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Η Hilton εκτιμά ότι η Ινδία έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες ξενοδοχειακές αγορές παγκοσμίως, καθώς η εταιρεία συνεχίζει να επεκτείνει την παρουσία της στην ευρύτερη περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού, σύμφωνα με το CNBC Travel.

«Η Ινδία είναι σήμερα η πιο δυναμική αγορά παγκοσμίως στον τομέα των ταξιδιών και του τουρισμού και αναμένεται να διατηρήσει αυτή τη δυναμική για την επόμενη δεκαετία», δήλωσε ο Άλαν Γουάτς, πρόεδρος της Hilton στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού, στην εκπομπή «Inside India» του CNBC. Όπως ανέφερε, «η Ινδία αναμένεται να εξελιχθεί στην τρίτη μεγαλύτερη αγορά τουριστικής φιλοξενίας στον κόσμο».

Οι θετικές προοπτικές για την Ινδία διαμορφώνονται σε μια περίοδο κατά την οποία η μειωμένη καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Κίνα επηρεάζει αρνητικά την απόδοση της Hilton στην περιοχή. Κατά το δεύτερο τρίμηνο, τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού αυξήθηκαν μόλις λίγο περισσότερο από 1%. Σύμφωνα με τον Γουάτς, η περιορισμένη αυτή αύξηση «οφείλεται αποκλειστικά στην πορεία της κινεζικής αγοράς», η οποία επηρεάζεται από τη χαμηλή καταναλωτική εμπιστοσύνη, ιδιαίτερα εκτός των περιόδων διακοπών.

Αντίθετα, οι υπόλοιπες τέσσερις αγορές της Hilton στην Ασία παρουσιάζουν σημαντική ανάπτυξη, με τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο να καταγράφουν διψήφια αύξηση τόσο στη Βόρεια Ασία, όσο και στην Ινδία.

Ο θρησκευτικός τουρισμός αποτελεί έναν ακόμη τομέα στον οποίο η Hilton βλέπει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης στην Ινδία. Όπως ανέφερε ο Γουάτς, «στους σημαντικούς προσκυνηματικούς προορισμούς της χώρας, όπως η Αγιότντια και το Τιρουπάτι, η παρουσία μεγάλων διεθνών ξενοδοχειακών αλυσίδων παραμένει περιορισμένη, παρά το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες περιοχές προσελκύουν τεράστιο αριθμό επισκεπτών».

«Παράλληλα, η κατασκευή των ξενοδοχείων χρηματοδοτείται από τους ίδιους τους Ινδούς ιδιοκτήτες των ακινήτων», εξήγησε ο Γουάτς. «Φυσικά, απευθύνονται σε εμάς για τη διαχείριση των ξενοδοχείων τους, χωρίς όμως να χρειάζεται η Hilton να επενδύσει δικά της κεφάλαια για την ανάπτυξη αυτών των ακινήτων», σημείωσε.

Η Hilton διαθέτει σήμερα 60 ξενοδοχεία στην Ινδία που βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης, ενώ έχει συμφωνήσει για την προσθήκη 400 ακόμη ξενοδοχείων σε συνεργασία με σημαντικούς τοπικούς εταίρους. Στο πλαίσιο της επέκτασής της, η εταιρεία στρέφεται πλέον πέρα από τα πολυτελή και εμβληματικά ξενοδοχεία των μεγάλων πόλεων, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση σε μάρκες μεσαίας κατηγορίας, όπως τα Hampton και Spark by Hilton. Οι συγκεκριμένες μάρκες απευθύνονται κυρίως στους εγχώριους ταξιδιώτες και στις αναπτυσσόμενες πόλεις δεύτερης και τρίτης κατηγορίας.

«Παράλληλα, βλέπουμε ευκαιρίες σε όλες τις κατηγορίες τιμών και συνεχίζουμε να επωφελούμαστε από τις ταχύτατες επενδύσεις στις υποδομές, την αυξανόμενη διάθεση των καταναλωτών να ταξιδεύουν, τη διεύρυνση της μεσαίας τάξης και τη βελτίωση των μεταφορικών και συγκοινωνιακών συνδέσεων σε ολόκληρη την περιοχή», δήλωσε ο Γουάτς.

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