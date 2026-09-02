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Όπως όλα δείχνουν, βρέθηκε ενδιαφερόμενος για τις εγκαταστάσεις της «Αρωγή Θεσσαλίας» («Θεσσαλικό Κέντρο Ιατρικής Αποκατάστασης»), βραχίονα κατά το παρελθόν του Ομίλου Euromedica στην περιοχή της Θεσσαλίας, που καιρό τώρα βγαίνουν σε πλειστηριασμό χωρίς μέχρι τώρα να υπάρχει αποτέλεσμα.

Η νέα εταιρεία

Συγκεκριμένα, χθες, Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, έγινε η σύσταση της εταιρείας «Αρωγή Λάρισας Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με έδρα επί της οδού Ναϊάδων στην Αθήνα και με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 4,7 εκατ. ευρώ, που διαιρείται σε 470.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ καθεμιά.

Όπως σημειώνεται, «η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί από την μοναδική ιδρύτρια μέτοχο ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Sunrise III Εταιρεία Ακινήτων Μ.Α.Ε.», που εδρεύει στην ίδια διεύθυνση, δραστηριοποιείται στον κλάδο της αξιοποίησης ακινήτων και ελέγχεται από την Τράπεζα Πειραιώς.

Θα πρέπει, ωστόσο να αναφερθεί ότι για τους τρεις πλειστηριασμούς που έχουν προγραμματιστεί για τις 9 Σεπτεμβρίου και αφορούν τις εν λόγω εγκαταστάσεις, επισπεύδουσα εμφανίζεται η Intrum Hellas η οποία, όμως, «ενεργεί εν προκειμένω ως μη δικαιούχος και μη υπόχρεος διάδικος και ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία «Sunrise III NPL Finance», που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία έχει καταστεί ειδική διάδοχος της Τράπεζας Πειραιώς», σύμφωνα με τις κατασχετήριες εκθέσεις.

Στους σκοπούς της νεοσυσταθείσας εταιρείας «Αρωγή Λάρισας» περιλαμβάνονται:

– Η απόκτηση με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και η αγορά και πώληση ακινήτων και η μίσθωση και εκμίσθωση, εκμετάλλευση, αξιοποίηση, ανάπτυξη, και διαχείριση με κάθε πρόσφορο μέσο ακινήτων κάθε φύσης.

– Η συμμετοχή σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς και πλειστηριασμούς για την απόκτηση ακινήτων.

– Η αγορά, πώληση και κατοχή μετοχών ή εταιρικών συμμετοχών εταιρειών που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα.

– Η ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων σε ακίνητα, η ανακατασκευή, ανακαίνιση, αποκατάσταση και αξιοποίησή τους.

– Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων και τεχνικής υποστήριξης.

– Η εκμετάλλευση τουριστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και λοιπών ακινήτων.

– Η ανάληψη, εκπόνηση ή ανάθεση τεχνικών, οικονομικών και επενδυτικών μελετών.

– Η παροχή εγγυήσεων, η σύναψη δανείων και κάθε συναφής δραστηριότητα που εξυπηρετεί τον εταιρικό σκοπό.

Ο ειδικός σκοπός και τι βγαίνει στο σφυρί

Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι στους σκοπούς της περιλαμβάνεται αναλυτικά και το «να συμμετάσχει και να πλειοδοτήσει στους παρακάτω δημόσιους αναγκαστικούς πλειστηριασμούς, ακόμα και σε κάθε επαναληπτικό τους, ώστε να της κατακυρωθούν τα ακίνητα που εκπλειστηριάζονται σ’ αυτούς» και συγκεκριμένα ακίνητα, πρώην ιδιοκτησίας της οφειλέτιδας εταιρείας με την επωνυμία Θεσσαλικό Κέντρο Ιατρικής Αποκατάστασης Α.Ε. (Αρωγή Θεσσαλίας Α.Ε.», τα οποία την 09/09/2026, πρόκειται να εκτεθούν σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό με ηλεκτρονικά μέσα, με επίσπευση της Intrum.

Ειδικότερα, πρόκειται για επιμέρους αγροτεμάχια που έχουν συνενωθεί σε ένα ενιαίο γήπεδο έκτασης 15.996 τ.μ., στη θέση «Χατζηγιάννη-Πηγάδι» ή «Βαμβακιές», σε απόσταση περίπου 2 χλμ βόρεια του οικισμού Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Επί του ενιαίου γηπέδου υπάρχει κτίσμα αποτελούμενο από υπόγειο επιφάνειας 2.717,52 τ.μ., ισόγειο επιφάνειας 2.735,97 τ.μ. και Α’ όροφο επιφάνειας 1.758,61 τ.μ. «Το κτίσμα αυτό χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν ως κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης, ενώ αυτή τη στιγμή έχει την εικόνα πλήρους εγκατάλειψης», όπως σημειώνεται.

Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει υποχωρήσει στα 3,5 εκατ. ευρώ, «σε συμμόρφωση με το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 309/23-06-2026 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων».

Ο δεύτερος βασικός πλειστηριασμός αφορά ένα ακόμη αγροτεμάχιο που μεταβιβάστηκε το 2006 στην ιδίων συμφερόντων εταιρεία “Αποκατάσταση Α.Ε.” Το σφυρί θα χτυπήσει με νέα τιμή πρώτης προσφοράς των 800.000 ευρώ, σε συμμόρφωση με την ίδια παραπάνω δικαστική απόφαση.

Πρόκειται για αγροτεμάχιο έκτασης 6.250 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση “Χατζηγιάννη- Πηγάδι” ή “Βαμβακιές” της κτηματικής περιφέρειας του Δ.Δ. Νίκαιας, του ομώνυμου Δήμου.

Επί του αγροτεμαχίου υφίσταται κτήριο που αποτελείται από ισόγειο, 1.240,18 τ.μ. και υπόγειο με επιφάνειας 614,12 τ.μ. Όπως σημειώνεται, το κτίσμα αυτό χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν ως κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης, ενώ αυτή τη στιγμή έχει την εικόνα πλήρους εγκατάλειψης.

Ο τρίτος πλειστηριασμός αφορά αγρό που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, στη θέση «Μπεσίκι», έκτασης 10.349,50 τ.μ. που βγαίνει με τιμή πρώτης προσφοράς 20.800 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν προηγηθεί άγονες προσπάθειες τόσο το 2025, όσο και φέτος. Έτσι οι τιμές πρώτης προσφοράς, με βάση και τη δικαστική απόφαση επανεκτίμησης της εμπορικής αξίας των ακινήτων, είναι δραστικά μειωμένες σε σχέση με τις αρχικές.

Η «Αρωγή Θεσσαλίας» ήταν υπερσύγχρονο κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας με εγκαταστάσεις σε Λάρισα και Καρδίτσα, παρέχοντας από το 2005 ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς.

Διέθετε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, προσφέροντας ιατρική περίθαλψη από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, νοσηλευτική φροντίδα και εξατομικευμένα προγράμματα φυσικοθεραπείας, υδροθεραπείας, εργοθεραπείας, κινησιοθεραπείας, λογοθεραπείας καθώς και υποστήριξη από ψυχολόγους και κλινικό διαιτολόγο, παιδικό πρόγραμμα διημέρευσης και ημερήσια νοσηλεία.

Μένει να φανεί εάν στον επικείμενο πλειστηριασμό τα ακίνητα θα αποκτηθούν από την «Αρωγή Λάρισας» και ποια θα είναι η επόμενη μέρα.

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