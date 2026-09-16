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Τα data centers στις Ηνωμένες Πολιτείες θα καταναλώνουν μέσα στην επόμενη δεκαετία περισσότερο φυσικό αέριο από τις περισσότερες χώρες, σύμφωνα με νέα έκθεση του BloombergNEF.

Η κατανάλωση φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για τα data centers αναμένεται να αυξηθεί κατά 15 δισ. κυβικά πόδια ημερησίως στη δεκαετία έως το 2035, ακόμη και αν ληφθεί υπόψη ότι πολλά από τα έργα που σχεδιάζονται σήμερα δεν θα κατασκευαστούν ποτέ, σύμφωνα με το BloombergNEF. Πρόκειται για μεγαλύτερη ποσότητα φυσικού αερίου από αυτή που καταναλώνουν σήμερα όλες οι χώρες, με εξαίρεση την Κίνα, τη Ρωσία, το Ιράν και τις ίδιες τις ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Ενεργειακών Πληροφοριών των ΗΠΑ. Η εκτίμηση είναι επίσης υπερδιπλάσια από την προηγούμενη πρόβλεψη του BloombergNEF τον Δεκέμβριο, η οποία ανερχόταν σε 6,9 δισ. κυβικά πόδια ημερησίως.

Η έκθεση αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης συνδέεται στενά με την κατανάλωση τεράστιων ποσοτήτων ορυκτών καυσίμων, φέρνοντας τις φιλοδοξίες των Big Tech πιο κοντά στα συμφέροντα της παραδοσιακής βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η αφθονία και το χαμηλό κόστος παραγωγής φυσικού αερίου στις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο να αυξομειώνουν γρήγορα την παραγωγή τους ανάλογα με τις ανάγκες των data centers που λειτουργούν όλο το 24ωρο, αποτελούν βασικούς λόγους για τους οποίους το καύσιμο αναμένεται, σύμφωνα με την πρόβλεψη του BloombergNEF, να καλύψει το 69% της ηλεκτρικής ενέργειας που θα χρειάζονται οι νέες εγκαταστάσεις που θα συνδεθούν με το δίκτυο.

Το κύμα νέων έργων που στηρίζουν την έκρηξη της AI καθιστά τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής τη δεύτερη μεγαλύτερη πηγή αύξησης της ζήτησης φυσικού αερίου στις ΗΠΑ στη δεκαετία έως το 2035, σύμφωνα με την έκθεση. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η αύξηση της ζήτησης από τους νέους τερματικούς σταθμούς εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), οι οποίοι τίθενται σε λειτουργία στις ακτές του Κόλπου των ΗΠΑ.

Η κατανάλωση φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή αναμένεται να φτάσει τα 54 δισ. κυβικά πόδια ημερησίως έως το 2035, αυξημένη κατά 18 δισ. κυβικά πόδια ημερησίως σε σχέση με το 2025. Την ίδια περίοδο, η ζήτηση φυσικού αερίου για εξαγωγές LNG προβλέπεται να αυξηθεί κατά 21 δισ. κυβικά πόδια ημερησίως.

Βεβαίως, δεδομένης της αβεβαιότητας σχετικά με το πώς θα εξελιχθεί η έκρηξη της AI κατά την επόμενη δεκαετία, τα «περιθώρια σφάλματος» στα οποία βασίζεται η πρόβλεψη του BloombergNEF για την κατανάλωση φυσικού αερίου από τα data centers είναι «αρκετά μεγάλα — τόσο προς τα πάνω όσο και προς τα κάτω, για να είμαι ειλικρινής», δήλωσε ο Χένρι Ίτον, αναλυτής της αγοράς φυσικού αερίου στο BloombergNEF και επικεφαλής συντάκτης της έκθεσης. «Οι εκτιμήσεις μας για τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας σίγουρα δεν είναι χαμηλές, αλλά δεν είναι και οι υψηλότερες στην αγορά».

Οι ραγδαία αυξανόμενες και ταυτόχρονες ανάγκες των data centers τεχνητής νοημοσύνης και των μονάδων εξαγωγής LNG σε φυσικό αέριο δημιουργούν «μια σύνθετη πρόκληση για τους εγχώριους παραγωγούς φυσικού αερίου», οι οποίοι προβλέπεται σήμερα να αυξήσουν την παραγωγή κατά 35 δισ. κυβικά πόδια ημερησίως μεταξύ 2025 και 2035, αλλά θα χρειαστεί να παράγουν επιπλέον 11 δισ. κυβικά πόδια ημερησίως για να καλύψουν την προβλεπόμενη ζήτηση, σύμφωνα με την έκθεση.

Η έκθεση του BloombergNEF προστίθεται στις ολοένα και πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις για το φυσικό αέριο στις ΗΠΑ, λόγω της ανάπτυξης των data centers και των εγκαταστάσεων LNG, παράλληλα με τις ανησυχίες ότι ορισμένα από τα υψηλότερης ποιότητας κοιτάσματα στα μεγάλα πεδία φυσικού αερίου των ΗΠΑ θα μπορούσαν να εξαντληθούν, καθώς οι εταιρείες εντείνουν τις γεωτρήσεις.

Επικαλούμενη τους ίδιους παράγοντες, η εταιρεία ενεργειακών αναλύσεων Wood Mackenzie δήλωσε τον Ιούλιο ότι «η δεκαετία του φθηνού φυσικού αερίου στο Henry Hub φτάνει στο τέλος της», αναφερόμενη στον κόμβο εμπορίας μέσω αγωγών στη Λουιζιάνα, ο οποίος αποτελεί το σημείο αναφοράς για τις τιμές του φυσικού αερίου στις ΗΠΑ. Η εταιρεία αναλύσεων προέβλεψε ότι η ζήτηση φυσικού αερίου στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής θα αυξηθεί κατά 17 δισ. κυβικά πόδια ημερησίως «έως τα μέσα της δεκαετίας του 2030», εκτίμηση σχεδόν ταυτόσημη με την πρόβλεψη του BloombergNEF για αύξηση κατά 18 δισ. κυβικά πόδια ημερησίως.

Την πρόβλεψη της Wood Mackenzie ακολούθησε μια συνέντευξη του ιδρυτή της Chronometer Holdings LLC, Μάθιου Σμιθ, η οποία έγινε viral. Ο ίδιος προέβλεψε ότι μέχρι το τέλος της δεκαετίας «θα αρχίσουμε να βλέπουμε σκληρό ανταγωνισμό για την εξασφάλιση φυσικού αερίου».

«Οι μεγαλύτεροι χαμένοι από αυτό θα είναι οι καταναλωτές στις ΗΠΑ», δήλωσε ο Σμιθ στη βιντεοσκοπημένη συνέντευξη, η οποία συγκέντρωσε 1,6 εκατ. προβολές στο X και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από ορισμένους εκπροσώπους του κλάδου.

«Δεν θα μπορούσα να διαφωνώ περισσότερο με την άποψη του Ματ», έγραψε, απαντώντας στη δυσοίωνη πρόβλεψη του Σμιθ, ο Μπεν Ντελ, managing partner και συνιδρυτής της επενδυτικής εταιρείας Kimmeridge Energy Management Co. Παρότι η αγορά φυσικού αερίου των ΗΠΑ θα καταγράψει «σημαντική αύξηση της ζήτησης» από το LNG και τα data centers, οι άφθονες ανεκμετάλλευτες εκτάσεις στα πεδία φυσικού αερίου των ΗΠΑ εξηγούν εν μέρει πώς ο κλάδος «έχει καταφέρει σταθερά να καλύπτει τη ζήτηση, μειώνοντας παράλληλα το κόστος σε όρους προσαρμοσμένους στον πληθωρισμό».

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