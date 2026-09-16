Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Illycaffè SpA θέλει να μετατρέψει τις ΗΠΑ σε «δεύτερη εγχώρια αγορά» της, όπως δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, έπειτα από τις επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια η ιταλική εταιρεία καφέ για την επέκτασή της στη χώρα.

«Οι ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν σήμερα το 20% των εσόδων μας», δήλωσε σε συνέντευξή της η διευθύνουσα σύμβουλος Κριστίνα Σκόκια. «Θέλουμε να αυξήσουμε το ποσοστό αυτό στο 30%.»

Η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις στις ΗΠΑ, την Κίνα και την Ευρώπη, απορροφώντας μέρος του κόστους καθώς οι τιμές του καφέ έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία πέντε χρόνια. Η στρατηγική αυτή, η οποία περιλαμβάνει δαπάνες για μάρκετινγκ και επικοινωνία, έχει αποδώσει, καθώς η ζήτηση έχει αυξηθεί, δήλωσε η Σκόκια σε συνέντευξή της στο Bloomberg TV.

Παρότι η κατανάλωση καφέ αυξάνεται στην Κίνα, «οι δυνατότητες που παρουσιάζει αυτή τη στιγμή η αγορά δεν είναι τόσο μεγάλες όσο εκείνες που βλέπουμε στη Δυτική Ευρώπη και ακόμη περισσότερο στις ΗΠΑ», ανέφερε.

Η Σκόκια, η οποία εντάχθηκε στην Illycaffè το 2022, έχει αναφερθεί εδώ και αρκετά χρόνια στο ενδεχόμενο εισαγωγής της εταιρείας στο χρηματιστήριο. Μια αρχική δημόσια προσφορά (IPO) παραμένει «στρατηγική ευκαιρία», ωστόσο το οικονομικό περιβάλλον δεν είναι κατάλληλο, όπως δήλωσε.

«Θα συνεχίσουμε να επικεντρώνουμε όλες τις προσπάθειές μας στην ανάπτυξη της επιχείρησης», είπε. «Όταν οι συνθήκες της αγοράς βελτιωθούν ουσιαστικά, θα αξιολογήσουμε τις επιλογές μας, συμπεριλαμβανομένης της αρχικής δημόσιας προσφοράς.»

Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, η Illycaffè ανακοίνωσε ενοποιημένα έσοδα ύψους 373 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 19% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες. Οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν σε όλες τις βασικές αγορές, συμπεριλαμβανομένων της Ιταλίας και της Βόρειας Αμερικής. Σε επίπεδο εσόδων ανά χώρα, οι ΗΠΑ βρίσκονται ήδη στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία.

Η Illycaffè ιδρύθηκε το 1933 στην Τεργέστη από τον Φραντσέσκο Ίλι. Το 1935 δημιούργησε μια μηχανή καφέ με την ονομασία «Illetta», η οποία θεωρείται το πρότυπο πάνω στο οποίο βασίστηκαν οι σύγχρονες μηχανές εσπρέσο.

Η μη εισηγμένη εταιρεία εξακολουθεί να ελέγχεται από την οικογένεια Ίλι, με τη στήριξη της Rhône Capital, η οποία κατέχει μειοψηφικό ποσοστό. Η εταιρεία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων κατέχει ποσοστό περίπου 20% από τα τέλη του 2020.

Η Σκόκια είχε προηγουμένως διατελέσει διευθύνουσα σύμβουλος της L’Oréal Ιταλίας και της εταιρείας καλλυντικών Kiko.

Διαβάστε ακόμη

Ενέργεια: Η κυβέρνηση μετρά τις άμυνες για τον χειμώνα – Στο Μαξίμου οι εφεδρείες για νέα μέτρα

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Παραχωρήσεις και κατασκευές θωρακίζουν την επόμενη ημέρα

AEGEAN: Συντηρητικός σχεδιασμός για έναν «δύσκολο» χειμώνα- Με διπλάσιο κόστος καυσίμων τα επόμενα 2-3 τρίμηνα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ