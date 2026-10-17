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Η αυτοκινητοβιομηχανία αναζητά πλέον τη χρυσή τομή ανάμεσα στην ηλεκτροκίνηση και τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, καθώς η υποχώρηση των πωλήσεων αμιγώς ηλεκτρικών στις ΗΠΑ επαναφέρει στο προσκήνιο τα plug-in υβριδικά.

Η νέα γενιά των συγκεκριμένων μοντέλων δεν περιορίζεται, όμως, στον ρόλο μιας ενδιάμεσης λύσης. Οι κατασκευαστές αυξάνουν σημαντικά την ηλεκτρική τους αυτονομία, επιδιώκοντας να καλύψουν σχεδόν όλες τις καθημερινές μετακινήσεις αποκλειστικά με μπαταρία, αφήνοντας τον κινητήρα βενζίνης για τα μεγάλα ταξίδια.

Η τάση αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στην περίπτωση της Σάρα Γκρέι. Η καθημερινή διαδρομή της προς την εργασία της, περίπου 40 μίλια, πραγματοποιείται με το ηλεκτρικό σύστημα του Volvo V60 plug-in hybrid. Η βενζίνη χρειάζεται κυρίως όταν πραγματοποιεί μεγαλύτερα ταξίδια τα Σαββατοκύριακα ή όταν επισκέπτεται τους γονείς της στο Ρίνο.

«Ήταν ένας τρόπος να βρω τη χρυσή τομή» ανάμεσα σε ένα ηλεκτρικό και ένα αυτοκίνητο που κινείται αποκλειστικά με βενζίνη, περιγράφει.

Η περίπτωση της Γκρέι δείχνει προς τα πού κινείται η αγορά: περισσότερα ηλεκτρικά χιλιόμετρα χωρίς την πλήρη εγκατάλειψη του κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Η νέα γενιά των plug-in υβριδικών

Η σημερινή ηλεκτρική αυτονομία των plug-in υβριδικών βρίσκεται συνήθως κοντά στα 30 μίλια. Τα νέα μοντέλα αναμένεται να πλησιάσουν τα 50 μίλια, ενώ οι κορυφαίες προτάσεις της αγοράς θα ξεπερνούν σημαντικά αυτό το επίπεδο.

«Δεν θα το χαρακτήριζα αγώνα εξοπλισμών, αλλά σίγουρα υπάρχει έντονη προσπάθεια», σημειώνει ο Πίτερ Νέιγκλ της Mobility Global.

Το κοινό στο οποίο απευθύνονται είναι οι οδηγοί που θέλουν χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, αλλά δεν είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν την ευκολία των μεγάλων διαδρομών χωρίς να χρειάζεται να αναζητούν σταθμό φόρτισης.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία στις ΗΠΑ, όπου οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων ενισχύθηκαν για χρόνια από τις ομοσπονδιακές επιδοτήσεις, αλλά υποχώρησαν μετά τη λήξη των κινήτρων τον Σεπτέμβριο.

Για τις αυτοκινητοβιομηχανίες, το ερώτημα είναι πλέον αν οι καταναλωτές είναι πραγματικά έτοιμοι να περάσουν αποκλειστικά στην ηλεκτροκίνηση. Τα plug-in υβριδικά προσφέρουν μια διαφορετική απάντηση: ο οδηγός μπορεί να κινείται ηλεκτρικά στην καθημερινότητα και να διαθέτει παράλληλα κινητήρα βενζίνης για τις μεγάλες αποστάσεις.

Volvo: Στόχος τα 80 ηλεκτρικά μίλια

Η Volvo βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας. Από την επόμενη χρονιά, το XC60, η SUV εκδοχή του V60, αναμένεται να μπορεί να διανύει σχεδόν 80 μίλια αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια.

Η εταιρεία εξοπλίζει το XC60 και το μεγαλύτερο XC90 με μπαταρίες περίπου διπλάσιας χωρητικότητας σε σχέση με τα σημερινά μοντέλα.

Η λογική είναι σαφής: για τις περισσότερες καθημερινές μετακινήσεις, ο κινητήρας εσωτερικής καύσης να παραμένει ουσιαστικά ανενεργός και να επιστρατεύεται κυρίως στα ταξίδια.

Η Volvo εκτιμά ότι η μεγαλύτερη ηλεκτρική αυτονομία μπορεί να προσελκύσει καταναλωτές που μέχρι σήμερα δεν ήταν έτοιμοι να αγοράσουν αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Παράλληλα, η εταιρεία βλέπει τα plug-in υβριδικά ως σκαλοπάτι προς την πλήρη ηλεκτροκίνηση. Σύμφωνα με στοιχεία της Mobility Global, σχεδόν ένας στους τέσσερις οδηγούς plug-in υβριδικού περνά στη συνέχεια σε αμιγώς ηλεκτρικό όχημα.

Η Volvo έχει θέσει ως στόχο το 60% των πωλήσεών της έως το 2030 να αφορά οχήματα πλήρως ή μερικώς ηλεκτροκίνητα.

Και η Mercedes αυξάνει την ηλεκτρική αυτονομία

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η Mercedes-Benz, η οποία διαθέτει ήδη πέντε plug-in υβριδικά μοντέλα στις ΗΠΑ.

Το GLC 350e μπορεί να καλύψει περίπου 54 μίλια με ηλεκτρική ενέργεια, ενώ στο τελευταίο τρίμηνο περίπου ένα στα τέσσερα αυτοκίνητα Mercedes που πωλήθηκαν ήταν εξηλεκτρισμένο.

Η γερμανική εταιρεία δεν αντιμετωπίζει, ωστόσο, την αυτονομία ως αυτοσκοπό. Το ζητούμενο είναι η ηλεκτρική οδήγηση να γίνει περισσότερο πρακτική και εύκολη για τον καταναλωτή.

Την ίδια στιγμή, η τεχνολογική εξέλιξη στις μπαταρίες επιτρέπει στους κατασκευαστές να αυξάνουν την αυτονομία χωρίς ανάλογη αύξηση του κόστους. Οι φθηνότερες και αποδοτικότερες μπαταρίες δίνουν τη δυνατότητα για μεγαλύτερες συστοιχίες και περισσότερα ηλεκτρικά χιλιόμετρα.

Το κόστος παραμένει το μεγάλο εμπόδιο

Υπάρχει όμως ένα σημαντικό μειονέκτημα: το κόστος.

Η συνδυασμένη παρουσία κινητήρα εσωτερικής καύσης, ηλεκτροκινητήρα και μεγάλης μπαταρίας καθιστά τα plug-in υβριδικά ακριβότερα. Συνήθως κοστίζουν 5.000 έως 15.000 δολάρια περισσότερο από ένα συμβατικό υβριδικό αντίστοιχης κατηγορίας.

Αυτό εξηγεί γιατί, παρά την αυξανόμενη αυτονομία τους, εξακολουθούν να αποτελούν μικρό τμήμα της αμερικανικής αγοράς.

Τα plug-in υβριδικά αντιστοιχούν σήμερα σε περίπου 1% των πωλήσεων αυτοκινήτων στις ΗΠΑ. Η Mobility Global προβλέπει ότι το ποσοστό θα αυξηθεί, αλλά εκτιμά πως θα κορυφωθεί περίπου στο 4% στα μέσα της δεκαετίας του 2030.

Ενδεικτική είναι η τιμή του Volvo XC60 plug-in, που ξεκινά από 67.600 δολάρια. Είναι ελαφρώς ακριβότερο από το αμιγώς ηλεκτρικό EX60 και σχεδόν κατά ένα τρίτο ακριβότερο από την υβριδική έκδοση χωρίς δυνατότητα φόρτισης.

Η Volvo δεν έχει ακόμη ανακοινώσει τις τιμές των νέων plug-in υβριδικών μοντέλων.

Η νέα μάχη της αυτοκινητοβιομηχανίας, επομένως, δεν αφορά μόνο το αν ένα αυτοκίνητο θα είναι ηλεκτρικό ή βενζινοκίνητο. Αφορά το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ηλεκτρικά πριν χρειαστεί να επιστρέψει στη βενζίνη — και αν αυτή η ενδιάμεση τεχνολογία μπορεί να γίνει η γέφυρα προς την πλήρη ηλεκτροκίνηση.