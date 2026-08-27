Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Το έλλειμμα στο ισοζύγιο εμπορίου αγαθών των ΗΠΑ διευρύνθηκε τον Ιούλιο στο υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές του περασμένου έτους, εξαιτίας της μεγαλύτερης αύξησης των εισαγωγών κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που έχει καταγραφεί εδώ και δεκαετίες.

Το έλλειμμα στο εμπόριο αγαθών αυξήθηκε κατά 17,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, φτάνοντας τα 118,8 δισεκατομμύρια δολάρια —το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2025— σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη το υπουργείο Εμπορίου. Η διάμεση εκτίμηση των οικονομολόγων σε δημοσκόπηση του Bloomberg προέβλεπε έλλειμμα 100,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα στοιχεία δεν είναι προσαρμοσμένα στον πληθωρισμό.

Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 3,7%. Η άνοδος τροφοδοτήθηκε από τη μεγαλύτερη αύξηση στα κεφαλαιουχικά αγαθά —κατηγορία που περιλαμβάνει υπολογιστές και αξεσουάρ, ημιαγωγούς και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό— από το 1993. Αντίθετα, οι αμερικανικές εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 2,9%.

Το εμπορικό έλλειμμα παρουσιάζει διακυμάνσεις τους τελευταίους μήνες, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν συνέβαλε στην ενίσχυση της παγκόσμιας ζήτησης για αμερικανικά πετρελαϊκά προϊόντα, ενώ οι αμερικανικές επιχειρήσεις δημιούργησαν αποθέματα αγαθών και υλικών για να μετριάσουν τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα. Οι εταιρείες προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες δασμολογικές επιβαρύνσεις, την ίδια στιγμή που οι εισαγωγές εξοπλισμού που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Τα στοιχεία της Πέμπτης έδειξαν ότι τόσο οι εισαγωγές όσο και οι εξαγωγές βιομηχανικών προμηθειών —κατηγορία στην οποία προσμετρώνται το αργό πετρέλαιο και τα πετρελαϊκά προϊόντα— σημείωσαν πτώση τον Ιούλιο. Η εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνει επίσης τον μη νομισματικό χρυσό, ο οποίος συνέβαλε στις διακυμάνσεις κατά τον περασμένο χρόνο.

Οι εισαγωγές καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκαν ελαφρώς, ενώ άλλες κατηγορίες κατέγραψαν μείωση στις εισαγωγές.

Τα στοιχεία για τα αποθέματα λιανικής, που δημοσιεύθηκαν ταυτόχρονα με τα δεδομένα του εμπορίου αγαθών, έδειξαν αύξηση 0,7%. Παράλληλα, οι χονδρέμποροι συνέχισαν να αυξάνουν τα αποθέματά τους.

Τα στοιχεία για το εμπόριο και τα αποθέματα θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση της αρχικής εκτίμησης της κυβέρνησης για το ΑΕΠ του γ’ τριμήνου, η οποία αναμένεται τον Οκτώβριο. Πριν από την τελευταία έκθεση εμπορίου αγαθών, το μοντέλο GDPNow της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Ατλάντα προέβλεπε ότι οι καθαρές εξαγωγές θα μειώσουν την ανάπτυξη του ΑΕΠ κατά 0,14 ποσοστιαίες μονάδες. Στο δεύτερο τρίμηνο, είχαν αφαιρέσει 1,14 ποσοστιαίες μονάδες από το ΑΕΠ.

Τα πληρέστερα στοιχεία για το εμπόριο του Ιουλίου, τα οποία θα περιλαμβάνουν το ισοζύγιο υπηρεσιών και προσαρμοσμένα στον πληθωρισμό μεγέθη για το εμπόριο αγαθών, αναμένονται στις 3 Σεπτεμβρίου.

Διαβάστε ακόμη

Τουριστικά έσοδα: Από Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο το 1 στα 3 ευρώ – Ποιοι τουρίστες ξοδεύουν τα περισσότερα στην Ελλάδα (γραφήματα)

Η μετά RRF εποχή, σημαντικό στοίχημα για τις τράπεζες (πίνακας)

«Πέφτει σύρμα»: Οι απίθανες πατέντες στο κρυφτό με εφορία και επιθεώρηση εργασίας

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ