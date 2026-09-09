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Η Ινδία κατάφερε να συγκεντρώσει ρεκόρ 127,23 δισ. δολαρίων από την παγκόσμια διασπορά της, αξιοποιώντας ειδικά προγράμματα καταθέσεων σε ξένο νόμισμα, σε μια συντονισμένη προσπάθεια να ενισχύσει τα συναλλαγματικά της αποθέματα και να θωρακίσει τη ρουπία, η οποία είχε βρεθεί υπό έντονη πίεση.

Η κίνηση ξεπέρασε κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Ινδίας (RBI) και δημιούργησε ένα σημαντικό «μαξιλάρι» δολαρίων για την υπεράσπιση του εθνικού νομίσματος σε περιόδους αυξημένης μεταβλητότητας στις αγορές.

Μια παγκόσμια εκστρατεία για τα δολάρια της διασποράς

Στην επιτυχία του προγράμματος συνέβαλαν μεγάλες ινδικές τράπεζες, όπως η State Bank of India και η ICICI Bank, σε συνεργασία με διεθνείς ομίλους όπως η HSBC Holdings και η Standard Chartered.

Οι τράπεζες στράφηκαν στα περίπου 35 εκατομμύρια μέλη της ινδικής διασποράς σε μεγάλα οικονομικά κέντρα όπως το Ντουμπάι, η Σιγκαπούρη και το Λονδίνο, προσφέροντας ελκυστικούς όρους για την προσέλκυση κεφαλαίων.

Το βασικό εργαλείο ήταν οι καταθέσεις Foreign Currency Non-Resident (FCNR-B), μέσω των οποίων Ινδοί που ζουν στο εξωτερικό μπορούσαν να τοποθετήσουν κεφάλαια σε ξένο νόμισμα χωρίς συναλλαγματικό κίνδυνο.

Συνολικά, από τις καταθέσεις FCNR-B συγκεντρώθηκαν 127,23 δισ. δολάρια, ενώ επιπλέον 9,15 δισ. δολάρια προήλθαν από εξωτερικό χρέος σε ξένο νόμισμα και εμπορικά δάνεια, ανεβάζοντας τη συνολική εισροή στα 136,38 δισ. δολάρια.

Η «ασπίδα» απέναντι στην πίεση της ρουπίας

Το πρόγραμμα ενεργοποιήθηκε τον Ιούνιο, όταν η ρουπία είχε υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Η RBI ανέλαβε μέρος του κόστους αντιστάθμισης του συναλλαγματικού κινδύνου, ενώ οι τράπεζες ενίσχυσαν τα κίνητρα προσφέροντας επιτόκια που έφτασαν έως και 7,75%.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι δανειστές προσέφεραν χρηματοδότηση έως και 19 φορές το αρχικό ποσό της κατάθεσης, αυξάνοντας σημαντικά την ελκυστικότητα του προγράμματος.

Η επιτυχία της πρωτοβουλίας θύμισε την αντίστοιχη κίνηση της Ινδίας το 2013, κατά τη διάρκεια της κρίσης του «taper tantrum», όταν ένα παρόμοιο πρόγραμμα είχε συγκεντρώσει περίπου 26 δισ. δολάρια και είχε συμβάλει στην ανάκαμψη της ρουπίας.

Ρεκόρ συναλλαγματικών αποθεμάτων

Η μαζική εισροή δολαρίων ενίσχυσε τα συναλλαγματικά αποθέματα της Ινδίας σε ιστορικό υψηλό 729,3 δισ. δολαρίων, δίνοντας στην κεντρική τράπεζα μεγαλύτερη ευελιξία στις παρεμβάσεις της στις αγορές συναλλάγματος.

Η ρουπία ενισχύθηκε έως και 0,7%, στα 94,2713 ανά δολάριο, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδό της σε περισσότερο από έναν μήνα. Παράλληλα, η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου υποχώρησε στο 6,94%.

Η εξέλιξη αναμένεται να συμβάλει και στη βελτίωση του εξωτερικού ισοζυγίου της χώρας, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πιθανό πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών ύψους έως 80 δισ. δολαρίων για το οικονομικό έτος που ολοκληρώνεται τον Μάρτιο.

Το κόστος της επιτυχίας για τις τράπεζες

Παρά τα οφέλη για τη νομισματική σταθερότητα, η τεράστια εισροή κεφαλαίων δημιουργεί νέες προκλήσεις για τον τραπεζικό κλάδο.

Οι τράπεζες διαθέτουν πλέον αυξημένη ρευστότητα, η οποία θα πρέπει να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά. Αναλυτές προειδοποιούν ότι η εξέλιξη μπορεί να οδηγήσει σε εντονότερο ανταγωνισμό για ποιοτικούς δανειολήπτες, πιέζοντας τα περιθώρια κέρδους.

Παράλληλα, οι καταθέσεις αυτές αποτελούν μελλοντική υποχρέωση σε δολάρια για το τραπεζικό σύστημα και ενδέχεται να έχουν έμμεσο δημοσιονομικό κόστος μέσω χαμηλότερων μερισμάτων που θα μπορούσε να αποδώσει η RBI στο κράτος.

Σε κάθε περίπτωση, η επιτυχία του προγράμματος ανέδειξε τη δύναμη της ινδικής διασποράς ως στρατηγικού οικονομικού αποθέματος και έδωσε στο Νέο Δελχί ένα ισχυρό εργαλείο για τη διαχείριση συναλλαγματικών πιέσεων.

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