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Η Φινλανδία εγκαινίασε σήμερα έναν φράχτη μήκους 200 χιλιομέτρων, ο οποίος χτίστηκε σε τμήματα κατά μήκος των συνόρων της με τη γειτονική Ρωσία, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τη Μόσχα από το να «εργαλειοποιεί» μετανάστες για να αποσταθεροποιήσει τη χώρα.

Η Φινλανδία έκλεισε τα σύνορά της μήκους 1.340 χιλιομέτρων με τη Ρωσία τον Δεκέμβριο του 2023, μετά την άφιξη περισσότερων από 1.300 μεταναστών χωρίς βίζα.

Έκτοτε η κατάσταση είναι ήρεμη, με μόνο ορισμένες μεμονωμένες περιπτώσεις παράνομων διελεύσεων.

«Σήμερα, η κατάσταση είναι ήρεμη αλλά τεταμένη και πραγματικά δεν ξέρουμε τι επιφυλάσσει το αύριο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η υπουργός Εσωτερικών της Φινλανδίας Μάρι Ραντάνεν.

Η υπουργός μιλούσε στη νοτιοανατολική Φινλανδία, κοντά στο συνοριακό πέρασμα Νουιγιάμα, το οποίο έκλεισε πριν από σχεδόν τρία χρόνια.

Ωστόσο, «τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν πολύ γρήγορα, γι’ αυτό πρέπει να είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι», σημείωσε η Ραντάνεν.

Η υπουργός στεκόταν δίπλα σε ένα τμήμα του φράχτη από συρματόπλεγμα ύψους 4,5 μέτρων, που έχει ανεγερθεί σε στρατηγικής σημασίας περιοχές και είναι εξοπλισμένο με κάμερες και αισθητήρες.

Το 2023, η Φινλανδία κατηγόρησε τη Ρωσία ότι διεξάγει «υβριδικό πόλεμο» με την ενορχήστρωση της άφιξης υπηκόων τρίτων χωρών στα σύνορά της, κατηγορίες που το Κρεμλίνο απέρριψε.

Αυτά τα γεγονότα συνέβησαν λίγους μήνες αφότου η Φινλανδία έβαλε τέλος σε δεκαετίες στρατιωτικής ουδετερότητας εντασσόμενη στο ΝΑΤΟ τον Απρίλιο του 2023.

«Αυτό αποτελεί μέρος του συστήματος ασφάλειας των συνόρων μας και μας βοηθά στην επιτήρηση, αλλά μας επιτρέπει επίσης, αν είναι απαραίτητο, να εμποδίσουμε τους ανθρώπους να εισέλθουν σε φινλανδικό έδαφος», δήλωσε η Φινλανδή υπουργός Εσωτερικών.

Παρόμοιοι φράχτες έχουν ανεγερθεί στη Λετονία, τη Λιθουανία και την Πολωνία κατά μήκος των συνόρων τους με τη Λευκορωσία, καθώς και στην Εσθονία στα σύνορά της με τη Ρωσία, για να αναχαιτιστεί η ροή μεταναστών.

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