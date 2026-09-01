Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ ενέτεινε τις πιέσεις προς την Ιαπωνία να προχωρήσει στα επόμενα βήματα της νομισματικής της πολιτικής, καθώς το γεν εμφανίζει εκ νέου αδυναμία και οι αποδόσεις των ιαπωνικών ομολόγων ανεβαίνουν, ενώ ενισχύονται οι εκτιμήσεις για πιθανή αύξηση επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα τον Σεπτέμβριο.

Συνεχίζοντας να κάνει δηλώσεις σε συνεντεύξεις που παραπέμπουν στην ανάγκη αύξησης των επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας (BOJ), ο Μπέσεντ συναντήθηκε με την υπουργό Οικονομικών της Ιαπωνίας Σατσούκι Καταγιάμα, στο περιθώριο συνάντησης των υπουργών Οικονομικών και αξιωματούχων της G20 στη Βόρεια Καρολίνα.

Νωρίτερα, το NHK μετέδωσε ότι ο Μπέσεντ είπε τόσο στην Καταγιάμα όσο και, σε ξεχωριστή συνάντηση, στον διοικητή της BOJ Καζούο Ουέντα, ότι το επόμενο βήμα της Ιαπωνίας θα πρέπει να είναι η αύξηση των επιτοκίων. Το NHK επικαλέστηκε συνέντευξη της υφυπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ για Διεθνείς Υποθέσεις, Έριν Μπράουν.

Η διάψευση της Καταγιάμα

Η Καταγιάμα δήλωσε ότι η ίδια και ο Μπέσεντ δεν συζήτησαν τη νομισματική πολιτική, όπως είχε μεταδοθεί, αλλά επικεντρώθηκαν περισσότερο στην κοινή τους εκτίμηση για την πρόσφατη συντονισμένη παρέμβαση Ιαπωνίας και ΗΠΑ στην αγορά συναλλάγματος.

«Όπως έχω δηλώσει επανειλημμένα, οι αποφάσεις για τη συγκεκριμένη άσκηση της νομισματικής πολιτικής ανήκουν στην Τράπεζα της Ιαπωνίας βάσει του νόμου που διέπει την BOJ», δήλωσε η Καταγιάμα. «Επομένως, δεν είχαμε τέτοιες συζητήσεις και θα αποφύγω να κάνω συγκεκριμένα σχόλια επ’ αυτών».

Η διάψευση έρχεται σε μια περίοδο ασυνήθιστα έντονου δημόσιου ενδιαφέροντος της αμερικανικής κυβέρνησης για την ιαπωνική νομισματική πολιτική.

Ο Μπέσεντ έχει επανειλημμένα αφήσει να εννοηθεί τον τελευταίο χρόνο ότι θα προτιμούσε η BOJ να αυξήσει τα επιτόκια, στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο το γεν, αντί να απαιτούνται επαναλαμβανόμενες παρεμβάσεις στην αγορά συναλλάγματος.

Το γεν ενισχύθηκε προσωρινά στα 159,64 ανά δολάριο μετά το δημοσίευμα του NHK, για να διαμορφωθεί στη συνέχεια κοντά στα 159,86 γεν ανά δολάριο μετά τις δηλώσεις της Καταγιάμα.

Την ίδια ώρα, η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου της Ιαπωνίας άγγιξε το 3% για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο του 1996, αντανακλώντας την αυξανόμενη πίεση στην αγορά χρέους.

Η κοινή παρέμβαση ΗΠΑ και Ιαπωνίας

Απορρίπτοντας την εκτίμηση ότι η Ιαπωνία δέχεται πιέσεις για αύξηση των επιτοκίων, η Καταγιάμα έδωσε έμφαση στη σύγκλιση απόψεων με τον Μπέσεντ σχετικά με τα οφέλη της πρόσφατης κοινής παρέμβασης στην αγορά συναλλάγματος για τη στήριξη του γεν.

Η συντονισμένη παρέμβαση της 31ης Ιουλίου ήταν η πρώτη του είδους της από το 1998.

«Ο υπουργός Μπέσεντ και εγώ επιβεβαιώσαμε ότι οι ομαλές κινήσεις του γεν είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της σταθερότητας στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών αγορών, και ότι οι συνεχείς, συντονισμένες προσπάθειες Ιαπωνίας και Ηνωμένων Πολιτειών θα συμβάλουν στην επίτευξη αυτού του κοινού στόχου», δήλωσε η Καταγιάμα.

Το υπουργείο Οικονομικών της Ιαπωνίας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι παρεμβάσεις του στην αγορά συναλλάγματος κατά τον προηγούμενο μήνα ανήλθαν στο επίπεδο-ρεκόρ των 15,4 τρισ. γεν, ή 96,4 δισ. δολαρίων.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη αποκαλύψει πόσα γεν αγόρασαν στο πλαίσιο της συντονισμένης κίνησης, ωστόσο το ποσό αναμένεται να είναι σημαντικά μικρότερο.

Στο 90% οι πιθανότητες αύξησης επιτοκίων τον Σεπτέμβριο

Οι νέες δηλώσεις ακολούθησαν προηγούμενες τοποθετήσεις του Μπέσεντ, σύμφωνα με τις οποίες αναμένει από την BOJ να «κάνει το σωστό» στη νομισματική πολιτική, ενόψει της συνεδρίασης της ιαπωνικής κεντρικής τράπεζας στις 17-18 Σεπτεμβρίου.

Οι αγορές εμφανίζονται πλέον πολύ πιο πεπεισμένες ότι έρχεται αύξηση επιτοκίων.

Τα overnight index swaps υποδηλώνουν πιθανότητα περίπου 90% για αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, ποσοστό υπερδιπλάσιο σε σχέση με εκείνο που καταγραφόταν πριν από έναν μήνα.

Σε συνέντευξή του στο CNBC τη Δευτέρα, ο Μπέσεντ ρωτήθηκε σχετικά με την υποχώρηση του γεν μετά την κοινή παρέμβαση ΗΠΑ και Ιαπωνίας για αγορά του ιαπωνικού νομίσματος στις 31 Ιουλίου.

«Δεν μπορώ να επηρεάσω τη φυσική ισορροπία. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να στείλουμε ένα μήνυμα», δήλωσε.

«Έχω πληροφορίες που δεν διαθέτει η αγορά και πιστεύω ότι η ιαπωνική κυβέρνηση και η BOJ θα κάνουν όσα θα οδηγήσουν σε ισχυρότερο γεν», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς ειδικότερα για το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών απάντησε: «Νομίζω ότι η αγορά το έχει ήδη ενσωματώσει στις τιμές».

Διαβάστε ακόμη

Shein: Η θεαματική προσγείωση του κολοσσού της fast fashion – Από τα $100 δισ. στα $26 δισ. η αποτίμηση

Συντάξεις χηρείας: Ποιοι κερδίζουν έως 470 ευρώ τον μήνα – Ποιοι μένουν εκτός

Apple: Αλλαγή φρουράς μετά από 15 χρόνια – Από τον «μάγο» των operations Τιμ Κουκ στον μηχανικό Τζον Τέρνους

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ