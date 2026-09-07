Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε νέα προσπάθεια να συγκρατήσει τις πιέσεις στην εσωτερική αγορά καυσίμων προχωρά η Ρωσία, παρατείνοντας έως τις 30 Σεπτεμβρίου την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ. Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η εγχώρια προσφορά παραμένει περιορισμένη, ενώ αρκετές μονάδες διύλισης εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός λειτουργίας ή να λειτουργούν με μειωμένη δυναμικότητα μετά από ουκρανικές επιθέσεις με drones.

Το μέτρο δεν αφορά μόνο το ντίζελ, αλλά επεκτείνεται και σε ναυτιλιακά καύσιμα και gas oils που εξάγονται από Ρώσους παραγωγούς. Βασικός στόχος είναι να παραμείνουν μεγαλύτερες ποσότητες καυσίμων εντός της χώρας, ώστε να ενισχυθεί η διαθεσιμότητα και να περιοριστούν οι αναταράξεις στις τιμές και στον εφοδιασμό.

Η πίεση στην αγορά έχει ενταθεί το τελευταίο διάστημα, καθώς οι επανειλημμένες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές έχουν προκαλέσει ζημιές σε σειρά διυλιστηρίων. Η μείωση της παραγωγικής ικανότητας έχει οδηγήσει σε στενότερη προσφορά σε ορισμένες περιοχές, υποχρεώνοντας τη Μόσχα να διατηρεί αυστηρούς περιορισμούς στις εξαγωγές.

Διαδοχικές παρατάσεις από τον Ιούλιο

Η αρχική απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ τέθηκε σε εφαρμογή στις 8 Ιουλίου, με χρονικό ορίζοντα έως το τέλος του ίδιου μήνα. Στη συνέχεια, καθώς οι πιέσεις στην εγχώρια αγορά δεν αποκλιμακώθηκαν, το μέτρο για τους εγχώριους παραγωγούς παρατάθηκε έως τις 31 Αυγούστου.

Η νέα παράταση έως τα τέλη Σεπτεμβρίου δείχνει ότι η κατάσταση στην εσωτερική αγορά δεν έχει ακόμη ομαλοποιηθεί σε βαθμό που να επιτρέπει άρση των περιορισμών.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να εξασφαλίσει επαρκείς ποσότητες για τις εσωτερικές ανάγκες, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία η παραγωγή καυσίμων παραμένει ευάλωτη στις διακοπές λειτουργίας των διυλιστηρίων.

Παράλληλα, η Μόσχα έχει εφαρμόσει ευρύτερο πλέγμα περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων.

Οι εξαγωγές ντίζελ από μη παραγωγούς, καθώς και οι εξαγωγές βενζίνης κίνησης, έχουν απαγορευτεί έως τις 31 Ιανουαρίου 2027, ενώ για το αεροπορικό καύσιμο ισχύουν περιορισμοί έως το τέλος Νοεμβρίου.

Η επιλογή αυτή αποσκοπεί στο να περιοριστούν οι εκροές καυσίμων από τη χώρα, διατηρώντας μεγαλύτερες ποσότητες για την εσωτερική κατανάλωση και μειώνοντας τον κίνδυνο περαιτέρω ελλείψεων.

Πίεση σε μια από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές δυνάμεις ντίζελ

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και για τη διεθνή αγορά, καθώς η Ρωσία συγκαταλέγεται παραδοσιακά στους μεγαλύτερους εξαγωγείς ντίζελ παγκοσμίως, συνήθως στη δεύτερη θέση μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, οι ρωσικές εξαγωγές είχαν ήδη αρχίσει να μειώνονται πριν τεθούν σε ισχύ οι τελευταίοι περιορισμοί. Η χαμηλότερη παραγωγή, οι βλάβες στις εγκαταστάσεις και η ανάγκη να καλυφθεί πρώτα η εγχώρια ζήτηση είχαν περιορίσει τις διαθέσιμες ποσότητες για εξαγωγή.

Οι επιθέσεις με drones έχουν προσθέσει έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας. Κάθε προσωρινή διακοπή λειτουργίας ενός μεγάλου διυλιστηρίου μειώνει την ποσότητα των προϊόντων που μπορούν να φτάσουν στην αγορά, ενώ αυξάνει και την ανάγκη για ανακατεύθυνση καυσίμων μεταξύ διαφορετικών περιοχών της χώρας.

Η μείωση των ρωσικών εξαγωγών μπορεί παράλληλα να επηρεάσει και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ, ιδιαίτερα σε περιόδους κατά τις οποίες τα περιθώρια διύλισης παραμένουν υψηλά και η παγκόσμια προσφορά είναι ήδη περιορισμένη.

Προτεραιότητα η εγχώρια αγορά

Με την παράταση της απαγόρευσης έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η ρωσική κυβέρνηση επιχειρεί να κερδίσει περισσότερο χρόνο για την αποκατάσταση της παραγωγής και την εξισορρόπηση της εσωτερικής αγοράς.

Το στοίχημα είναι διπλό: από τη μία να εξασφαλιστεί επαρκής τροφοδοσία της εγχώριας ζήτησης και από την άλλη να αποκατασταθεί σταδιακά η λειτουργία των διυλιστηρίων που έχουν πληγεί ή αναγκαστεί να περιορίσουν τη δραστηριότητά τους.

Όσο οι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές παραμένουν σημαντικές, η Μόσχα φαίνεται διατεθειμένη να διατηρήσει ως προτεραιότητα την εσωτερική ενεργειακή επάρκεια έναντι των εξαγωγών.

Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει και τη σημασία που έχουν πλέον οι ενεργειακές υποδομές στον πόλεμο, καθώς οι επιθέσεις στα διυλιστήρια δεν επηρεάζουν μόνο την παραγωγή, αλλά μεταφέρονται άμεσα στις εμπορικές ροές και στη διαθεσιμότητα καυσίμων.

Διαβάστε ακόμη

METLEN: Συστήνει holding υποδομών που θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο

Στεγαστικό πακέτο 2027: Φθηνά δάνεια, ανοιχτά σπίτια και ακριβότερη «πόρτα» για τους ξένους

Αφορολόγητο κληρονομιάς: Το αόρατο πλεονέκτημα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ