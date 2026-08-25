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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει υποστηρίξει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν χρειάζονται» τον Καναδά, παραδέχθηκε τη Δευτέρα ότι ο βόρειος γείτονας της χώρας διαθέτει κάτι που η αμερικανική οικονομία χρειάζεται σε μεγάλο βαθμό: αλουμίνιο.

«Αυτή η χώρα χρειάζεται απεγνωσμένα αλουμίνιο», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης υπέρ του Μάικ Μαζέι, Ρεπουμπλικανού υποψηφίου για τη θέση του κυβερνήτη της Οκλαχόμα.

«Για να το πω εγωιστικά, χρειαζόμαστε αλουμίνιο σε αυτή τη χώρα. Δεν το έχουμε. Το παίρνουμε σχεδόν όλο από τον Καναδά και το χρειαζόμαστε πολύ», πρόσθεσε.

Αργότερα τη Δευτέρα, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ τάχθηκε επίσης υπέρ της κατασκευής ενός εργοστασίου αλουμινίου στην Ινόλα της Οκλαχόμα, το οποίο χαρακτήρισε «απολύτως απαραίτητο», ενώ επανέλαβε τη στήριξή του στον Μαζέι.

«Δεν μπορείς να βρεις αλουμίνιο στις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό το εργοστάσιο θα πάει αλλού αν δεν εγκριθεί», έγραψε στο Truth Social.

Στο φόντο ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ–Καναδά

Οι δηλώσεις Τραμπ γίνονται εν μέσω μιας έντονης εμπορικής αντιπαράθεσης μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά, στην οποία κεντρικό ρόλο έχουν οι αμερικανικοί δασμοί 50% στα μέταλλα.

Περισσότερο από το ήμισυ του αλουμινίου που καταναλώνεται κάθε χρόνο στις ΗΠΑ παράγεται στον Καναδά, γεγονός που καθιστά τη χώρα κρίσιμο προμηθευτή για την αμερικανική βιομηχανία.

Το καναδικό αλουμίνιο χρησιμοποιείται σε σειρά προϊόντων, μεταξύ των οποίων αυτοκίνητα και οικιακές συσκευές όπως πλυντήρια ρούχων που κατασκευάζονται στο Μίσιγκαν, μία από τις πολιτικά κρίσιμες πολιτείες των ΗΠΑ.

Η συμφωνία που δεν έκλεισε

Οι ΗΠΑ και ο Καναδάς βρίσκονταν την περασμένη εβδομάδα πολύ κοντά σε συμφωνία που θα μείωνε στο μισό τον δασμό στο αλουμίνιο.

Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ βρέθηκε αντιμέτωπη με αντιδράσεις από τους αμερικανικούς κλάδους χάλυβα και αλουμινίου, οι οποίοι κάλεσαν τον Λευκό Οίκο να μην παραχωρήσει υπερβολικά πολλά στην καναδική αγορά.

Οι αλλεπάλληλες επικρίσεις του Τραμπ κατά του Καναδά, οι δασμοί και οι δημόσιες αναφορές του στο ενδεχόμενο να γίνει η χώρα πολιτεία των ΗΠΑ έχουν προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στους Καναδούς.

Παράλληλα, έχουν ενισχύσει την πολιτική στήριξη προς τον πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ και το Φιλελεύθερο Κόμμα.

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