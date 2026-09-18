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Η Τράπεζα της Ιαπωνίας (BOJ) προχώρησε στη μεγαλύτερη επιτάχυνση της νομισματικής σύσφιξης των τελευταίων 36 ετών, αυξάνοντας τα επιτόκια σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις και να απομακρυνθεί περαιτέρω από τη μακρά περίοδο εξαιρετικά χαλαρής πολιτικής.

Η ιαπωνική κεντρική τράπεζα αύξησε την Παρασκευή το βασικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, στο 1,25%, ολοκληρώνοντας τη διήμερη συνεδρίασή της. Η απόφαση ήταν πλήρως αναμενόμενη από τους οικονομολόγους που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg, ενώ η ψηφοφορία στο διοικητικό συμβούλιο διαμορφώθηκε σε 7-2, με δύο μέλη να διαφωνούν.

Παρά την αύξηση, το γιεν υποχώρησε μετά την ανακοίνωση, φτάνοντας έως τα 156,95 γιεν ανά δολάριο, καθώς η ανακοίνωση δεν περιείχε ισχυρότερα μηνύματα για νέες αυξήσεις που θα μπορούσαν να ενισχύσουν το ιαπωνικό νόμισμα.

Η ταχύτερη σύσφιξη από την εποχή της φούσκας των ακινήτων

Η νέα αύξηση πραγματοποιήθηκε μόλις τρεις μήνες μετά την προηγούμενη κίνηση της BOJ, αποτελώντας το μικρότερο χρονικό διάστημα μεταξύ δύο αυξήσεων επιτοκίων από το 1990.

Τότε, η επιθετική νομισματική σύσφιξη της κεντρικής τράπεζας είχε συνδεθεί με το σπάσιμο της ιαπωνικής χρηματιστηριακής και στεγαστικής φούσκας.

Η σημερινή αύξηση αποτελεί την έκτη επί διοίκησης του διοικητή της BOJ, Καζούο Ουέντα, ο οποίος έχει προχωρήσει στις περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων από οποιονδήποτε άλλο επικεφαλής της τράπεζας εδώ και τουλάχιστον μισό αιώνα.

Η απόφαση έρχεται σε ένα διαφορετικό παγκόσμιο περιβάλλον για τη νομισματική πολιτική. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) προχώρησε αυτή την εβδομάδα στην πρώτη αύξηση επιτοκίων εδώ και τρία χρόνια, αφήνοντας παράλληλα ανοικτό το ενδεχόμενο νέας κίνησης μέσα στο έτος, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει επίσης αυξήσει τα επιτόκια.

Για πρώτη φορά, η BOJ, η Fed και η ΕΚΤ αύξησαν τα επιτόκια μέσα στον ίδιο μήνα, σηματοδοτώντας τη μεγάλη αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όταν η Ιαπωνία αποτελούσε εξαίρεση στη διεθνή τάση νομισματικής σύσφιξης.

Ο ρόλος του Σκοτ Μπέσεντ και η πίεση για το γεν

Η απόφαση της BOJ ήρθε μετά από σειρά παρεμβάσεων του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος είχε επανειλημμένα ταχθεί υπέρ της αύξησης των ιαπωνικών επιτοκίων.

Σε συνάντησή του με τον Καζούο Ουέντα στη Βόρεια Καρολίνα τον περασμένο μήνα, ο Μπέσεντ εξέφρασε, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, «ισχυρή υποστήριξη» στις προσπάθειες της Ιαπωνίας να αντιμετωπίσει την αποδυνάμωση του γεν.

Οι αγορές είχαν ήδη προεξοφλήσει σε μεγάλο βαθμό την κίνηση από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Παρότι το γεν υποχώρησε μετά την ανακοίνωση, παραμένει ισχυρότερο από τα επίπεδα του Ιουλίου, όταν η συντονισμένη παρέμβαση ΗΠΑ και Ιαπωνίας είχε απομακρύνει το νόμισμα από το χαμηλό σχεδόν 40 ετών των 163,99 γιεν ανά δολάριο.

Πληθωρισμός πάνω από τον στόχο της BOJ

Η κεντρική τράπεζα επανέλαβε ότι θα συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις της για την οικονομία και τον πληθωρισμό.

Με το επιτόκιο πλέον στο 1,25%, η νομισματική πολιτική της BOJ βρίσκεται για πρώτη φορά εντός του χαμηλότερου εύρους της εκτίμησης για το λεγόμενο «ουδέτερο επιτόκιο», δηλαδή το επίπεδο που δεν ενισχύει αλλά ούτε περιορίζει την οικονομική δραστηριότητα.

Ο πληθωρισμός στην Ιαπωνία παραμένει πάνω από τον στόχο του 2% για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά έως το 2025, ενώ η BOJ εκτιμά ότι οι αυξήσεις τιμών θα συνεχιστούν και τα επόμενα χρόνια.

Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή έδειξαν ότι ο δομικός πληθωρισμός επιβραδύνθηκε ελαφρά τον Αύγουστο, κυρίως λόγω επιδράσεων από τις κρατικές επιδοτήσεις. Ωστόσο, οι αναλυτές αναμένουν νέα επιτάχυνση των αυξήσεων τιμών προς το 3% στις αρχές του επόμενου έτους.

Ο Καζούο Ουέντα αναμένεται να παρουσιάσει αναλυτικά το σκεπτικό πίσω από την απόφαση και την πορεία των επιτοκίων τους επόμενους μήνες στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου της BOJ.

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