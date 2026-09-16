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Πράσινο από αμερικανικό δικαστήριο στο αίτημα της airBaltic να συνεχίσει τη λειτουργία της μετά την υπαγωγή της στον Πτωχευτικό Κώδικα, ανοίγοντας τον δρόμο για την άμεση πρόσβαση σε χρηματοδότηση ύψους 140 εκατ. ευρώ από συνολικό πακέτο 350 εκατ. ευρώ.

Η λετονική αεροπορική εταιρεία, η οποία ελέγχεται κατά πλειοψηφία από το κράτος της Λετονίας, είχε καταθέσει εθελοντικά αίτηση προστασίας από πιστωτές τη Δευτέρα, καθώς επιδιώκει να μειώσει το χρέος της μετά την ενίσχυση των οικονομικών πιέσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Το Πτωχευτικό Δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης ενέκρινε τις αρχικές αιτήσεις της εταιρείας, επιτρέποντάς της να συνεχίσει απρόσκοπτα τις προγραμματισμένες πτήσεις, να τιμά τις κρατήσεις και να καταβάλλει μισθούς και πληρωμές προς προμηθευτές.

Η airBaltic αναμένεται τους επόμενους μήνες να διαπραγματευτεί με ομολογιούχους, εκμισθωτές αεροσκαφών και άλλους πιστωτές, προκειμένου να καταρτίσει σχέδιο αναδιοργάνωσης που θα πρέπει να εγκριθεί εκ νέου από το δικαστήριο πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Η εταιρεία εκτιμά ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί περίπου έως τον Ιούνιο του 2027, με μικρότερο στόλο και χαμηλότερο λειτουργικό κόστος στο πλαίσιο του νέου επιχειρηματικού σχεδιασμού της.

Αντιδράσεις από ομολογιούχους

Παρά την προσωρινή έγκριση της χρηματοδότησης, ομάδα κατόχων των εξασφαλισμένων ομολόγων 14,5% λήξης 2029 υπέβαλε ένσταση, ζητώντας την καθυστέρηση μέρους της συμφωνίας χρηματοδότησης.

Οι ομολογιούχοι, μεταξύ των οποίων βρίσκεται η ισραηλινή επενδυτική εταιρεία Klirmark Capital, υποστηρίζουν ότι πρέπει να διατηρήσουν το δικαίωμα να αμφισβητήσουν τους όρους της συμφωνίας σε επόμενες ακροαματικές διαδικασίες.

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, η airBaltic σχεδιάζει να επιστρέψει 20 πλεονάζοντα αεροσκάφη στους εκμισθωτές και να μειώσει τα μισθώματα για άλλα αεροσκάφη του στόλου της.

Η εταιρεία είχε προηγουμένως στόχο να επεκτείνει τον στόλο της στα 100 αεροσκάφη και να προχωρήσει σε εισαγωγή στο χρηματιστήριο, όμως οι πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή ανέτρεψαν τα σχέδιά της.

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