τελευταίων εβδομάδων έχουν προκαλέσει σημαντικές απώλειες στο Κίεβο και τη γύρω περιοχή, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της επάρκειας των δυτικών συστημάτων αεράμυνας.

Το πρόβλημα για την Ουκρανία είναι ότι οι διαθέσιμοι πύραυλοι αναχαίτισης είναι περιορισμένοι. Η ζήτηση για συστήματα Patriot έχει αυξηθεί παγκοσμίως, ενώ οι αλυσίδες παραγωγής δεν μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα στις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί.

Ο αναλυτής Μάικλ Κόφμαν εκτιμά ότι η Ουκρανία έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου οι δυνατότητες πυραυλικής άμυνας δεν ακολουθούν την ταχύτητα αύξησης της απειλής. Όπως επισημαίνει, χωρίς νέες ποσότητες αναχαιτιστικών πυραύλων, τα περιθώρια αντίδρασης κατά τη διάρκεια του χειμώνα είναι εξαιρετικά περιορισμένα.

Το αίτημα για περισσότερους Patriot

Το Κίεβο έχει απευθυνθεί στους δυτικούς συμμάχους του ζητώντας πρόσθετη στήριξη, όμως πολλές χώρες εμφανίζονται διστακτικές να διαθέσουν νέα αποθέματα Patriot. Η πίεση έχει αυξηθεί καθώς οι παγκόσμιες διαθέσιμες ποσότητες αναχαιτιστικών πυραύλων έχουν μειωθεί σημαντικά.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι η χώρα του χρειάζεται περίπου 300 πυραύλους Patriot για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του χειμώνα. Παράλληλα, το Κίεβο επιδιώκει τη δημιουργία δυνατοτήτων εγχώριας παραγωγής, με τον στόχο της κατασκευής πυραύλων αναχαίτισης υψηλής ταχύτητας.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο έχει αναφέρει ότι βρίσκεται υπό συζήτηση μια συμφωνία αδειοδότησης που θα επέτρεπε στην Ουκρανία να κατασκευάζει πυραύλους Patriot, ωστόσο μια τέτοια λύση δεν μπορεί να καλύψει τις άμεσες ανάγκες της χώρας.

Πιέσεις σε Ελλάδα και Ισπανία

Στο πλαίσιο της αναζήτησης λύσεων, χώρες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιέζουν συμμάχους με σημαντικά αποθέματα Patriot, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και η Ισπανία, να εξετάσουν την παραχώρηση πυραύλων προς την Ουκρανία.

Το Κίεβο έχει επίσης στραφεί προς χώρες εκτός Ευρώπης, όπως η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εξασφαλίσει ουσιαστικές δεσμεύσεις.

Την ίδια στιγμή, η Ρωσία εκμεταλλεύεται το κενό που δημιουργείται, αυξάνοντας την παραγωγή νέων όπλων, μεταξύ των οποίων το υβριδικό drone-πύραυλος Banderol και drones με κινητήρες τζετ, τα οποία αποδεικνύονται ιδιαίτερα δύσκολα στην αναχαίτιση.

Οι εναλλακτικές λύσεις που εξετάζει το Κίεβο

Η Ουκρανία επιχειρεί να περιορίσει την εξάρτησή της από τα Patriot μέσω διαφορετικών τεχνολογικών λύσεων.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται τα γαλλοϊταλικά συστήματα SAMP/T, με επιπλέον μονάδες να αναμένονται τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, το σύστημα που ήδη διαθέτει το Κίεβο αντιμετώπισε προβλήματα διαθεσιμότητας πυρομαχικών κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Παράλληλα, το ουκρανικό σύστημα Freyja, το οποίο σχεδιάζεται ως εγχώρια εναλλακτική λύση, βρίσκεται ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης. Η παραγωγή του απαιτεί εξαρτήματα που οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες δεν διαθέτουν σε μεγάλες ποσότητες.

Σημαντικό ρόλο έχει αποκτήσει και ο ηλεκτρονικός πόλεμος. Το ουκρανικό πρόγραμμα Limas έχει παρουσιάσει επιτυχίες απέναντι σε ορισμένους ρωσικούς υπερηχητικούς πυραύλους Kinzhal, όμως οι δυνατότητές του δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση όλων των τύπων απειλών, όπως οι πύραυλοι Iskander.

Η «μάχη» για το Starlink

Μία ακόμη επιλογή που εξετάζει το Κίεβο αφορά τη χρήση του συστήματος Starlink πάνω από ρωσικό έδαφος. Η Ουκρανία επιδιώκει να αποκτήσει δυνατότητα χρήσης του δορυφορικού διαδικτύου για τον εντοπισμό και την προσβολή ρωσικών εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων.

Η στρατηγική αυτή, γνωστή ως «shoot the archer approach», βασίζεται στην ιδέα ότι η καλύτερη άμυνα απέναντι στις πυραυλικές επιθέσεις είναι η εξουδετέρωση των μέσων εκτόξευσης πριν αυτά χρησιμοποιηθούν.

Ωστόσο, η τελική απόφαση για τη χρήση του Starlink σε αυτές τις επιχειρήσεις εξαρτάται από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ένας δύσκολος χειμώνας μπροστά

Η κατάσταση που διαμορφώνεται αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την ουκρανική αεράμυνα από την έναρξη της πλήρους εισβολής. Περισσότεροι από 80 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από αεροπορικές επιθέσεις στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή από τις αρχές Αυγούστου, σε έναν από τους πιο αιματηρούς μήνες των τελευταίων ετών.

Το βασικό πρόβλημα για το Κίεβο είναι ότι η παραγωγή ρωσικών πυραύλων αυξάνεται ταχύτερα από την ικανότητα της Δύσης να παράγει τα συστήματα που μπορούν να τους αναχαιτίσουν.

Έτσι, ενώ η διπλωματική προσπάθεια συνεχίζεται, η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια δύσκολη εξίσωση: να προστατεύσει τις πόλεις και τους πολίτες της με περιορισμένα αποθέματα, απέναντι σε έναν αντίπαλο που αυξάνει συνεχώς την ένταση των αεροπορικών επιθέσεων.

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